Entre el amor, la astucia y la ambición política Foto: Foto generada con IA

En la historia argentina abundan las grandes batallas, las decisiones políticas determinantes y los personajes monumentales. Sin embargo, pocas historias combinan amor, estrategia y poder con la intensidad del vínculo entre Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra, una pareja que no solo dominó la escena política durante dos décadas, sino que también construyó su proyecto de poder desde una maniobra tan audaz como reveladora: simular un embarazo para poder casarse.

A comienzos del siglo XIX, el matrimonio no era solo una cuestión sentimental. En la Buenos Aires colonial y posrevolucionaria, casarse implicaba respetar estrictas normas sociales y familiares. Rosas, proveniente de una familia acomodada pero con un futuro político todavía incierto, y Encarnación, una mujer de carácter fuerte y convicciones firmes, se enfrentaban a la resistencia del entorno familiar. La solución fue tan polémica como efectiva: anunciar un embarazo inexistente, una presión social imposible de ignorar en esa época. Así, en 1813, lograron concretar la boda.

Cómo lo íntimo y lo político se fusionaron en los orígenes del país. Foto: Archivo

Encarnación Ezcurra, mucho más que “la esposa de”

Reducir a Encarnación Ezcurra al rol de esposa sería un error histórico. Fue una actora política central, incluso antes de que Rosas alcanzara el poder formal. En una sociedad profundamente patriarcal, Encarnación emergió como una organizadora política formidable, capaz de movilizar sectores populares, tejer redes de lealtad y sostener el rosismo desde las calles.

Durante los períodos en los que Rosas se ausentaba, ya sea por campañas militares o estrategias políticas, Ezcurra ocupó el vacío de poder informal, convirtiéndose en la verdadera articuladora del movimiento federal. Fundó y lideró la Sociedad Popular Restauradora, brazo político y social que consolidó la lealtad al “Restaurador” y sentó las bases de un fenómeno inédito: un matrimonio gobernando, directa o indirectamente, los destinos del país.

simularon un embarazo para casarse y terminaron convirtiéndose en el primer matrimonio que concentró el poder en la Argentina durante casi 20 años Foto: Archivo

Un poder compartido que marcó época

Juan Manuel de Rosas fue gobernador de Buenos Aires en dos períodos (1829-1832 y 1835-1852), pero su influencia y la de Encarnación se extendió mucho más allá de los cargos formales. Durante casi 20 años, el poder político giró en torno a esta pareja, que combinó liderazgo carismático, control social y una narrativa ideológica contundente.

Encarnación no solo operaba políticamente: también gestionaba símbolos, discursos y emociones. Comprendió antes que muchos el valor de la identidad política, del “nosotros” frente al “ellos”, y del uso del miedo y la pertenencia como herramientas de poder. Su muerte en 1838 dejó un vacío emocional y político en Rosas, que nunca volvió a gobernar con el mismo equilibrio interno.

Amor, estrategia y construcción del mito

La historia del falso embarazo no es un simple dato pintoresco. Es el primer indicio de una relación basada en la estrategia compartida, en la comprensión mutua del contexto y en la ambición de trascender. Rosas y Encarnación no solo se amaron: construyeron un proyecto común, donde lo privado y lo público se confundían constantemente.

Fueron precursores de algo que hoy resulta cotidiano pero que en el siglo XIX era impensado: una pareja como unidad política. Sin discursos feministas ni igualdad formal, Encarnación Ejerció poder real en un mundo dominado por hombres, y lo hizo desde la inteligencia política, la organización social y una firme convicción ideológica.

Sus restos descansan en la Recoleta Foto: Archivo

Una historia que sigue generando debate

Dos siglos después, Rosas y Encarnación siguen despertando pasiones. Para algunos, representan el autoritarismo; para otros, el orden y la soberanía. Pero más allá de las interpretaciones, su historia personal y política revela una verdad incómoda y fascinante: el poder en la Argentina también se construyó desde una pareja, desde una alianza sentimental que desafió normas sociales y dejó una huella profunda en la historia nacional.

Inventaron un embarazo para casarse. Gobernaron durante 20 años. Y, sin proponérselo, se convirtieron en el primer matrimonio político de la historia argentina. Una historia real que parece ficción, pero que explica mejor que muchos manuales cómo se gestó el poder en el país.