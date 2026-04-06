El héroe de 18 años que salvó a 120 soldados en la Guerra de Malvinas:

El rescate de 120 compañeros: el acto de heroísmo que marcó un hito en la Guerra de Malvinas Foto: Archivo

La Guerra de Malvinas dejó cicatrices profundas en la historia argentina, pero también relatos de valentía extrema que todavía conmueven. Entre ellos se destaca el de Oscar Ismael Poltronieri, un joven conscripto que, con apenas 18 años, protagonizó una de las acciones más heroicas del conflicto bélico de 1982. Su nombre quedó grabado para siempre como símbolo de coraje, sacrificio y amor por sus compañeros.

En medio del frío, el hambre y el fuego enemigo, Poltronieri tomó una decisión que cambiaría el curso de una batalla y salvaría la vida de más de un centenar de soldados argentinos. Esta es la historia del único combatiente vivo de Malvinas que recibió la Cruz al Heroico Valor en Combate, la máxima condecoración militar del país.

En plena Guerra de Malvinas, un soldado conscripto de apenas 18 años protagonizó uno de los actos de valentía más impactantes Foto: Archivo

Oscar Poltronieri, el único héroe de Malvinas que recibió la Cruz al Heroico Valor en Combate

Oscar Poltronieri nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y fue enviado a Malvinas como soldado conscripto del Regimiento de Infantería Mecanizado 6. No tenía formación militar profesional ni experiencia previa en combate. Era, como tantos otros, un joven llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio en un contexto de guerra.

La historia de Oscar Poltronieri, el joven que enfrentó solo al enemigo Foto: Archivo

Su historia se volvió excepcional no solo por el acto que protagonizó, sino por el reconocimiento posterior. En 2009, el Estado argentino le otorgó la Cruz al Heroico Valor en Combate, convirtiéndose en el único soldado conscripto vivo en recibir esa distinción tras la guerra.

Durante años, Poltronieri vivió en el anonimato, alejado de homenajes oficiales. Recién con el paso del tiempo, su historia comenzó a ser reivindicada como una de las más impactantes del conflicto del Atlántico Sur.

La hazaña de 1982: cómo un soldado de 19 años detuvo el avance de un batallón inglés

El episodio ocurrió el 28 de mayo de 1982, durante el cruento combate por Monte Dos Hermanas, uno de los puntos estratégicos del enfrentamiento. Las tropas británicas avanzaban con fuerza, obligando a los soldados argentinos a replegarse.

En ese contexto crítico, Poltronieri recibió la orden de cubrir la retirada de sus compañeros. Armado con una ametralladora MAG, decidió quedarse solo, sin apoyo, enfrentando el avance de un batallón enemigo mucho más numeroso y mejor equipado.

Un acto que quedó grabada para siempre en la memoria argentina Foto: Archivo

Durante horas, resistió el ataque inglés disparando sin cesar, cambiando de posición para evitar ser alcanzado. Su fuego intenso y preciso generó la impresión de que el sector estaba fuertemente defendido, lo que retrasó el avance británico y permitió que el resto de la sección pudiera retirarse sin ser aniquilada.

No se trató solo de supervivencia: fue una acción consciente, deliberada y extremadamente peligrosa. Poltronieri sabía que sus posibilidades de salir con vida eran mínimas, pero aun así decidió quedarse.

El rescate de 120 compañeros: el acto de heroísmo que marcó un hito en la Guerra de Malvinas

Gracias a esa resistencia solitaria, más de 120 soldados argentinos lograron salvarse. Muchos de ellos declararon años después que, de no haber sido por Poltronieri, el desenlace habría sido trágico.

Tras quedarse sin municiones y completamente agotado, Oscar intentó retirarse. Fue capturado por fuerzas británicas, convirtiéndose en prisionero de guerra. Sobrevivió, regresó al continente y, como tantos veteranos, tuvo que reconstruir su vida conviviendo con las secuelas físicas y psicológicas del conflicto.

Oscar permitió salvar la vida de 120 compañeros Foto: Archivo

Su historia resume el drama de Malvinas: jóvenes enviados al frente, decisiones extremas tomadas en segundos y gestos de humanidad en medio del horror. Poltronieri no se considera un héroe; siempre repite que hizo lo que debía hacer por sus compañeros.

Sin embargo, su acción marcó un hito en la historia militar argentina y hoy es estudiada como uno de los actos individuales de mayor valor del conflicto. A más de cuatro décadas de la guerra, su figura sigue interpelando a nuevas generaciones y recuerda que, incluso en la guerra, existen gestos que dignifican la historia.

La hazaña de Oscar Poltronieri no pertenece solo al pasado: es memoria viva de Malvinas.