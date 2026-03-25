Toma en pleno centro Foto: Argentina en Color

Buenos Aires, hace un siglo, vivía un momento bisagra. La ciudad crecía, se modernizaba y se convertía en una de las capitales más vibrantes del hemisferio sur. Pero ese brillo convivía con contrastes profundos: desigualdades sociales, tensiones políticas y una economía atada a los vaivenes del mundo. Para entender cómo se vivía realmente en la Buenos Aires de los años 1920, hay que mirar su contexto económico, sus lugares de moda y las costumbres que definieron a toda una generación.

Un país rico, pero dependiente del mundo

Hacia la década de 1920, Argentina se encontraba entre las economías más prósperas del planeta. El modelo agroexportador, centrado en carne, trigo y cereales, sostenía un crecimiento acelerado y posicionaba al país entre los de mayor ingreso per cápita, comparable incluso con potencias europeas como Francia y Alemania.

Este auge, sin embargo, tenía un talón de Aquiles: la dependencia del mercado mundial. Tras los efectos de la Primera Guerra Mundial, el país sufrió desabastecimiento, caída de exportaciones y freno en el ingreso de capitales extranjeros, sobre todo porque Gran Bretaña –su socio clave– había reducido el comercio y el crédito internacional.

Aun así, hubo transformaciones profundas: crecimiento industrial, expansión del uso de energía eléctrica, multiplicación de usinas y un auge del automóvil que empezaba a modificar la vida urbana.

Avenida de Mayo, se puede ver el edificio "La Prensa" Foto: Archivo General de la Nación

Una ciudad que se expande y se ilumina

La urbanización avanzaba con velocidad. Buenos Aires se consolidaba como el centro político y cultural del país: grandes avenidas, edificios señoriales y un transporte cada vez más moderno.

La inversión extranjera, principalmente inglesa y estadounidense, modernizaba el sistema ferroviario y los puertos, fortaleciendo el rol de la capital como puerta de entrada al comercio internacional.

Los barrios crecían hacia el oeste y sur; mientras tanto, el norte se transformaba en el epicentro del lujo porteño. El contraste urbano comenzaba a marcar el pulso de la ciudad: conventillos atestados versus palacetes inspirados en París.

Los lugares de moda del Buenos Aires de 1920

La Buenos Aires de hace 100 años vibraba con movimientos culturales, cafés históricos y centros sociales que marcarían época:

Cafés y teatros

El centro porteño era un hervidero cultural. Las tertulias políticas, literarias y artísticas se multiplicaban. Si bien las fuentes económicas no hacen referencia directa a sitios específicos, es sabido que en esta época los cafés del centro, los teatros de la avenida Corrientes, las milongas y salones de tango constituían el corazón de la vida nocturna porteña.

El esplendor aristocrático

Mientras la clase obrera se organizaba, la élite disfrutaba de clubes exclusivos, mansiones afrancesadas y bailes de gala. Este contraste social refleja el clima político y económico del país, donde la oligarquía seguía teniendo una fuerte influencia en el Estado, incluso en tiempos de gobierno radical.

Buenos Aires 100 años atrás Foto: Argentina en Color

Costumbres que definieron una época

La vida cotidiana estaba marcada por la mezcla de modernidad y tradición:

El auge del trabajo obrero y la movilización social

Las tensiones laborales se intensificaron: huelgas, protestas y tomas de fábricas formaron parte de la vida social, alimentadas por crisis económicas posguerra y desigualdades crecientes.

La democratización y el voto secreto

La Ley Sáenz Peña, implementada pocos años antes, comenzaba a redefinir el sistema político. La elección de Hipólito Yrigoyen en 1916 simbolizaba una apertura democrática, pero la oligarquía aún conservaba poder en el Senado y otras instituciones clave.

La aparición del automóvil y los primeros cambios urbanos

El automóvil se convirtió en símbolo de estatus y modernidad, acompañando el desarrollo de caminos y nuevas infraestructuras que transformaron la movilidad urbana.

Florida y Diagonal Norte, Decada de 1910 o 1920 Foto: Archivo General de la Nación

Un país al borde del cambio

Aunque la década del 20 fue un período de esplendor, también contenía las semillas del quiebre que llegaría en 1930 con la crisis global y el agotamiento del modelo agroexportador. La competencia con Estados Unidos, la inflación, el desempleo y el estancamiento económico anunciaban un viraje histórico que transformaría al país para siempre.

Buenos Aires, entre el brillo y la fragilidad

Hace 100 años, Buenos Aires era una metrópolis moderna, culturalmente explosiva y económicamente poderosa. Pero ese esplendor convivía con tensiones sociales y un modelo económico dependiente. La ciudad que admiraba el mundo era también un espejo de las desigualdades y desafíos que marcarían el rumbo del país durante el siglo XX.