¿Por qué Lobos se llama así? Foto: Municipalidad de Lobos

A 100 km de la Ciudad de Buenos Aires, Lobos creció entre frontera, fortines y carretas. Pero su identidad más intrigante está en el origen del nombre: no fue por lobos “de verdad”, sino por un animal que dominaba la laguna y dejó huella en mapas y actas coloniales.

La pregunta que dispara todo: ¿por qué Lobos se llama así?

Si uno llega por primera vez, el nombre suena a leyenda pampeana: luna llena, aullidos, campo abierto. Pero la explicación histórica es más concreta: “Lobos” remite a la laguna y a los coipos (popularmente “nutrias”), que en esa época eran llamados “lobos de agua” o “lobos de río”. Esa asociación aparece tempranísimo en documentos y cartografía.

De hecho, la Municipalidad de Lobos reconstruye una pista clave: durante la primera misión jesuítica (1740), el reverendo Thomas Falkner relevó la zona; con esas notas se confeccionó en Londres (1772) uno de los primeros mapas del área, donde figura la laguna rotulada como “L. Lobos”. No es detalle menor: el nombre estaba “escrito” antes de que el pueblo existiera como tal.

Plaza de Lobos Foto: Wikipedia

Y hay un documento todavía más contundente: un acta del Cabildo de Buenos Aires del 17 de marzo de 1752 es citada como la referencia más antigua conocida en la que la laguna aparece denominada “de Los Lobos”. Esa denominación, con el tiempo, terminaría bautizando al fortín y luego al pueblo.

Cuando la pampa era frontera: el fortín que marcó un destino

La historia de Lobos no se entiende sin el mapa mental de la época: frontera, malones, caminos de carretas, y un Estado colonial que buscaba asegurar la campaña. En ese marco, el virrey Juan José de Vértiz impulsó en 1779 la construcción o reconstrucción de posiciones militares, entre ellas el Fortín de San Pedro de Los Lobos.

Según la reconstrucción municipal, el fortín se levantó en la margen norte de la laguna, a unos 300 metros de la ribera, y su obra se dio por concluida el 21 de agosto de 1779. Era un establecimiento austero: ranchos de barro y paja, defensa de palos “a pique” y un mangrullo para vigilar el horizonte.

Lobos atrae a visitantes que desean reconectar con la tranquilidad del campo Foto: Club de Pesca Lobos

Un dato que pinta de cuerpo entero la escala de ese mundo: en 1792 el fortín registraba 16 milicianos. Pocos hombres, muchísimo territorio, y un nombre que ya estaba pegado al agua: “Los Lobos”.

La propia bibliografía divulgada sobre el fortín suma un matiz interesante: aunque la explicación más aceptada vincula el nombre con las “nutrias/lobos de agua”, también se mencionala posible presencia de perros cimarrones que habrían inspirado la idea de “lobos”. Aun así, la huella documental de la laguna “de Los Lobos” es la línea más sólida.

1802: una capilla como kilómetro cero del pueblo

El salto de “puesto de frontera” a “población” llega con un gesto fundacional: la capilla. Hacia fines del siglo XVIII, José Salgado recibió tierras para trabajar y, en 1802, a dos leguas al norte del fortín, levantó una capilla bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Ese núcleo religioso terminó ordenando la vida civil: alrededor de la capilla se organizó el asentamiento estable.

Los primeros oficios religiosos se celebraron el 9 de junio de 1803, y la capilla original se ubicó en el solar donde más tarde se levantaría el templo parroquial. En el lenguaje de la historia local, ahí nace el corazón urbano.

Fachada de la casa de Perón en Lobos

Pero fundar no es solo inaugurar: también es trazar. En 1804, un vecino, Ramón de Urquiola, con apoyo del cura José García Miranda, solicitó al virrey la traza del pueblo de San Salvador de Los Lobos y la demarcación de tierras para el ganado de la Iglesia. La delimitación se concretaría recién en 1811, cuando se registra la organización del Pueblo de San Salvador de la Guardia del Partido de Lobos.

Lobos en 7 hitos

1740: misión jesuítica releva la zona (Falkner).

1752: acta del Cabildo menciona la laguna “de Los Lobos”.

1772: mapa en Londres rotula “L. Lobos”.

1779: se consolida el Fortín de San Pedro de Los Lobos.

1802: José Salgado impulsa la capilla y el origen del pueblo.

1803: primeros oficios (9 de junio).

1811: delimitación/traza del pueblo.

Entonces, ¿por qué “Lobos” emociona tanto?

Porque el nombre no salió de una fantasía: salió de un ecosistema. La laguna —poblada de coipos/nutrias— actuó como faro geográfico, punto de aguada, referencia en el mapa y, finalmente, marca identitaria. Primero fue “L. Lobos” en un documento lejano; después, un fortín en la línea defensiva; y más tarde, un pueblo que se organizó alrededor de una capilla. La historia de Lobos es, en esencia, la historia de cómo un territorio se nombra y, al nombrarse, empieza a existir.