La avenida imperdible de CABA Foto: Foto generada con IA

Buenos Aires tiene avenidas emblemáticas, pero hay una que condensa como ninguna la historia política, cultural y simbólica de la Argentina. La Avenida de Mayo no es solo un corredor urbano que une la Casa Rosada con el Congreso Nacional: es una línea de tiempo a cielo abierto, donde cada edificio y cada café cuentan un capítulo del país. No por casualidad, fue reconocida recientemente por el diario británico The Telegraph como una de las 20 calles más impresionantes del mundo y la mejor de Sudamérica, ocupando el sexto lugar del ranking global elaborado por el especialista en viajes Chris Moss.

El reconocimiento internacional volvió a poner el foco sobre una avenida cuya importancia va mucho más allá del turismo. Porque antes de ser postal, la Avenida de Mayo fue proyecto político, símbolo de modernidad y escenario de decisiones que marcaron la historia nacional.

La avenida que nació para mostrar un país al mundo

Inaugurada oficialmente el 9 de julio de 1894, la Avenida de Mayo fue la primera avenida de Buenos Aires y uno de los grandes hitos urbanos del siglo XIX. Su creación respondió a una idea ambiciosa: construir un bulevar moderno que funcionara como vidriera de una Argentina que buscaba presentarse ante el mundo como una nación próspera, europea y organizada.

Inspirada en los boulevares parisinos impulsados por el urbanista Haussmann, la traza unió dos centros de poder fundamentales: la Plaza de Mayo, corazón del Ejecutivo, y el Congreso de la Nación, emblema del poder legislativo. Esa conexión no fue solo geográfica, sino profundamente simbólica.

Avenida de Mayo Foto: Turismo Buenos Aires

Arquitectura, inmigración y una identidad única

Uno de los rasgos que distingue a la Avenida de Mayo es su patrimonio arquitectónico, una combinación de estilos que reflejan el impacto de la inmigración europea en la Argentina. Art nouveau, academicismo francés, influencias españolas y art decó conviven en edificios icónicos como el Palacio Barolo, el Café Tortoni y antiguas sedes de diarios y asociaciones culturales.

Durante gran parte del siglo XX, fue considerada “la calle más española fuera de España”. En sus veredas florecieron cafés madrileños, ateneos, peñas literarias y espacios de debate que marcaron la vida intelectual porteña. Allí se escribieron editoriales, se discutieron leyes y se gestaron ideas que luego impactaron en todo el país.

Avenida de Mayo, se puede ver el edificio "La Prensa" Foto: Archivo General de la Nación

Escenario político y termómetro social

La Avenida de Mayo nunca fue una calle neutral. Por ella desfilaron presidentes, manifestantes, obreros y ciudadanos en algunos de los momentos más intensos de la vida argentina. Golpes de Estado, celebraciones patrias, movilizaciones populares y marchas históricas encontraron en esta avenida su escenario natural.

Ese carácter cívico es uno de los aspectos que destacó The Telegraph al incluirla en su ranking: calles que funcionan como museos al aire libre, donde la historia, la cultura y la vida cotidiana se cruzan de manera permanente.

Avenida de Mayo, turismo, Buenos Aires

Por qué el mundo vuelve a mirar a la Avenida de Mayo

El ranking del diario británico, dominado por calles europeas como los Campos Elíseos o Strand en Londres, colocó a la Avenida de Mayo como la mejor calle de Sudamérica, destacando su valor histórico, arquitectónico y cultural. Para los expertos en turismo urbano, su recorrido ofrece una experiencia única: caminar apenas diez cuadras y atravesar más de cien años de historia.

Hoy, en un contexto donde las ciudades buscan diferenciarse a través de su identidad, la Avenida de Mayo demuestra que el verdadero patrimonio no se construye de un día para otro. Se sostiene en el tiempo, en la memoria colectiva y en la capacidad de contar historias.

Porque entender la Avenida de Mayo es entender una parte esencial de la Argentina. Y ahora, también, es entender por qué el mundo la considera una calle que hay que recorrer, al menos, una vez en la vida.