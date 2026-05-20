El bodegón que revive una despensa de 1920 Foto: Instagram @ladespensadeaurora

Hay lugares que no se “ponen de moda”: simplemente se vuelven necesarios. En el límite entre Villa Devoto y Villa Pueyrredón, una esquina histórica volvió a atraer gente como antes: con cocina de herencia, porciones generosas y el tipo de calidez que se nota apenas abrís la puerta. El edificio, que funciona en un local que data de 1920, tuvo durante décadas alma de almacén barrial. Hoy, convertido en bodegón, se llama La Despensa de Aurora.

De almacén a bodegón con identidad

La primera clave del fenómeno es que la ambientación no se siente decorada para Instagram: se siente vivida. Maderas, detalles que remiten a otras épocas y esa idea de “casa grande” donde el tiempo transcurre más lento. Y como frutilla del postre (literal), también suma terraza, un plus que en noches lindas se vuelve oro.

La despensa que volvió bodegón Foto: Instagram @ladespensadeaurora

El nombre no salió de una agencia creativa: salió de la historia oral del barrio. Entre quienes atendieron aquella vieja despensa hubo una mujer llamada Aurora; el nombre gustó y quedó. Detrás del proyecto está Sathya Pintos, que abrió el lugar en 2019 y tuvo un estreno tan prometedor como accidentado: a los pocos meses llegó la pandemia y todo se frenó. Después vino lo más difícil: reconstruir, ajustar la propuesta y lograr lo que hoy pasa casi todas las noches: gente esperando mesa.

Qué pedir: el “trío” que explica por qué se llena

Si vas por primera vez, hay tres hits que explican el boca en boca.

1) El flan que ganó premio (y cambió todo). A fines de 2025, el programa Buenos Aires Capital Gastronómica (Gobierno porteño) lo eligió mejor flan de bodegón de la Ciudad, con instancia de voto popular y luego evaluación presencial del jurado. Desde ese momento, el postre dejó de ser cierre y pasó a ser motivo de visita. Es grande, pensado para compartir, y se sirve con dulce de leche y crema.

Flan premiado, porciones XL y una polenta “titánica” Foto: Instagram @ladespensadeaurora

2) La polenta cremosa con croquetas de osobuco (el plato más pedido). Acá aparece el plato que muchos ya piden “por nombre propio”: una polenta llevada a punto crema con queso, coronada por croquetas de osobuco braseado y rebozado. En la carta figura como “Baile del Osobuco” y es el tipo de plato que llega a la mesa y obliga a frenar la charla: primero se mira, después se prueba.

3) El rogel de 20 capas (sí, 20). Para los fanáticos del final bien dulce, el rogel es otra bandera del lugar: alto, contundente, clásico, de esos que convierten el café en ceremonia.

Bodegón de verdad, pero con cocina que se mete en el detalle

Aunque la parrilla está presente con cortes y achuras, la propuesta busca que la cocina tenga tanto peso como las brasas. Esa decisión marca diferencia: hay pastas caseras (como agnolottis de roast beef al malbec en la carta del local) y entradas que salen mucho, como croquetas, además de opciones como “Monte Oliva” (aceitunas rellenas y rebozadas) que funcionan como picada distinta para arrancar.

La Despensa de Aurora se hizo famosa por su flan premiado Foto: Instagram @ladespensadeaurora

También se nota un guiño en la selección de vinos: conviven etiquetas conocidas con bodegas chicas y vinos de autor.

Dónde queda y horarios