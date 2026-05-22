El edificio que dividió a la Plaza de Mayo en dos hasta 1884:

La Antigua Recova dividió Plaza de Mayo en dos durante 80 años Foto: Wikipedia

Hubo una Buenos Aires en la que la Plaza de Mayo no era una sola. Durante más de ocho décadas, un edificio largo, simétrico y lleno de vida cotidiana, con puestos, toldos, vendedores y olores a comida, cortó el corazón político de la ciudad en dos mitades. Se lo conoció como la Antigua Recova o Recova Vieja, y no solo organizó el comercio: también definió la postal de la plaza en tiempos de invasiones, revoluciones y nacimientos institucionales.

A un lado quedaba la Plaza de la Victoria; al otro, la Plaza del Fuerte (también llamada Plaza 25 de Mayo en distintos momentos). Y en el medio, como una “pared” con arcadas y un gran arco central, la Recova marcaba el paso de un mundo colonial a una ciudad que empezaba a pensarse moderna.

La Antigua Recova: el edificio que dividió a la Plaza de Mayo en dos

La Recova fue, en términos simples, la primera gran galería comercial porteña, construida para ordenar el mercado y darle al Cabildo una fuente de ingresos por alquileres de puestos. Su construcción arrancó a comienzos del siglo XIX: se trabajó sobre cimientos desde 1802 y el complejo quedó habilitado hacia fines de 1803, completándose con el gran arco central en 1804.

Así era el edificio, cómo vivía Buenos Aires y por qué lo demolieron en 1884 Foto: Wikipedia

Ese arco no era un detalle menor: se convirtió en un punto de referencia urbano y ceremonial. De hecho, la documentación histórica lo recuerda como el “Arco de los Virreyes”, porque terminaba de unir las dos alas y, al mismo tiempo, funcionaba como portal simbólico entre ambas plazas.

Y allí late lo más fascinante: la Recova no fue un “edificio bonito” aislado, sino un organismo vivo. En sus galerías, la gente se refugiaba del viento y la lluvia; en sus puestos se vendía de todo; y su sola presencia hacía que la plaza, literalmente, se entendiera como dos espacios distintos.

El aspecto de Buenos Aires cuando la Plaza de Mayo eran dos sectores distintos

Para imaginar esa escena, hay que borrar, por un instante, la idea actual de una plaza amplia y unificada. En aquel tiempo, la traza urbana era otra y hasta una calle atravesaba el área: Defensa continuaba su recorrido por la plaza, acompañando la lógica de circulación del período.

La Recova se colocaba como una “espina” edilicia en el centro del poder: entre el Cabildo y el Fuerte, en un entorno donde el comercio, las procesiones y las formaciones militares eran parte del paisaje habitual. Viajeros del siglo XIX dejaron testimonios que hoy valen oro: describen un edificio de arcadas, terraza y detalles ornamentales, con una vida comercial intensa y una escena urbana que mezclaba lo solemne con lo popular.

La demolición total se completó el 14 de mayo de 1884 Foto: Wikipedia

Un dato que suele sorprender: la Recova ayudó a “civilizar” un espacio que antes era barroso e incómodo, porque sus galerías aportaban reparo y su presencia ordenaba la actividad cotidiana. Y cuando llovía, la diferencia era total: bajo los arcos se armaba el refugio improvisado de una ciudad que todavía no conocía veredas generosas ni drenajes modernos.

La Plaza de Mayo, entonces, era una frontera interna: de un lado, el espacio más ligado a la plaza original (Victoria); del otro, el sector del Fuerte, orientado hacia la ribera y las lógicas defensivas y administrativas del período. La Recova hacía visible esa dualidad todos los días.

El fin de una era en 1884: la desaparición del edificio que partía la Plaza de Mayo

La caída de la Recova no fue un accidente: fue un gesto urbano y político. Tras la federalización de Buenos Aires, el intendente Torcuato de Alvear impulsó una agenda de modernización y “embellecimiento” que necesitaba una plaza central más abierta y ceremonial. En ese plan, la Recova pasó a verse como un obstáculo.

El proceso tuvo tensión patrimonial y jurídica, porque parte del edificio estaba en manos privadas (la familia Anchorena) y otra parte bajo control municipal. Por eso, primero cayó el arco central en agosto de 1883, y después se avanzó sobre el resto cuando se destrabó la expropiación.

Buenos Aires antes de la gran ola migratoria Foto: Archivo

La cronología es contundente: la expropiación se hizo efectiva el 1° de mayo de 1884 y la demolición total quedó completada hacia el 14 de mayo de 1884, dando lugar a la unificación espacial que consolidó la Plaza de Mayo como la conocemos.

No fue solo “tirar un edificio”: para muchos contemporáneos, significó el final simbólico de una Buenos Aires colonial. Incluso se citó la idea de que con esa piqueta no caía la Recova, sino la ciudad vieja, una frase que quedó como síntesis de época.

Detalles arquitectónicos: cómo era la fisonomía del histórico gigante porteño

Si hoy pudiéramos pararnos frente a la Recova, veríamos una construcción de dos alas simétricas, cada una con 11 arcos de medio punto, unidas por el gran arco central. En total, alojaba alrededor de 40 locales, con frentes hacia ambos lados: la mitad orientada al Cabildo y la otra mitad hacia el Fuerte.

En términos constructivos, fue moderna para su tiempo: se menciona el uso de ladrillos de molde en los muros como una novedad, y una terraza accesible que coronaba el conjunto.

Los relatos de viajeros aportan texturas: se habla de galerías en arcadas, una terraza con balaustrada y hasta adornos visibles (como vasos ornamentales), además de sectores con pavimentos más cuidados. Y también aparece la dimensión humana: la Recova como paseo y resguardo, pero igualmente como lugar de olores intensos, comida transportada en viandas y tránsito denso a determinadas horas.

Incluso hay una referencia métrica que ayuda a imaginar su escala: se la describió como un edificio de aproximadamente 150 yardas de largo por 21 de ancho, rodeado por una galería con comercios a ambos lados, lo que refuerza por qué “partía” visualmente la plaza y se distinguía desde lejos.

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