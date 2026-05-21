Hay rituales, como el mate, que resisten modas, crisis y calendarios Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Hay edificios que guardan historia aunque cambien de rubro. Y hay rituales, como el mate, que resisten modas, crisis y calendarios. En plena Avenida de Mayo al 853, donde el turismo se mezcla con el pulso porteño, una casona de 146 años volvió a abrir sus puertas con un propósito distinto: ya no vende vajillas importadas ni cristalería de lujo, ahora celebra la infusión más argentina. Así nació el Museo del Mate, instalado en un inmueble que perteneció a la familia Wright, los mismos que sostuvieron allí el mítico Bazar Inglés hasta 2012.

Un “antes y después” en Avenida de Mayo: del buen gusto británico al orgullo criollo

Durante décadas, el Bazar Inglés Wright fue sinónimo de regalos finos y tradición comercial en Buenos Aires: una casa fundada en 1879 por la familia Wright y recordada por su impronta ligada a la platería, porcelanas y cristalería de origen europeo. Cuando ese capítulo se cerró, con el final de su local de Avenida de Mayo en 2012, el edificio quedó listo para resignificar su memoria. Y ese giro llegó con una idea tan simple como poderosa: si el mate está en el ADN nacional, ¿cómo no iba a tener su gran casa museo en el corazón porteño?

El ex Bazar Inglés Wright ahora guarda la historia del mate, la infusión que une a los argentinos Foto: Instagram @buenosairesayeryhoy

El Museo del Mate por dentro: 26 módulos, piezas únicas y una historia familiar

El Museo del Mate funciona en Avenida de Mayo al 853 (en la misma cuadra del Café Tortoni y la Academia Nacional del Tango), y propone un recorrido que combina historia, objetos y experiencia sensorial. La puesta museográfica se organiza en 26 módulos expositivos y fue pensada para que el visitante no solo mire: también descubra.

De hecho, el INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) remarca que su misión es “preservar, difundir y promover la cultura e historia” de esta bebida tradicional.

Una casona de 146 años cambia porcelanas por bombillas Foto: Yasmin Ali Canal26.com

La colección es el corazón del proyecto: Alberto “Beto” Plaza, coleccionista, reunió piezas durante décadas y hoy el museo en CABA se apoya en ese legado, custodiado y proyectado por su nieto Alexis, en una lógica generacional donde la tradición se hereda, pero también se reinventa.

Entre los detalles que le dan espesor histórico al paseo, hay uno con valor simbólico: el recorrido arranca con un mate de cáliz de la familia Wright, dueña del local cuando allí funcionaba el Bazar Inglés.

¿Por qué el mate es mucho más que una bebida?

En Argentina, el mate no es “una infusión”: es un idioma social. La propia información oficial del Estado lo define como parte de nuestra historia y lo vincula con la identidad: se comparte, se ofrece, se agradece, se convierte en gesto de hospitalidad y pertenencia. No es casual que la yerba mate esté presente en más del 90% de los hogares y que el consumo ronde los 6,4 kg por habitante por año, según datos citados por el mismo sitio oficial (con referencia al INYM).

Así nació el Museo del Mate, instalado en un inmueble que perteneció a la familia Wright Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Esa centralidad también se expresa en lo institucional: desde 2013, el mate fue declarado Infusión Nacional por ley (26.871), un reconocimiento que apunta a promover y difundir sus tradiciones. Y, mientras el ritual se mantiene cotidiano, la economía yerbatera sigue marcando hitos: el INYM informó que en 2023 las ventas totalizaron 325.121.576 kilos, un récord histórico para el sector.

Un viaje al origen: guaraníes, jesuitas y el “oro verde”

La historia del mate empieza mucho antes de la Avenida de Mayo. Su origen se remonta a los pueblos guaraníes, que usaban las hojas como bebida, objeto de culto y hasta moneda de cambio; luego, los conquistadores españoles adoptaron la costumbre al notar sus efectos energizantes. Más tarde, los jesuitas tuvieron un rol decisivo: introdujeron el cultivo en reducciones, impulsaron la producción organizada y ayudaron a expandir su consumo y comercialización, al punto de que la infusión fue conocida como “té de los jesuitas”.

En Av. de Mayo, la casona de 146 años del ex Bazar Inglés Wright Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Esa trama, indígena, colonial y criolla, aparece en las vitrinas del museo con reseñas sobre guaraníes y gauchos, además de objetos que cuentan cómo fue cambiando la forma de cebar: pavas, bombillas, termos y utensilios de época.

Datos clave para ir y para entender por qué suma al mapa cultural porteño

El Museo del Mate ya recibe público de martes a domingos, de 10 a 18, y suma una propuesta que va más allá de mirar: en el primer piso hay degustaciones y productos vinculados al universo matero. En tiempos donde Buenos Aires busca nuevas experiencias culturales para locales y turistas, esta inauguración logra algo difícil: convertir una visita en una clase viva de tradición.

Porque el mate, al final, es eso: un puente entre generaciones. Y ahora también es un puente entre un pasado de bazar inglés y un presente que homenajea, sin complejos, la pasión más argentina.

Visitar el Museo del Mate: precios de las entradas y cómo llegar

El Museo del Mate abre todos los días de 9 a 19. El último ingreso es a las 18:30.

Cuenta con visitas guiadas, una tienda, un mate bar y talleres educativos.

Entradas Museo del Mate

General: $10.000

Argentinos: $8.000

Jubilados: $5.000

Menores de 5 años: gratis con DNI

Además hay combos disponibles:

General + Visita guiada — $15.000

General + Degustación — $20.000

General + Visita + Degustación — $25.000

Y paquetes especiales:

Entrada Plata: $35.000

Degustación

Mate de algarrobo

Bombilla chata

Yerba

Llavero

Entrada Oro: $50.000

Degustación premium

Mate camionero personalizado

Bombilla

Yerba

Llavero

Cómo llegar al Museo del Mate

La dirección del Museo del Mate es Av. de Mayo 853, CABA, Buenos Aires, Argentina.

Las estaciones de subte más cercanas son:

Piedras — Línea A: a menos de 1 cuadra.

Perú — Línea A: a 2 cuadras.

Avenida de Mayo — Línea C: a unas 6 cuadras.

Diagonal Norte — Líneas C y D: a unas 7 cuadras.

Colectivos que pasan cerca:

Sobre Av. de Mayo, Rivadavia, Diagonal Sur y alrededores pasan muchas líneas:

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Las mejores paradas son: