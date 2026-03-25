Williams, mejor conocido como "El Zorro" Foto: Turismo Buenos Aires

En pleno corazón de Recoleta, sobre la clásica esquina de Quintana frente a la actual Plaza Francia, se levanta uno de los cafés más emblemáticos de Buenos Aires: La Biela. Hoy es sinónimo de porteñidad, de largas charlas bajo el gomero centenario y de turismo cultural, pero pocos recuerdan que su historia es tan intrigante como entrañable. Incluso su nombre nació de un accidente que definió para siempre su identidad.

Los orígenes: un punto de encuentro que cambió de nombre varias veces

Mucho antes de convertirse en el clásico que conocemos, en ese mismo lugar funcionaron distintos comercios desde el siglo XIX. No fue sino hasta mediados del siglo XX cuando empezó a tomar forma el bar que, años después, sería declarado “Bar Notable”.

Primero fue La Viridita porque un vecino, molesto por las motos estacionadas, pedía que no le arruinen “la viridita” de la vereda. Más tarde pasó a llamarse Aerobar, y recién después adoptó el nombre que lo catapultaría a la fama.

La Biela cumple 75 años Foto: Turismo Buenos Aires

La anécdota que bautizó a La Biela

El nombre surgió en los años 50, cuando el bar se transformó en un punto de reunión para fanáticos del automovilismo. Uno de esos asiduos, apasionado de la velocidad, llegó al café con la biela del auto rota justo en la puerta. La historia se volvió chiste interno y luego una marca registrada. Así nació La Biela, homenaje accidental a esa comunidad de pilotos, mecánicos y amantes del deporte motor que lo adoptaron como su sede informal.

Con ese episodio, la identidad mecánica quedó sellada: desde las conversaciones de taller hasta las anécdotas de pista, el lugar se consolidó como un refugio fierrero en pleno Recoleta.

Un imán de intelectuales y celebridades

El magnetismo del café traspasó rápidamente el círculo automovilístico. Con el correr de las décadas, La Biela se convirtió en un punto de encuentro para escritores, actores, empresarios y visitantes internacionales.

Entre sus mesas se sentaron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, quienes encontraban allí un espacio ideal para conversar y observar la vida porteña. También pasaron figuras del espectáculo y artistas locales e internacionales, atraídos por la atmósfera clásica del bar.

Pero uno de los nombres que más sorprende a los fanáticos de la cultura pop es el del actor Guy Williams, mundialmente célebre por interpretar a “El Zorro”. Durante su estadía en Buenos Aires, Williams visitó frecuentemente cafés tradicionales de la ciudad, y La Biela figura entre los espacios icónicos vinculados a sus recorridos y encuentros con el público porteño.

Por La Biela pasaron Borges y Bioy Casares Foto: Turismo Buenos Aires

Un bar que renació del fuego

La historia del café no estuvo exenta de dificultades. En los años 70, un incendio obligó a una reconstrucción profunda. Lejos de desaparecer, La Biela reapareció con más fuerza, manteniendo su esencia pero adaptándose a los nuevos tiempos.

La postal eterna de Recoleta

La expansión hacia la vereda, con sus mesas al aire libre, consolidó una de las imágenes más reconocibles del paisaje urbano. Ese escenario, con mesas blancas bajo el imponente gomero centenario, se volvió una postal clásica para turistas y porteños.

El interior del local también sumó modernizaciones, aunque conservando maderas, detalles tradicionales y una estética de café histórico.

Cómo nació el nombre de La Biela Foto: Instagram @baresnotables.buenosaires

Un ícono reconocido oficialmente

En su 75º aniversario como La Biela, la Legislatura porteña homenajeó al bar, acompañado por entidades como FEHGRA, destacando su valor cultural y su peso dentro de la identidad de la ciudad.