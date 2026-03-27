Los chocolates que atravesaron generaciones Foto: Foto generada con IA

En pleno corazón de Almagro, sobre la emblemática calle Gascón, se encuentra un auténtico templo del chocolate argentino: el local de venta al público de Felfort. Un rincón que conserva intacta la esencia fundacional de la marca y donde aún se pueden ver muebles originales que hablan de casi un siglo de historia. En este artículo te cuento cómo nació Felfort, por qué su tienda es una joya del barrio y cuánto cuesta hoy su célebre huevo Jack de Pascua.

El negocio de Felfort en Almagro. Video: TikTok @marinacasella91

Un origen humilde con sabor a futuro

Felfort tiene sus raíces en 1912, cuando Felipe Fort, un niño inmigrante de apenas 12 años, empezó a pulir cacao con una simple piedra y producir chocolate de manera artesanal hasta convertirse en el inicio de una de las fábricas más emblemáticas del país. En 1926 adquirió su primera refinadora mecánica y fundó la fábrica, con la cual comenzó a conquistar el paladar de los argentinos.

Más tarde, su hijo Carlos Augusto Fort tomó el mando en 1963 y lideró la expansión de la empresa, lanzando productos que hoy son parte de la memoria colectiva: Jack, Marroc, Dos Corazones, Paragüitas, Mentitas y más.

El local está sobre la calle Gascón

El local de Gascón: un viaje al pasado

La sede de la fábrica y el local de ventas se mantienen en Gascón 329–349, en Almagro, CABA. Aquí, además de asistir a la frescura de los productos recién salidos de la línea de producción, los visitantes se encuentran con una tienda atrapada en el tiempo. De acuerdo a notas especializadas, sus muebles originales y su atmósfera vintage hacen que cada visita se sienta como un viaje nostálgico.

El blog Estilo Naná describió el local como “un oasis de delicias vintage”, destacando su cartelería acogedora, vidrieras de época y mobiliario auténtico, que contrasta con las producciones modernas, pero conserva ese espíritu clásico que define a Felfort.

El mobiliario es original Foto: Foto propia

Dónde y cuándo visitar

El local, que funciona junto a la fábrica, tiene horarios amables con los más golosos:

Lunes a viernes : 9:00–13:00 y 14:00–18:00

Sábados : 9:00–13:00

Domingos y feriados: cerrado

Ubicación exacta:

Gascón 329–349 (entre Díaz Vélez y Córdoba), Almagro, CABA

Huevos Jack de Pascua: tradición, sorpresa y precio

Durante la temporada de Pascuas, Felfort despliega sus famosos huevos Jack, pequeños chocolates con leche que traen dentro una sorpresa coleccionable. Pero este año, la novedad es especial: una edición limitada con los personajes de la tira Mafalda en formato coleccionable, stickers, tatuajes y hasta historietitas.

Modelos y precios en 2026:

Huevo Jack clásico de 17 g (con sorpresa Mafalda): $1.650 (1.363,64 sin impuestos)

Super Huevo Jack 150 g (con varias sorpresas): $22.705 (18.764,46 sin impuestos)

Otros huevos de Pascua Felfort, como decorados de 100, 150 y 250 g, oscilan entre $9.520 y $30.736 (sin impuestos).

La versión pequeña es ideal para los que buscan nostalgia a buen precio, mientras que el Super Jack es una experiencia más completa y familiar.

Nueva colección de huevos Jack Foto: Felfot

¿Por qué vale la pena visitar este local?

Precios de fábrica: al tratarse de un punto de venta directo, muchas golosinas se consiguen a menor precio que en kioscos o supermercados. Productos frescos y exclusivos: encontrarás versiones artesanales, ediciones especiales (como Alfafort o Jelly Fort) y clásicos imposibles de hallar en otros lugares. Atmosfera auténtica: muebles y decoración originales que te trasladan a los primeros años del siglo XX, ideal para vivir una experiencia diferente en Buenos Aires.

Datos clave en un vistazo

El local de Felfort en Almagro es mucho más que un simple punto de venta: es un refugio de memoria colectiva, un mirador a cómo se vivía el chocolate hace décadas. Con muebles originales, una decoración que conserva el encanto de otros tiempos y una oferta de precios directos de fábrica, este sitio representa lo mejor de la tradición chocolatera argentina.