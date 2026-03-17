Legado irlandés en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Buenos Aires es una ciudad construida sobre memorias de migraciones. Entre todas las comunidades que dejaron huella, la irlandesa ocupa un lugar profundamente significativo, aunque muchas veces pasa desapercibido. Sus raíces están en templos, barrios, escuelas, héroes nacionales y costumbres que continúan vigentes. Y lo más interesante: ese legado no pertenece al pasado, sino que sigue respirando en la ciudad.

La inmigración irlandesa hacia Argentina fue una de las más importantes fuera del mundo angloparlante. Desde 1830 hasta 1930, miles de personas provenientes de condados como Westmeath, Longford, Offaly y Wexford llegaron a Buenos Aires escapando de la pobreza, la persecución religiosa y la devastadora hambruna irlandesa de mediados del siglo XIX.

Argentina recibió a tantos irlandeses y a sus generaciones posteriores, que hoy se estima que entre 500 mil y un millón de personas, transformándose en la parte de la diáspora irlandesa local. La llegada de esta comunidad ocurrió muy temprano en la historia nacional, integrándose de manera profunda en la vida social y política del país.

Belgrano y la fe verde

Iglesia San Patricio en Belgrano Foto: Instagram @palotinosxlamemoria

Uno de los barrios donde la huella irlandesa es más visible es Belgrano, lugar elegido por muchas familias a fines del siglo XIX. Allí levantaron instituciones que aún hoy funcionan, como la Iglesia de San Patricio, colegios y espacios culturales donde se preservaron sus tradiciones.

La figura clave de este proceso fue el reverendo Anthony Fahy, quien llegó en 1844 y se convirtió en el líder espiritual y organizador de la colectividad. Recorrió la provincia de Buenos Aires, fortaleció la vida comunitaria e incluso ayudó a unir familias y mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes.

Coghlan: un barrio nacido del ingenio irlandés

Una de las estaciones más hermosas de Buenos Aires Foto: Turismo Buenos Aires

Pero la influencia irlandesa en la ciudad no se limita a Belgrano. Muy cerca de allí se encuentra Coghlan, un barrio cuyo nombre es un homenaje directo a la presencia irlandesa en Buenos Aires.

El origen de Coghlan se remonta a la expansión ferroviaria del siglo XIX. El barrio recibió su nombre en honor al ingeniero John Coghlan, de origen irlandés, quien tuvo un papel relevante en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria argentina. Aunque la historia es conocida en el ámbito patrimonial porteño, forma parte de ese legado silencioso que la ciudad conserva y muchas veces pasa inadvertido.

El trazado del ferrocarril impulsó el crecimiento de la zona y dio lugar a un barrio residencial con calles arboladas, casas tradicionales y una fuerte impronta europea que se convirtió en un testimonio vivo del aporte técnico y urbano de la comunidad irlandesa en la ciudad.

Héroes que conectan dos mundos

La historia argentina también está marcada por protagonistas de origen irlandés. El más emblemático es Guillermo Brown, nacido en Foxford, condado de Mayo, y reconocido como el Padre de la Armada Argentina. Su rol en las guerras por la independencia fue determinante.

Almirante Guillermo Brown

En el ámbito científico y educativo, la herencia irlandesa también dejó figuras inolvidables, como Cecilia Grierson, hija de madre irlandesa y primera médica argentina, pionera en la formación sanitaria y en la inclusión de la mujer en la ciencia nacional.

Cecilia, primera médica argentina

Un vínculo que sigue fortaleciéndose

Aunque la inmigración irlandesa se estabilizó antes de la Primera Guerra Mundial, los lazos entre ambos países siguen firmes. Argentina continúa siendo el país con mayor población de ascendencia irlandesa fuera del mundo angloparlante.

En 2020, Irlanda lanzó su Estrategia de la Diáspora 2020-2025, una iniciativa orientada a reforzar la conexión con sus comunidades alrededor del mundo, incluida la argentina. Y en 2022 presentó su primera Estrategia para América Latina y el Caribe, donde Argentina ocupa un rol clave como socio cultural e histórico.

The Kilnenny en Microcentro Foto: Instagram

Una presencia que no se desvanece

La influencia irlandesa en Buenos Aires se siente en cada celebración de San Patricio, en los pubs tradicionales del microcentro, en las escuelas que enseñan danza y lengua gaélica, en los apellidos que se castellanizaron y en los barrios como Belgrano y Coghlan, donde este legado aún forma parte del paisaje cotidiano.

La historia entre Irlanda y Buenos Aires no es un capítulo cerrado: es una trama viva, que crece con cada generación.