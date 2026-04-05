El gaucho que desafió a los ingleses Foto: Foto generada con IA

En la historia argentina hay gestas que el tiempo intentó borrar, pero que regresan una y otra vez como verdades incómodas. La de Antonio “El Gaucho” Rivero es una de ellas. No comandó un ejército regular, no tuvo un Estado detrás ni banderas diplomáticas que lo respaldaran. Sin embargo, en 1833 protagonizó un levantamiento popular que expulsó a los británicos de las Islas Malvinas, recuperando de hecho la soberanía argentina durante varios meses. Su nombre rara vez aparece en los manuales, pero su acto sigue siendo un símbolo profundo de resistencia nacional.

¿Quién fue Antonio Rivero y por qué es un símbolo de soberanía en Malvinas?

Antonio Rivero fue un gaucho entrerriano, peón rural y baqueano, que trabajaba en las Islas Malvinas cuando aún formaban parte del territorio argentino administrado desde Buenos Aires. No era militar ni político: era un trabajador criollo que conocía el suelo, el clima y la injusticia.

Tras la ocupación británica de 1833, Rivero se convirtió en el rostro visible de la resistencia local. Junto a otros gauchos y peones, en su mayoría argentinos e indígenas, decidió enfrentarse a la autoridad impuesta por el Reino Unido. El 26 de agosto de ese año lideró una rebelión armada que terminó con la expulsión de los funcionarios británicos y colaboradores extranjeros, izando nuevamente símbolos argentinos.

Rivero representa algo más que un hecho puntual: encarna la soberanía ejercida desde abajo, sin formalidades, pero con una convicción irrenunciable.

El Gaucho Rivero, héroe en Malvinas

El contexto de 1833: la llegada de los británicos y el fin de la comandancia argentina

Para entender la dimensión del levantamiento, es clave el contexto. Hasta enero de 1833, las Islas Malvinas estaban bajo administración argentina legítima, con autoridades designadas por el gobierno de Buenos Aires tras la independencia.

El 3 de enero de 1833, fuerzas británicas desembarcaron y obligaron a las autoridades argentinas a retirarse. No hubo declaración de guerra ni tratado: fue una ocupación directa que interrumpió el ejercicio de soberanía nacional.

Los británicos mantuvieron en las islas a parte de la población local, pero impusieron nuevas reglas: pagos en moneda extranjera sin valor real, pérdida de derechos laborales y desprecio hacia los gauchos argentinos, considerados “incómodos” para el nuevo orden colonial. Ese clima de abuso e imposición fue el detonante del estallido rebelde.

El mítico Gaucho Rivero Foto: Archivo

¿Cómo se gestó el levantamiento liderado por el Gaucho Rivero?

El alzamiento no fue improvisado. Fue el resultado de meses de tensiones, promesas incumplidas y humillaciones. Rivero y su grupo organizaron la rebelión con armas rudimentarias, facones, boleadoras y algunos fusiles, aprovechando su conocimiento del terreno y la dispersión de los ocupantes.

El ataque fue certero: murieron varios representantes extranjeros y los británicos huyeron, refugiándose en barcos anclados en la costa. Durante aproximadamente cinco meses, los rebeldes controlaron el territorio, marcando ganado y sosteniendo una autoridad de hecho sin presencia imperial.

La reacción británica no tardó. En enero de 1834 regresaron con fuerzas militares superiores, capturaron a Rivero y a sus compañeros y los trasladaron encadenados. Paradójicamente, nunca fueron juzgados formalmente: el imperio no pudo definir si eran criminales o combatientes soberanos.

Islas Malvinas Foto: argentina.gob

Una historia silenciada que vuelve al presente

Durante décadas, la figura de Antonio Rivero fue minimizada o directamente ignorada. Sin embargo, su historia resurge cada vez que se debate la soberanía argentina sobre Malvinas. No fue un gesto aislado ni un acto de violencia sin sentido: fue una respuesta popular ante una ocupación ilegítima.

Hoy, Rivero es reivindicado como símbolo de resistencia nacional, prueba concreta de que la usurpación británica nunca fue aceptada por quienes habitaban las islas. Su gesta demuestra que la soberanía no es solo una cuestión diplomática: también se defiende con identidad, memoria y coraje.

Recordar a Antonio Rivero no es mirar al pasado con nostalgia, sino entender que la historia argentina también se escribió con rebeldías anónimas que desafiaron imperios. Y que, aunque haya sido por unos meses, las Malvinas volvieron a ser argentinas gracias a un gaucho que se negó a obedecer.