Era amado por los hinchas ingleses, pero la Guerra de Malvinas cambió su destino:

Ardiles, el futbolista que sufrió la Guerra de Malvinas en Inglaterra Foto: Foto generada con IA

A comienzos de los años 80, Osvaldo “Ossie” Ardiles era mucho más que un futbolista argentino triunfando en Europa: era un símbolo de talento, elegancia y carisma en un fútbol que todavía observaba con recelo a los sudamericanos. Campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978, volante exquisito y bandera del Tottenham Hotspur, Ardiles había logrado lo que pocos: ser idolatrado en Inglaterra. Sin embargo, un conflicto bélico a miles de kilómetros del césped inglés cambió su historia para siempre.

La Guerra de Malvinas, iniciada en abril de 1982, no solo dejó profundas heridas políticas y sociales entre Argentina y el Reino Unido, sino que también atravesó de lleno al fútbol. Y Ardiles fue uno de los protagonistas involuntarios de ese quiebre. Ídolo de los hinchas, pero argentino en tierra enemiga, su permanencia se volvió imposible.

De Reino Unido a Francia: Osvaldo Ardiles y los motivos detrás de su pase al PSG en 1982

Cuando estalló el conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido, Osvaldo Ardiles vestía la camiseta del Tottenham y era una de las figuras más queridas del club londinense. Su fútbol técnico, su sonrisa permanente y su compromiso lo habían convertido en referente del equipo y en un puente cultural entre dos mundos futboleros históricamente distantes.

Pero el clima social se tensó rápidamente. Aunque el club y los hinchas mantuvieron su respaldo, la situación excedía lo deportivo. Ardiles decidió no continuar jugando en Inglaterra mientras su país estaba en guerra con el Reino Unido. Fue entonces cuando apareció una salida tan estratégica como simbólica: el Paris Saint-Germain.

Osvaldo Ardiles, futbolista argentino

En 1982, Ardiles fue cedido al PSG, un club que por entonces todavía estaba lejos del gigante europeo que es hoy. Francia aparecía como un territorio neutral, donde podía seguir compitiendo al máximo nivel sin quedar atrapado en las tensiones políticas. El pase fue una solución elegante para un problema delicado: cuidar al jugador, respetar su identidad y evitar exponerlo a un contexto hostil.

En París, Ardiles continuó demostrando su calidad, aunque su estadía estuvo marcada por la transición emocional de dejar atrás Inglaterra, el lugar donde había alcanzado uno de los picos más altos de su carrera.

Osvaldo Ardiles, Tottenham, futbolista

Querido por los hinchas, odiado por la prensa: los desafíos de un ídolo argentino en Reino Unido durante la Guerra de Malvinas

La situación de Ardiles en Inglaterra durante la Guerra de Malvinas fue compleja y, en muchos sentidos, injusta. Mientras los hinchas del Tottenham seguían coreando su nombre y expresándole afecto, buena parte de la prensa sensacionalista lo colocó en el centro de la polémica. Su sola nacionalidad pasó a ser un problema.

Los titulares cambiaron el tono. Donde antes había elogios por su talento, comenzaron las sospechas, las críticas y el silencio incómodo. Ardiles quedó atrapado entre dos identidades: la del futbolista amado por la gente y la del argentino señalado por el contexto político.

Pese a nunca manifestarse políticamente ni generar conflictos, su figura se volvió incómoda para algunos sectores mediáticos. El fútbol, que tantas veces sirve como refugio, en ese momento no pudo aislarse de la realidad.

Osvaldo Ardiles, Tottenham, futbolista

Con el paso del tiempo, la memoria colectiva terminó haciendo justicia. Ardiles es recordado en Inglaterra como un pionero, un jugador que abrió puertas y demostró que el talento no entiende de fronteras. Su regreso posterior al Tottenham confirmó que el vínculo con los hinchas estaba por encima de cualquier guerra.

A más de cuatro décadas de aquel episodio, la historia de Osvaldo Ardiles sigue siendo un ejemplo de cómo el deporte puede verse atravesado por la política, pero también de cómo el respeto y el cariño del público pueden sobrevivir incluso a los contextos más difíciles. Entre Londres, París y Buenos Aires, Ardiles dejó mucho más que pases precisos: dejó una lección de humanidad en tiempos de enfrentamiento.