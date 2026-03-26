Base Orcadas celebra 120 años de presencia ininterrumpida Foto: Foto generada con IA

Entre el silencio blanco, el viento que nunca descansa y las colonias de pingüinos que avanzan con la naturalidad de quien siempre perteneció al lugar, la Base Orcadas es mucho más que un punto en el mapa antártico. Es historia viva. Es ciencia. Es soberanía ejercida de manera pacífica. Y, sobre todo, es una hazaña que convirtió a la Argentina en protagonista de uno de los capítulos más fascinantes del siglo XX: la permanencia humana más antigua e ininterrumpida en la Antártida.

Ubicada en la isla Laurie, en el archipiélago de las Orcadas del Sur, la Base Orcadas cumple 122 años de presencia argentina continua. Un número que impresiona por sí solo, pero que cobra otra dimensión cuando se lo piensa en términos de aislamiento extremo, temperaturas bajo cero, noches interminables y un territorio donde todo cuesta el doble.

El origen de una epopeya blanca

La historia comienza en 1903, cuando una expedición científica escocesa, liderada por William Speirs Bruce, construyó un pequeño refugio de piedra conocido como Omond House para realizar observaciones meteorológicas. Aquella estación, pensada inicialmente como temporal, se transformó en permanente un año después, cuando la Argentina asumió su control en 1904.

Desde entonces, y sin interrupciones, la bandera celeste y blanca flamea en uno de los puntos más australes del planeta. Así, Base Orcadas se convirtió no solo en la base argentina más antigua del continente blanco, sino también en la estación científica permanente más antigua de toda la Antártida.

Fue el punto de partida de la Argentina en la Antártida y hoy sigue siendo símbolo de ciencia y soberanía Foto: Fundación Marambio

Vivir y trabajar en el fin del mundo

A más de 1.500 kilómetros del continente sudamericano, Orcadas ha sido hogar de generaciones de científicos, técnicos y militares que enfrentaron condiciones extremas con un mismo objetivo: producir conocimiento. Meteorología, glaciología, sismología, magnetismo terrestre y estudios atmosféricos son solo algunas de las disciplinas que se desarrollaron allí a lo largo de las décadas.

Los primeros invernantes convivían con recursos mínimos: lámparas a kerosene, escasa comunicación con el continente y un clima hostil que no daba tregua. Sin embargo, esos hombres sostuvieron la premisa que hoy define la presencia argentina en la Antártida: investigación científica al servicio de la humanidad.

Pingüinos como vecinos y el hielo como paisaje

Lejos del imaginario de desolación absoluta, Base Orcadas convive con una biodiversidad tan resistente como fascinante. Pingüinos Adelia y papúa se mueven como dueños del territorio, mientras focas y aves marinas completan una escena que parece sacada de un documental.

Los glaciares que rodean la base no solo cumplen una función paisajística: son laboratorios naturales clave para comprender el impacto del cambio climático. Orcadas fue y sigue siendo una pieza fundamental en la recolección de datos climatológicos de largo plazo, algo invaluable para la comunidad científica internacional.

Una de las primeras imágenes de la base Foto: AGN

120 años de ciencia y presencia ininterrumpida

Celebrar los 122 años de Base Orcadas no es solo mirar al pasado. Es también reconocer el rol que cumple hoy la Antártida en un mundo atravesado por crisis ambientales, disputas geopolíticas y la necesidad urgente de cooperación internacional.

Argentina, a través de Orcadas, demostró que la permanencia sostenida, la investigación científica y el respeto por el Tratado Antártico son herramientas poderosas para construir legitimidad y liderazgo en uno de los territorios más estratégicos del planeta.

Una hazaña que desafió al tiempo y al clima Foto: Wikipedia

Mientras el viento barre la nieve y los pingüinos siguen su rutina milenaria, Orcadas continúa escribiendo historia. Una historia de resistencia, conocimiento y compromiso. Porque en el corazón helado del sur hay una base que resiste al tiempo y que, más de 120 años después, sigue recordándonos que la ciencia también puede ser una forma de épica nacional.