Qué ver en Mar del Plata Foto: Foto generada con IA

Mar del Plata es un ícono del turismo argentino, pero también un archivo vivo de su propia memoria urbana. En cada rincón guarda huellas de cómo se convirtió, a lo largo del siglo XX, en la capital del veraneo nacional. Desde miradores históricos hasta casonas culturales y espacios patrimoniales, estos cinco lugares —más un bonus imperdible— te permitirán recorrer “La Feliz” con una mirada distinta. Ideal para disfrutar en familia mientras se aprende sobre la identidad de la ciudad.

1. Torre Tanque – El mirador histórico que abasteció a toda la ciudad

Torre Tanque, Mar del Plata. Foto: Instagram @torretanquemdp

La Torre Tanque, inaugurada en 1943, es uno de los emblemas arquitectónicos más importantes de Mar del Plata y parte de la Reserva N.º 1 de agua potable. Desde su mirador —ubicado a más de 74 metros sobre el nivel del mar— se disfruta una de las vistas más espectaculares de la ciudad.

Dirección: Falucho 993 / 995, esquina Mendoza.

Horarios:

Lunes a viernes: 8:00 a 14:45 y 18:00 a 20:45

Sábados: solo por la tarde

Domingos: cerrado

Precios:

Entrada general: $3152,40

Estudiantes, jubilados y residentes: $1576,20

Menores de 12 años y personas con CUD: gratis

Miércoles: entrada libre y gratuita

Además del mirador, cuenta con visitas guiadas y el “Paseo de las Válvulas”, un recorrido educativo para conocer la historia del servicio de agua local.

2. Torreón del Monje – Un castillo medieval frente al mar

Torreón del Monje. Foto: Instagram @torreondelmonje

Fundado en 1904, el Torreón del Monje es uno de los íconos paisajísticos de la ciudad. Su silueta medieval frente al Atlántico lo convierte en una parada obligada para sacar fotos, comer algo rico o simplemente disfrutar del paisaje.

Dirección: Paseo Jesús de Galíndez s/n.

El Torreón no cobra entrada, ya que funciona como restaurante, salón de eventos y club de playa, abierto todos los días con propuestas gastronómicas durante todo el año.

3. Centro Cultural Victoria Ocampo – La casona donde vivió la literatura

Villa Victoria Ocampo, Mar del Plata. Foto: X

En el barrio Los Troncos se encuentra la residencia de verano de la célebre escritora Victoria Ocampo, hoy convertida en un centro cultural activo. Rodeada de jardines y con salas llenas de objetos originales, es una ventana al pasado intelectual de Mar del Plata.

Dirección: Matheu 1851. Horarios:

Martes a domingo: 15:00 a 19:00

Precio de entrada:

General: $3.900

Residentes, jubilados y estudiantes: $2.900

Martes: entrada gratuita

La villa, declarada patrimonio cultural, ofrece muestras permanentes, exposiciones temporarias y actividades ideales para disfrutar en familia.

4. Rambla y Casino Central – El centro monumental del turismo argentino

La "Batalla Alfajorera" se desarrollará en el NH Hotel Provincial de Mar del Plata. Foto: NA.

La postal más famosa de Mar del Plata combina la Rambla, los lobos marinos de Fioravanti y el imponente Casino Central, diseñado por Alejandro Bustillo y declarado Monumento Histórico Nacional. Este conjunto arquitectónico sintetiza la transformación de la ciudad en un polo turístico desde mediados del siglo XX. Dirección: Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos 2148.

Horarios del Casino:

Todos los días: 11:00 a 04:00

Entrada: gratis, solo para mayores de 18 años.

No es necesario apostar para visitarlo: su arquitectura, salones tradicionales y ubicación frente al mar lo convierten en un paseo imperdible.

5. Puerto de Mar del Plata – Tradición pesquera y lobos marinos

El Puerto es un clásico familiar: barquitos amarillos, paseos gastronómicos y la colonia de lobos marinos que descansa sobre las escolleras. Es un espacio ideal para caminar, comer y entender de cerca la identidad marítima de la ciudad. Al ser un espacio público, no posee horarios estrictos ni entrada paga.

Bonus: Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili (Villa Mitre)

Museo Mitre Foto: Foto generada con IA

Para quienes buscan conocer la historia profunda de Mar del Plata, este museo es una joya. Funciona en una casona neocolonial que perteneció a Angiolina Astengo de Mitre y guarda fotografías, objetos y documentos clave del desarrollo urbano y social de la ciudad.

Dirección: Lamadrid 3870. Horarios:

Lunes a viernes: 9:00 a 16:00

Sábados y domingos: 15:00 a 18:00

Precios

Martes: entrada libre

General: $3900

Estudiantes y jubilados: $2900

Un viaje por el patrimonio de “La Feliz”

Mar del Plata no es solo playa: es historia viva. Estos seis lugares condensan su pasado turístico, cultural y arquitectónico. Desde las alturas de la Torre Tanque hasta los jardines de Villa Victoria, pasando por la rambla monumental y la vida marítima del puerto, cada espacio revela una parte de la identidad que convirtió a la ciudad en “La Feliz”.