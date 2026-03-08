Mujeres de próceres Foto: Foto generada con IA

En los márgenes de la historia oficial, allí donde el relato suele borrar nombres femeninos, emergen figuras colosales. Mujeres que no necesitaron portar uniformes ni ocupar cargos formales para convertirse en pilares de la gesta nacional. Más que compañeras, fueron estrategas, sostén emocional, voluntades inquebrantables y, sobre todo, protagonistas indiscutidas de la historia argentina. Hoy, rescatamos cuatro nombres cuya fuerza sigue iluminando el camino: Remedios de Escalada, Encarnación Ezcurra, Dolores Costa y Aurelia Vélez Sarsfield.

Remedios de Escalada: la luz temprana que acompañó al Libertador

Nacida en Buenos Aires en 1797, en el seno de una familia patricia, Remedios de Escalada creció rodeada de tertulias, refinamiento y educación exquisita. Su hogar fue centro de reuniones patriotas tras la Revolución de Mayo, lo que marcó profundamente su espíritu.

Con solo 14 años conoció a José de San Martín, con quien se casó en 1812. Era joven, sí, pero también extraordinariamente firme: donó un fusil para las tropas y colaboró en la confección de la bandera del Ejército de los Andes, aportando incluso perlas y piedras preciosas propias para el escudo que lucirían los granaderos.

Su salud delicada no opacó su temple. Acompañó a San Martín en Mendoza como anfitriona clave en la preparación del Ejército Libertador, sostuvo a su hija Mercedes en soledad y murió sin rencores, apenas a los 25 años, con el corazón aún unido a la causa de su esposo.

Encarnación Ezcurra: la estratega que sostuvo a Rosas y dominó la escena política

Si hubo una mujer con poder real en la política argentina del siglo XIX, fue Encarnación Ezcurra. Nacida en 1795, se casó con Juan Manuel de Rosas en 1813 y desde entonces se convirtió en su aliada política más fiel.

Cuando Rosas estaba lejos, ella tomó las riendas: impulsó la Revolución de los Restauradores, articuló la Sociedad Popular Restauradora y allanó el camino para que su marido regresara al poder. Su figura era temida y respetada; su influencia, decisiva.

Encarnación no fue sombra: fue fuerza. Tan profunda fue la huella que dejó que su funeral congregó a más de 25.000 personas —casi la mitad de la población porteña de la época— y se decretó luto oficial por dos años.

Dolores Costa: la mujer que sostuvo un imperio familiar y social

Facunda Dolores Costa Brizuela nació en 1831 y llegó a la historia como la única mujer capaz de llevar al altar al poderoso Justo José de Urquiza. Se casaron en 1865 y tuvieron 11 hijos, pero su legado va mucho más allá de su rol familiar.

Tras el asesinato del expresidente en el Palacio San José, Dolores asumió sus responsabilidades económicas, sociales y administrativas con un temple admirable: fundó pueblos, financió escuelas e iglesias, sostuvo a inmigrantes y conservó el patrimonio familiar en tiempos convulsos. Era prudente, decidida y respetada incluso por sus adversarios.

Su elegancia y fortaleza cautivaron a Urquiza desde su juventud; su liderazgo silencioso, en cambio, cautivó a la historia.

Aurelia Vélez Sarsfield: la pluma brillante que incendió conciencias

Hija del jurista Dalmacio Vélez Sarsfield, Aurelia nació en 1836 y recibió desde pequeña una educación excepcional. Fue secretaria de su padre durante la redacción del Código Civil, un rol intelectual inédito para una mujer de la época.

Aurelia fue escritora, pensadora y protagonista de tertulias políticas donde debatía a la par de los grandes hombres de su tiempo. Su vínculo afectivo-intelectual con Domingo Faustino Sarmiento moldeó la carrera del futuro presidente: ella misma impulsó su candidatura y lo acompañó como confidente y consejera durante décadas.

Dicen que su inteligencia “espectacular” incomodó a su época. Tenían razón: Aurelia fue una mujer adelantada, libre y brillante.

Ellas no acompañaron la historia: la hicieron posible

Estas cuatro mujeres no fueron nombres al margen. Fueron fuerzas implacables que sostuvieron ejércitos, lideraron movimientos políticos, escribieron leyes y encendieron la llama intelectual de una nación en construcción.

La historia argentina está hecha también de sus decisiones, su coraje y sus sueños. Y hoy, al rescatarlas, lo que hacemos es recordar una verdad luminosa:

La Patria no fue obra de un puñado de próceres. Fue obra de un pueblo… y ellas estaban al frente.