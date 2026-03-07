La calle que homenajea a héroes de la Invasión Inglesa Foto: Foto generada con IA

En pleno corazón de Belgrano, a metros de la Av. del Libertador, existe una calle que llama la atención por su nombre: Montañeses. Muchos vecinos suelen asociarla con la cordillera o con paisajes de altura, pero la historia real detrás de esta denominación es mucho más antigua, urbana y épica. Su origen se remonta directamente a las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, un capítulo clave en la historia rioplatense que dejó marcas en varias calles del barrio.

Una calle bautizada en honor a un batallón olvidado

La calle Montañeses no debe su nombre a ninguna geografía elevada, sino a un batallón militar creado el 18 de septiembre de 1806, inmediatamente después de la primera invasión inglesa.

Según registros históricos del barrio, el cuerpo de “Montañeses” estaba integrado por soldados cántabros —inmigrantes provenientes de la región montañosa del norte de España— que se organizaron voluntariamente para defender Buenos Aires en plena crisis militar. Este batallón se volvió parte esencial del dispositivo de defensa durante la segunda invasión inglesa de 1807.

Invasiones inglesas a Buenos Aires, pintado por Madrid Martínez.

Lejos de la imagen bucólica de montañas, el nombre de la calle rinde homenaje a estos combatientes que participaron de una de las gestas más intensas que vivió la ciudad. Las Invasiones Inglesas, ocurridas entre 1806 y 1807, fueron dos intentos fallidos del Reino Unido de ocupar Buenos Aires y controlar el comercio local en el marco de la guerra anglo-española.

El Belgrano que honra a sus defensores

Belgrano, especialmente su zona baja, conserva una serie de calles que homenajean a cuerpos militares formados específicamente para resistir a los británicos. Montañeses es una de ellas, junto a Arribeños, Migueletes, Artilleros, Cazadores, Dragones y Húsares, entre otras. Todas forman un mapa histórico viviente que recuerda a las unidades de la defensa rioplatense.

Cada nombre representa un pedacito de la improvisada pero heroica respuesta ciudadana: desde voluntarios catalanes y gallegos hasta cuerpos formados por criollos, esclavos e indígenas. Buenos Aires se militarizó por completo y cada vecino se transformó en soldado ante el avance inglés.

Calle Montañeses Foto: captura video

Una huella física de un momento bisagra

La presencia de estos nombres en las calles no es casual. Tras la reconquista y la defensa de Buenos Aires, los vecinos buscaban dejar una marca permanente de la unidad que había salvado a la ciudad. Así, al urbanizarse el actual barrio de Belgrano, se asignaron nombres que recordaran a estos cuerpos militares que marcaron el nacimiento de la identidad porteña.

Montañeses, en ese sentido, es mucho más que una calle: es un recordatorio de la resistencia popular, de la participación de inmigrantes europeos y de la organización espontánea de un pueblo que decidió defender sus tierras sin esperar órdenes externas.

La plaza Barrancas está a pocos metros

Un recorrido por Montañeses hoy

Hoy, la calle Montañeses atraviesa uno de los sectores residenciales más tranquilos y elegantes de Belgrano. Entre casas tradicionales, edificios modernos y el verde del Bajo Belgrano, pocos imaginan que ese nombre tan pintoresco remite en realidad a una unidad de infantería que cargó armas en plena invasión extranjera hace más de 200 años.

A simple vista puede parecer solo una calle más, pero para los amantes de la historia porteña representa una ventana directa al pasado colonial, a una Buenos Aires sin obelisco, sin avenidas y sin estado nacional, pero llena de ciudadanos dispuestos a defenderla.