La Canciller del Reino Unido se sumó a las respuestas a EEUU:

Yvette Cooper, canciller del Reino Unido. Foto: REUTERS

Yvette Cooper, canciller del Reino Unido, afirmó en su cuenta de X que la soberanía de las Islas Malvinas reside en Gran Bretaña.

“Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido, pero la autodeterminación corresponde a los isleños”, señaló la funcionaria británica.

Asimismo, la canciller británica mostró su postura cercana a la de un miembro del Parlamento y manifestó: “Como Stephen Doughty reiteró esta semana en el Parlamento, nuestro compromiso con las Malvinas es inquebrantable”.

El documento que originó las resuestas británicas

Una filtración de documentos internos del Pentágono reveló que Donald Trump analiza retirar el respaldo diplomático tradicional a la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

La "nueva Dubai" Foto: Foto generada con IA Canal 26

La medida, que surge como represalia ante la negativa de Londres de sumarse a las operaciones militares contra Irán, podría significar un cambio histórico en la relación bilateral.

Según informó la agencia Reuters, Washington evalúa reconsiderar su posición sobre las llamadas “posesiones imperiales” europeas.