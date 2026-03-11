Colonizar la Patagonia con inmigrantes agrícolas, subdividir grandes extensiones en chacras y fomentar el poblamiento Foto: Foto generada con IA

A fines del siglo XIX, la Patagonia argentina se convirtió en el escenario perfecto para los grandes sueños —y las grandes ambiciones— del capitalismo internacional. Desde despachos ubicados en Londres, Hamburgo y Nueva York, poderosos hombres de negocios imaginaban un territorio casi mítico: campos interminables, ríos de agua pura, montañas aptas para el pastoreo y un eje comercial que podía conectar el Atlántico con el Pacífico.

Pero entre la mirada europea y la crudeza patagónica había un abismo. Ese contraste marcaría uno de los capítulos más decisivos —y menos conocidos— de la historia productiva del sur argentino.

La Patagonia entra al radar del capital británico

Tras la Conquista del Desierto, millones de hectáreas quedaron bajo control del Estado argentino, que buscaba atraer inversiones y poblar la región. Durante la presidencia de Miguel Juárez Celman (1886–1890), la Argentina abrió sus puertas al capital extranjero, sobre todo británico, dueño ya de ferrocarriles, bancos y tranvías en el país.

La Patagonia, hasta entonces marginal, comenzó a verse como una frontera productiva lista para ser explotada. Y fue ahí donde surgió uno de los proyectos más ambiciosos del período.

Argentine Southern Land Company, una gigantesca compañía de tierras fundada en 1889 por inversores británicos Foto: masp.lmneuquen

Argentine Southern Land Company: el gigante que nació para colonizar

En 1889, inversores británicos fundaron la Argentine Southern Land Company, una empresa creada para manejar una enorme cartera de tierras en el sur argentino. Estaban vinculados a grandes casas comerciales de Buenos Aires y al English Bank of the River Plate, dentro de una red empresarial conocida como el Argentine Land Group.

La compañía llegó a reunir más de 500.000 hectáreas en la Patagonia. Su joya fue la Estancia Leleque, fundada en 1889 y considerada el latifundio más grande de la región.

El plan original: colonización agrícola

La empresa prometía subdividir tierras en chacras y traer inmigrantes agrícolas para poblar la zona. Pero la realidad fue distinta: las estancias se consolidaron como latifundios ganaderos, con un fuerte sesgo exportador y control altamente concentrado.

La Patagonia, territorio británico de facto

El rol británico no se limitó a compras de tierras. Administradores, estancieros y ovejeros provenientes del imperio dominaron durante décadas la economía del sur, particularmente en la industria lanera y frigorífica. En algunas zonas, más de la mitad de los administradores de alto rango eran británicos o provenientes de sus colonias.

Importaron ovejas —principalmente desde las Malvinas—, desarrollaron una élite terrateniente y consolidaron un sistema productivo que marcaría a la Patagonia por más de un siglo.

El imperio británico que quiso colonizar la Patagonia Foto: masp.lmneuquen

Cuando la colonización no fue colonización… pero sí cambió todo

Aunque no lograron imponer un sistema de colonización agrícola como el que parecía ideal en los despachos londinenses, los británicos terminaron creando el modelo de las grandes estancias patagónicas, articuladas con la exportación de lana y carne hacia Europa.

Ese modelo dejó una huella profunda:

estructura económica basada en grandes latifundios,

concentración de tierras,

desarrollo acelerado del pastoreo ovino,

vínculos comerciales directos con el imperio británico.

Fue una colonización “de facto”: sin bandera, pero con capital, tierras y poder.

Estancias en la Patagonia hoy Foto: masp.lmneuquen

Un imperio que no colonizó… pero también colonizó

El proyecto británico en la Patagonia nunca alcanzó la fantasía imperial que imaginaban en Europa. La geografía, el clima, la distancia y la política argentina lo impidieron.

Sin embargo, transformó la región para siempre:

moldeó la estructura agraria

creó estancias gigantescas

instaló prácticas productivas que dominaron por décadas

forjó una élite económica ligada al Reino Unido.

A veces, la historia no se escribe con ejércitos, sino con contratos, bancos, alambrados y ovejas.