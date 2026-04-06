El primer monumento patrio Foto: Foto generada con IA

En el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, en un espacio que late al ritmo de la historia y la memoria colectiva, se alza un monumento que muchos miran sin detenerse a pensar en su verdadero significado. La Pirámide de Mayo, ubicada en el centro de la Plaza de Mayo, no solo es el primer monumento patrio del país, sino también un silencioso homenaje a figuras fundamentales de los orígenes de la Nación que pocos conocen.

Su presencia es inseparable del paisaje político, social y cultural argentino. Testigo de revoluciones, protestas, celebraciones y hitos históricos, la Pirámide permanece allí desde hace más de dos siglos, cargando simbolismos que van mucho más allá de su apariencia sencilla.

Dónde está ubicada y por qué se levantó

La Pirámide de Mayo se encuentra exactamente en el centro histórico de la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Fue inaugurada el 25 de mayo de 1811, al cumplirse el primer aniversario de la Revolución de Mayo, como una forma de conmemorar el inicio del proceso independentista que rompió definitivamente el vínculo con la monarquía española.

En sus orígenes, no fue pensada como un monumento permanente. Su construcción fue impulsada por el Primer Triunvirato y respondía a una idea simbólica: marcar el nacimiento de una nueva era política, encabezada por el pueblo y sus representantes.

Plaza de Mayo Foto: Turismo Buenos Aires

Un monumento que cambió con el tiempo

La Pirámide original era muy distinta a la actual. De líneas simples y sin ornamentación, fue transformándose a lo largo del siglo XIX. En 1856, durante la presidencia de Justo José de Urquiza, se decidió remodelarla por completo. En ese momento se le incorporó la estatua de la Libertad que hoy la corona, inspirada en la iconografía clásica europea.

Además, su ubicación fue modificada sutilmente dentro de la Plaza, algo que incluso generó polémica en distintas épocas. Hubo proyectos para trasladarla o eliminarla, pero el peso simbólico que ya tenía impidió cualquier intento de desplazarla definitivamente.

La Pirámide de Mayo Foto: Wikipedia

El homenaje que pocos conocen

Lo que muchos desconocen es que en la base de la Pirámide de Mayo se realizó uno de los primeros homenajes a los caídos por la Revolución. Allí fueron recordados Manuel Artigas y Felipe Pereyra de Lucena, dos figuras centrales de los inicios del proceso independentista.

Manuel Artigas: un precursor olvidado

Manuel Artigas fue un militar comprometido con la causa revolucionaria y es considerado el primer oficial criollo caído en combate durante la lucha por la independencia. Su muerte temprana lo convirtió en un símbolo del sacrificio por la libertad, aunque con el paso del tiempo su nombre quedó opacado por otros más difundidos.

Su recuerdo en la Pirámide buscaba honrar a quienes entregaron su vida cuando el futuro del país aún era una incógnita.

Felipe Pereyra de Lucena y a Manuel Artigas Foto: Wikipedia

Felipe Pereyra de Lucena: el primer mártir de la Patria

Felipe Pereyra de Lucena fue el primer militar argentino muerto en combate por la causa revolucionaria, durante la expedición al Alto Perú en 1811. Su figura representa el costo humano del nacimiento de la Nación y el compromiso de quienes tomaron las armas sin saber si verían los frutos de esa lucha.

Ambos nombres quedaron ligados a la Pirámide como una forma de mantener viva la memoria de los primeros mártires de la independencia.

Placa recordando a Felipe Pereyra de Lucena y a Manuel Artigas Foto: Wikipedia

Mucho más que un símbolo urbano

Hoy, la Pirámide de Mayo es escenario permanente de manifestaciones, actos políticos y conmemoraciones. Se convirtió en un emblema del reclamo, de la memoria y de la identidad nacional, resignificado en cada época por distintas generaciones.

Desde rondas históricas hasta celebraciones patrias, el monumento sigue cumpliendo su función original: marcar un punto de encuentro entre el pasado y el presente, recordando que la historia argentina se construyó con ideales, luchas y sacrificios.

La próxima vez que alguien cruce la Plaza de Mayo, quizás valga la pena detenerse unos segundos frente a la Pirámide. Allí, en esa estructura aparentemente simple, descansan los orígenes de una Nación y los nombres de quienes dieron todo para que hoy exista.