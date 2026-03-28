Deuda histórica con los veteranos Foto: Foto generada con IA

Casi dos décadas después de que una ley porteña estableciera la creación de un panteón de honor para los veteranos de la Guerra de Malvinas, el reclamo sigue vigente y duele. No se trata solo de una obra inconclusa, sino de una herida abierta en la memoria colectiva de la Ciudad de Buenos Aires. El Cementerio de Chacarita, uno de los espacios simbólicos más importantes del país, guarda un terreno asignado, planos aprobados y una piedra fundamental colocada. Lo que no tiene es el panteón que la ley prometió.

El paso del tiempo se vuelve un enemigo silencioso: los excombatientes envejecen, muchos fallecen, y el homenaje que debería haber sido una política de Estado permanece en pausa. Mientras tanto, las palabras “honor” y “reconocimiento” se repiten cada 2 de abril, pero no logran traducirse en hechos concretos.

Una deuda con casi 18 años de historia: qué es la Ley 2400 y en qué estado se encuentra

La Ley 2400 fue sancionada en agosto de 2007 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su objetivo era claro y contundente: destinar, de manera permanente, un sector dentro del Cementerio de Chacarita para la sepultura de los Veteranos de Guerra ex Combatientes de Malvinas, con la construcción de un panteón de honor, un monumento alegórico, un oratorio ecuménico y placas con los nombres de los caídos y de quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur.

La piedra fundamental Foto: Redes

La normativa fue aprobada por unanimidad y contó incluso con la colocación de una piedra fundamental en el predio asignado. Sin embargo, casi 18 años después, la obra nunca se ejecutó. Según relataron veteranos y distintas fuentes oficiales en reiteradas ocasiones, el principal obstáculo ha sido la falta de asignación presupuestaria específica, lo que dejó a la ley en una suerte de limbo: existe en los papeles, pero no en la realidad.

Para los excombatientes, esta situación representa un incumplimiento directo del Estado y una promesa rota que se renueva año tras año sin respuestas concretas.

Soldados argentinos en Malvinas

Cementerio de Chacarita: una cuenta pendiente con los veteranos de la Guerra de Malvinas

El Cementerio de Chacarita no es un espacio cualquiera. Allí descansan figuras centrales de la historia argentina y se erige como un lugar de memoria, identidad y reconocimiento público. Para los veteranos de Malvinas, tener un panteón en ese lugar no es un privilegio: es un derecho adquirido por ley y por historia.

El terreno asignado existe y está delimitado. Los planos del panteón también. Lo que falta es la voluntad política para ejecutar la obra. En estos años, distintos gobiernos porteños recibieron el reclamo, pero las respuestas se repitieron: “no hay presupuesto”, “se hará el año próximo”, “el proyecto está en evaluación”. Mientras tanto, compañeros de armas son despedidos sin el homenaje que la ley prevé.

El reclamo no apunta solo a un lugar de descanso eterno, sino a un espacio de memoria viva, donde las nuevas generaciones puedan conocer quiénes fueron esos soldados, qué edades tenían y qué significó Malvinas en sus vidas.

A casi 18 años de la sanción de una ley que prometía un lugar de honor eterno, los veteranos de la Guerra de Malvinas siguen esperando Foto: Redes

El paso del tiempo, un factor que impacta en el reclamo de los veteranos de Malvinas

Hoy, la mayoría de los veteranos supera los 60 años. Muchos arrastran secuelas físicas y psicológicas de la guerra y del difícil regreso a la vida civil. El tiempo, que todo lo erosiona, vuelve este reclamo más urgente y más humano.

“Se nos están yendo los compañeros”, repiten los excombatientes en cada acto y cada entrevista. No es una frase retórica: es un dato concreto que atraviesa el reclamo con dramatismo. La falta del panteón no solo incumple una ley, sino que priva a las familias de un lugar colectivo donde recordar, honrar y transmitir el legado de Malvinas.

A casi 18 años de la sanción de la Ley 2400, la deuda sigue intacta. El panteón en Chacarita continúa siendo una obra pendiente y, para los veteranos, una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo más deberá pasar para que el reconocimiento deje de ser un discurso y se convierta en realidad?