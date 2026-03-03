Barrios imperdibles de Mar del Plata Foto: Instagram @casas_de_mardel

Mar del Plata es, para la mayoría, sinónimo de costas vibrantes, veranos intensos y un movimiento turístico que late en cada esquina. Pero, detrás de esa postal clásica, existe otra ciudad: una más silenciosa, arbolada y de ritmo pausado, donde algunas calles han sobrevivido al paso del tiempo conservando su identidad residencial, su arquitectura distinguida y un vínculo íntimo con la historia urbana de “La Feliz”. En estas microzonas, la tranquilidad y la elegancia se combinan para revelar un costado poco explorado por visitantes e incluso por muchos marplatenses.

Los Troncos: herencia aristocrática en calma permanente

Barrio Los Troncos Foto: Instagram @casas_de_mardel

Dentro del tradicional barrio Los Troncos, la historia se respira en cada cuadra interna. Su origen se remonta al auge de las familias de alto poder adquisitivo que eligieron Mar del Plata para construir residencias de verano a principios del siglo XX. Las calles internas —particularmente entre Almafuerte, Rodríguez Peña y Lavalle— mantienen hoy una atmósfera casi suburbana: arboladas, silenciosas y acompañadas por chalets tradicionales de piedra cuarcita, techos de teja y jardines cuidados que evocan el espíritu fundacional del barrio.

Estas calles no solo conservan arquitectura icónica: también ofrecen un refugio urbano a pasos del centro comercial Güemes, pero sin renunciar al sosiego que les dio fama. Son una muestra viva de cómo ciertos rincones lograron preservar su impronta residencial a pesar del crecimiento sostenido de la ciudad.

Stella Maris: la serenidad detrás de la postal marítima

Barrio Stella Maris Foto: Instagram @casas_de_mardel

Stella Maris es uno de los barrios más fotografiados de la ciudad, pero muy pocos conocen la calma que se descubre apenas uno se aleja del borde costero. En las calles que conectan con Matheu y Formosa predomina un estilo residencial extendido, con viviendas unifamiliares, pequeños edificios y menor circulación vehicular.

Este contraste entre la intensidad turística y la quietud interior del barrio muestra un equilibrio urbano singular. Aquí, la arquitectura dialoga con la forestación y las pendientes naturales, dando forma a una identidad serena que sobrevive al paso de cada temporada.

Parque Luro: amplitud, patrimonio y vida familiar

Barrio Pedro Luro Foto: captura

Está comprendido entre las calles Río Negro (al sur), Marcos Sastre (al oeste), la Avenida Constitución (al norte) y la Avenida Félix U. Camet (al este). Allí se despliega un sector donde la amplitud es protagonista: veredas anchas, casas de escala generosa y una circulación moderada incluso en verano.

Estas calles, rodeadas de patrimonio arquitectónico y arbolado consolidado, representan uno de los paisajes urbanos más equilibrados de Mar del Plata. Funcionan como un punto de encuentro entre historia, naturaleza y vida cotidiana, y son elegidas por familias que buscan combinar calidad de vida con cercanía al centro urbano.

Un recorrido por la Mar del Plata menos conocida

Lejos del bullicio turístico, estas microzonas cuentan otra historia, una de permanencia y de identidad. Allí, la ciudad se muestra más íntima, más auténtica y más conectada con su patrimonio urbanístico. En Los Troncos, Stella Maris y Parque Luro, cada calle conserva huellas de distintas etapas del crecimiento marplatense: desde la expansión aristocrática hasta la consolidación residencial del siglo XX.

Mar del Plata, Argentina.

Son calles que invitan a bajar el ritmo, observar la arquitectura con otros ojos y redescubrir una Mar del Plata que permanece oculta para quien solo transita los circuitos tradicionales. En ese silencio elegido, la ciudad revela una elegancia que no necesita ser exhibida: simplemente está ahí, esperando ser recorrida.