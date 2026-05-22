Feria de Mataderos, donde vive la tradición Foto: Turismo Buenos Aires

Hay fechas que se entienden mejor cuando se caminan. Y si el 25 de Mayo tiene un sonido en Buenos Aires, también tiene un olor: locro humeante, pastelitos recién fritos y carne al asador. En esa mezcla perfecta entre historia y paladar, Mataderos se convierte en una postal viva: un barrio que nació por la industria de la carne y terminó transformándose en un refugio de identidad criolla, con feria, folklore y tradiciones que vuelven a latir cada domingo.

25 de Mayo: qué pasó en 1810 y por qué cambió todo

El 25 de mayo de 1810 no fue “un día suelto”, sino la culminación de la Semana de Mayo, cuando en Buenos Aires se discutió qué hacer frente a la crisis de la monarquía española tras la invasión napoleónica. Ese viernes, con apoyo popular y de milicias como el Regimiento de Patricios, se logró la dimisión del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se estableció la Primera Junta de Gobierno, considerada el primer gobierno patrio.

Feria de Mataderos. Foto: buenosaires.gob.ar

La Junta quedó presidida por Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, y como vocales Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu y Juan Larrea. Un dato clave para entender el clima político: en sus inicios, la Junta gobernó formalmente “en nombre” de Fernando VII, una fórmula utilizada para sostener legitimidad mientras se redefinía el poder en el Río de la Plata.

Esa jornada, recordada por la presión en la plaza y el reclamo de información, “El pueblo quiere saber de qué se trata”, quedó fijada como símbolo del inicio de un camino político que, con idas y vueltas, desembocaría en la construcción del Estado argentino.

Mataderos: el barrio que nació del trabajo y se volvió tradición

Para encontrar el costado más “patrio” de CABA no hace falta viajar siglos: alcanza con ir al oeste porteño, donde Mataderos conserva algo que la ciudad suele perder de vista: el vínculo entre lo urbano y lo rural. El barrio se formó alrededor de una decisión concreta: trasladar los mataderos fuera del casco histórico.

La piedra fundamental de los nuevos mataderos se colocó el 14 de abril de 1889, en reemplazo de los antiguos corrales ubicados en la zona de lo que hoy es Parque de los Patricios. Los mataderos se inauguraron el 21 de marzo de 1900, primero dedicados a la faena de vacunos, y en mayo de 1901 se sumaron instalaciones para ovinos y porcinos.

Feria de Mataderos. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

En aquellos años, el barrio también tuvo otro nombre: Nueva Chicago, una comparación directa con la ciudad estadounidense famosa por su industria de la carne. Y hay una imagen fuerte que explica la época: el arroyo Cildáñez llegó a ser apodado “el arroyo de la sangre”, porque allí se derivaban desperdicios de la actividad carnicera.

Con el tiempo, Mataderos dejó de ser sólo un punto productivo y se convirtió en un símbolo cultural del “ser argentino” en clave porteña: calles, monumentos y ritos populares que hoy se sintetizan en un gran escenario a cielo abierto.

La Feria de Mataderos: el domingo más argentino del año

Si hay un corazón que bombea tradición en el barrio, late en la Feria de Mataderos, oficialmente llamada Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas. Cada domingo, Mataderos se transforma en un gran paseo con puestos de artesanías, talleres y espectáculos: desde guitarra y danzas folklóricas hasta propuestas participativas como telar o sikus.

La feria nació hace más de tres décadas y fue declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad por la Legislatura porteña. Además, frente a lo que fue el Mercado Nacional de Hacienda, se despliegan cientos de stands con platería, mates, ponchos, facones y objetos de cuero, sumando ese museo vivo que se recorre con mate en mano.

Feria de Mataderos. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Y si la visitás en una fecha patria, el plan sube un escalón: la Feria organiza ediciones especiales para el 25 de mayo, el 20 de junio, el 9 de julio y el 17 de agosto, con una programación que suele potenciar lo festivo y lo tradicional.

Qué comer en Mataderos para un 25 de Mayo bien patrio

En Mataderos la historia no se mira: se prueba. La feria ofrece un mapa gastronómico que parece escrito con escarapela: empanadas, locro, choripanes, carne al asador, pastelitos, tortas fritas, tamales y más opciones típicas para comer al paso o sentarse cerca. El “secreto” para un alto disfrute (y cero apuro) es simple: llegar con hambre, recorrer primero, elegir después… y dejar espacio para el final dulce, porque el 25 pide pastelitos como cierre oficial.

Mini guía para vivir el barrio “más patrio” en un día

Empezá por el casco histórico y sus emblemas: el área que rodea la feria concentra parte de la identidad cultural del barrio y puntos de referencia como el Monumento El Resero , asociado a la memoria del trabajo y la tradición local.

Metete en la feria con lógica criolla : artesanías primero, música después, comida al final o al revés, si el locro te llama desde lejos.

Cerrá con sobremesa popular: folklore en el escenario, charla de vecinos y esa sensación rara de estar en Buenos Aires, pero también un poquito “en el interior”.

Cómo llegar a la Feria de Mataderos (CABA)

La Feria de Mataderos está ubicada en la intersección de Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales, en el barrio de Mataderos, al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

En colectivo

Es la forma más recomendada desde cualquier punto de la ciudad:

Líneas que te dejan cerca: 55, 63, 80, 92, 117, 126, 180

Si estás en zonas céntricas como Microcentro, San Telmo o Palermo:

El 126 y el 55 suelen ser los más directos.

El viaje puede durar entre 40 minutos y 1 hora, según tránsito.

En auto

Podés llegar fácilmente por Av. General Paz y bajar hacia Av. de los Corrales.

También por Avenida Directorio o Alberdi si venís desde el centro.

Hay estacionamientos privados en la zona y espacios en la calle (mejor llegar temprano).

Consejo: los domingos y feriados patrios el tránsito suele ser alto por la feria.

En taxi o app

Desde el centro porteño el viaje dura aproximadamente 25 a 30 minutos si no hay tránsito pesado.

Es la opción más cómoda si vas en grupo.

¿Se puede ir en subte o tren?

No llega de forma directa, pero podés combinar:

Tren Sarmiento hasta Liniers , y luego colectivo o taxi (10–15 min).

O subte + colectivo (por ejemplo desde línea A o D).

Días y horarios

Se realiza los domingos (marzo a diciembre generalmente).

Horario aproximado: de 11 a 19 hs.

En fechas patrias como el 25 de Mayo, suele haber ediciones especiales y más actividades.