Margaret Thatcher, la "Dama de Hierro" Foto: BBC

La Guerra de Malvinas guarda secretos que, pese al paso de las décadas, siguen estremeciendo. Archivos desclasificados en el Reino Unido y reconstrucciones históricas de alto rigor confirman que la Task Force británica zarpó en 1982 con munición nuclear a bordo y que, en los niveles más altos de Downing Street, la posibilidad de una respuesta atómica fue considerada en escenarios de derrota.

Más aún: documentos del Ministerio de Defensa británico (MoD) y expedientes “Top Secret Atomic” hoy públicos detallan que por lo menos 31 armas nucleares (profundidades nucleares WE.177) se concentraron en los portaaviones HMS Hermes y HMS Invincible, y en el buque logístico RFA Regent, dentro de la zona de exclusión total alrededor de las islas. La preocupación en Londres no era solo militar: temían un accidente radiológico, la pérdida de material fisible o el costo político de que se supiera.

Secretos de la “Dama de Hierro”: los documentos sobre la Guerra de Malvinas que Reino Unido mantuvo ocultos por décadas

El MoD admitió oficialmente en 2003 la presencia de armas nucleares en buques que partieron incluso desde Gibraltar, pero el detalle fino de tipos, cantidades y traslados recién emergió con tandas de desclasificación posteriores y notas técnicas sobre Operation Corporate (la campaña para recuperar las islas). Esos papeles explican por qué no se “desembarcó” todo el armamento en Ascensión: riesgos operativos, demoras y hasta la visibilidad de helicópteros transportando cargas sensibles. La solución fue “concentrar” las armas en buques con pañoles profundos y mantener a los portaaviones fuera de aguas territoriales para no violar la normativa internacional.

En paralelo, telegramas y minutas de la Oficina del Primer Ministro registran que ya a fines de abril de 1982 circulaban reportes en Washington sobre una Task Force “armada con armas nucleares tácticas”, cuestión que activó consultas urgentes entre Londres y la Casa Blanca.

44 años de la Guerra de Malvinas Foto: AP

La historiografía más sólida del británico Lawrence Freedman, autor de la historia oficial del conflicto, a informes RAND, coincide en que el Gabinete de Guerra no planificó un uso deliberado de armas nucleares contra un país no nuclear como Argentina (Reino Unido había adherido al Tratado de Tlatelolco). Pero también documenta que Thatcher contempló, a nivel político, respuestas extremas si el Reino Unido sufría una derrota estratégica.

¿Por qué Margaret Thatcher decidió trasladar armamento nuclear a las Islas Malvinas?

Las WE.177 en fragatas y portaaviones eran parte del armamento estándar antisubmarino de la Royal Navy para escenarios OTAN. Cuando estalló la crisis, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Terence Lewin, presionó para mantener la capacidad nuclear de profundidad ante la posibilidad —entonces verosímil— de un choque concurrente con la URSS. Civiles del MoD y la Cancillería pidieron “desembarcar”, pero los mandos navales se impusieron: descargar en Ascensión era peligroso, difícil de ocultar y ralentizaba la travesía.

Los archivos reflejan miedos muy concretos: desde contenedores dañados durante traslados, hasta el escenario catastrófico de un arma hundida que pudiera liberar material radiactivo (con estimaciones oficiales de muertes adicionales por cáncer) o, peor aún, que Argentina recuperara tecnología sensible, con el consiguiente bochorno para Londres en materia de no proliferación.

Malvinas: la Task force británica Foto: RevistaNaval

A medida que la campaña avanzaba, el Gabinete ordenó repatriar parte del lote nuclear y minimizar la exposición dentro de la zona de exclusión. BBC documentó que la decisión operativa fue almacenar las cargas en los portaaviones, manteniéndolos mar adentro, y luego retirarlas del teatro cuando la amenaza inmediata disminuyó.

En el trasfondo de estas decisiones aparecieron, además, versiones persistentes no probadas sobre el eventual despliegue de un submarino estratégico Polaris en el Atlántico Sur, tesis debatida por académicos y exfuncionarios. Más allá de esa controversia, la evidencia firme es la presencia de armas nucleares tácticas en la Task Force.

¿Qué ocultaba el gobierno sobre Gibraltar?

Gibraltar reaparece en dos planos. Primero, como punto de paso y concentración de buques equipados con armas nucleares en ruta al Atlántico Sur, dato ventilado por investigaciones y por la historia oficial británica. Segundo, como frente encubierto: la Operación Algeciras, un plan argentino de sabotaje con buzos y minas lapa contra un buque de la Royal Navy en la Bahía de Algeciras, abortado cuando la policía española detectó al grupo. Que este episodio quedara fuera del relato público durante años ayudó a minimizar la percepción de vulnerabilidad en el Mediterráneo occidental y a blindar la narrativa operativa de Londres.

La dimensión gibraltareña también remite a la opacidad con la que el Reino Unido gestiona su red de bases y territorios de ultramar, hoy ampliamente documentada por investigaciones periodísticas sobre la militarización de la Roca y su rol como nodo de inteligencia tras el Brexit. En 1982, ese “silencio administrativo” facilitó movimientos sensibles de armamento y logística sin ruido político.

La verdad sobre las armas nucleares en Malvinas Foto: Foto generada con IA

Claves para entender el debate actual

Hecho comprobado : hubo 31 armas nucleares de profundidad a bordo de buques británicos en 1982; su permanencia y concentración se justificaron por razones de seguridad operacional.

Marco legal : Londres evitó entrar con portaaviones armados nuclearmente en aguas territoriales para no vulnerar compromisos internacionales, mientras ratificaba su adhesión a Tlatelolco .

La “orden nuclear”: no hay evidencia documental de una directiva formal del Gabinete para usar armas nucleares contra Argentina; sí existen fuentes y testimonios que sugieren que Thatcher evaluó opciones extremas ante un revés grave.

A cuarenta y cuatro años, la verdad desclasificada incomoda: en el tablero de Malvinas, la “Dama de Hierro” jugó con piezas nucleares sobre la mesa en un conflicto que pudo escalar mucho más allá del Atlántico Sur.