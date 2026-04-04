Elegida entre las más imperdibles del mundo: la primera avenida de CABA que guarda los secretos del poder
Historia, poder y arquitectura se cruzan en la avenida más emblemática de Buenos Aires, hoy destacada entre las imperdibles del mundo.
Buenos Aires tiene avenidas emblemáticas, pero hay una que condensa como ninguna la historia política, cultural y simbólica de la Argentina. La Avenida de Mayo no es solo un corredor urbano que une la Casa Rosada con el Congreso Nacional: es una línea de tiempo a cielo abierto, donde cada edificio y cada café cuentan un capítulo del país. No por casualidad, fue reconocida recientemente por el diario británico The Telegraph como una de las 20 calles más impresionantes del mundo y la mejor de Sudamérica, ocupando el sexto lugar del ranking global elaborado por el especialista en viajes Chris Moss.
El reconocimiento internacional volvió a poner el foco sobre una avenida cuya importancia va mucho más allá del turismo. Porque antes de ser postal, la Avenida de Mayo fue proyecto político, símbolo de modernidad y escenario de decisiones que marcaron la historia nacional.
La avenida que nació para mostrar un país al mundo
Inaugurada oficialmente el 9 de julio de 1894, la Avenida de Mayo fue la primera avenida de Buenos Aires y uno de los grandes hitos urbanos del siglo XIX. Su creación respondió a una idea ambiciosa: construir un bulevar moderno que funcionara como vidriera de una Argentina que buscaba presentarse ante el mundo como una nación próspera, europea y organizada.
Inspirada en los boulevares parisinos impulsados por el urbanista Haussmann, la traza unió dos centros de poder fundamentales: la Plaza de Mayo, corazón del Ejecutivo, y el Congreso de la Nación, emblema del poder legislativo. Esa conexión no fue solo geográfica, sino profundamente simbólica.
Arquitectura, inmigración y una identidad única
Uno de los rasgos que distingue a la Avenida de Mayo es su patrimonio arquitectónico, una combinación de estilos que reflejan el impacto de la inmigración europea en la Argentina. Art nouveau, academicismo francés, influencias españolas y art decó conviven en edificios icónicos como el Palacio Barolo, el Café Tortoni y antiguas sedes de diarios y asociaciones culturales.
Durante gran parte del siglo XX, fue considerada “la calle más española fuera de España”. En sus veredas florecieron cafés madrileños, ateneos, peñas literarias y espacios de debate que marcaron la vida intelectual porteña. Allí se escribieron editoriales, se discutieron leyes y se gestaron ideas que luego impactaron en todo el país.
Escenario político y termómetro social
La Avenida de Mayo nunca fue una calle neutral. Por ella desfilaron presidentes, manifestantes, obreros y ciudadanos en algunos de los momentos más intensos de la vida argentina. Golpes de Estado, celebraciones patrias, movilizaciones populares y marchas históricas encontraron en esta avenida su escenario natural.
Ese carácter cívico es uno de los aspectos que destacó The Telegraph al incluirla en su ranking: calles que funcionan como museos al aire libre, donde la historia, la cultura y la vida cotidiana se cruzan de manera permanente.
Por qué el mundo vuelve a mirar a la Avenida de Mayo
El ranking del diario británico, dominado por calles europeas como los Campos Elíseos o Strand en Londres, colocó a la Avenida de Mayo como la mejor calle de Sudamérica, destacando su valor histórico, arquitectónico y cultural. Para los expertos en turismo urbano, su recorrido ofrece una experiencia única: caminar apenas diez cuadras y atravesar más de cien años de historia.
Hoy, en un contexto donde las ciudades buscan diferenciarse a través de su identidad, la Avenida de Mayo demuestra que el verdadero patrimonio no se construye de un día para otro. Se sostiene en el tiempo, en la memoria colectiva y en la capacidad de contar historias.
Porque entender la Avenida de Mayo es entender una parte esencial de la Argentina. Y ahora, también, es entender por qué el mundo la considera una calle que hay que recorrer, al menos, una vez en la vida.