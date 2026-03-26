Pinochet y Thatcher Foto: Instagram @pinochet_inmortal

A más de cuatro décadas de la Guerra de Malvinas, nuevos documentos desclasificados, testimonios militares y relatos de inteligencia arrojan luz sobre un capítulo menos conocido del conflicto de 1982: el espionaje electrónico británico desde territorio chileno. En el centro de esa trama aparece un radar de origen británico, vendido a Chile en el marco de una operación secreta, que habría sido utilizado para monitorear los movimientos de la Fuerza Aérea Argentina y alertar al Reino Unido en plena guerra.

Lejos de tratarse solo de un enfrentamiento militar en el Atlántico Sur, Malvinas fue también una guerra silenciosa de información, tecnología y alianzas estratégicas que aún hoy genera debate en la región.

¿Qué fue la Operación Fingent?

La Operación Fingent fue el nombre en clave de una acción de inteligencia británica desarrollada durante la Guerra de Malvinas, cuyo objetivo principal era obtener información anticipada sobre los despegues y trayectorias de aviones argentinos desde la Patagonia.

Según reconstrucciones posteriores, el Reino Unido habría instalado —con consentimiento del régimen chileno— un sistema de radar de largo alcance en el sur de Chile. Este equipamiento, de fabricación británica, permitía detectar vuelos militares argentinos que se dirigían hacia el Atlántico Sur, incluso antes de que alcanzaran las islas Malvinas.

La información recolectada era transmitida rápidamente a las fuerzas británicas, lo que les otorgaba una ventaja táctica clave: anticipar ataques aéreos, preparar defensas navales y reducir tiempos de reacción. Para Londres, acorralado a miles de kilómetros de su territorio, el control de la información era tan decisivo como el poder de fuego.

Base Aeronaval “Almirante Hermes Quijada” en Río Grande, Tierra del Fuego Foto: Infobae

El rol de Chile en el apoyo logístico a Reino Unido durante la Guerra de Malvinas

El papel de Chile durante el conflicto fue discreto pero estratégico. En 1982, el país estaba gobernado por la dictadura de Augusto Pinochet, que mantenía una relación extremadamente tensa con Argentina debido al conflicto por el Canal de Beagle.

En ese contexto, Chile encontró en el Reino Unido un aliado circunstancial frente a lo que consideraba una amenaza regional. Además del radar, distintas investigaciones señalan que Chile habría brindado apoyo logístico e inteligencia, como el uso de aeropuertos alternativos, intercambio de información militar y monitoreo de comunicaciones argentinas.

Si bien el gobierno chileno evitó una participación pública o formal, su colaboración fue estratégica. Para Argentina, esta situación representó un duro golpe diplomático y militar, ya que suponía tener un frente de espionaje en su propio flanco continental.

Con el paso del tiempo, autoridades chilenas y británicas admitieron contactos de cooperación, aunque minimizaron su alcance. Sin embargo, ex oficiales británicos reconocieron que la información proveniente de Chile fue “crucial” en momentos críticos del conflicto.

Un radar S259 operando en la base RAF Saxa Vord en los años 70 en las islas Shetland Foto: Infobae

¿Cómo el radar británico detectaba los movimientos de la Fuerza Aérea Argentina?

El radar utilizado era un sistema de vigilancia aérea de largo alcance, diseñado para detectar aeronaves militares a cientos de kilómetros de distancia. Ubicado estratégicamente en el sur chileno, tenía una línea directa hacia las bases argentinas de Río Gallegos, Río Grande y Comodoro Rivadavia.

Cada vez que un avión argentino despegaba rumbo a las islas, el radar captaba su señal, incluyendo altura, velocidad y dirección. Esta información permitía inferir si se trataba de misiones de ataque, reconocimiento o reabastecimiento.

Los datos eran luego comunicados a los mandos británicos, que adaptaban sus defensas aéreas y navales en tiempo real. Esto explica por qué numerosas misiones de la Fuerza Aérea Argentina se encontraron con defensas preparadas o con cazas Sea Harrier ya en posición.

A pesar de que los pilotos argentinos demostraron un nivel extraordinario de valentía y efectividad, la superioridad tecnológica e informativa británica terminó inclinando la balanza.

La Guerra de Malvinas. Foto: Román von Eckstein/Pool / Latin

Un capítulo incómodo que sigue generando debate

El espionaje durante la Guerra de Malvinas revela que el conflicto fue mucho más que un enfrentamiento bélico tradicional: fue una guerra de inteligencia, alianzas encubiertas y tecnología avanzada. El radar británico en Chile se convirtió en una pieza silenciosa pero decisiva.

Hoy, el episodio sigue siendo motivo de controversia política y memoria histórica en América del Sur. Revisar estos hechos no solo permite entender mejor el pasado, sino también reflexionar sobre el peso que aún tienen la geopolítica y la inteligencia militar en los conflictos internacionales.