La primera pobladora de Buenos Aires y una mansión que aún encanta Foto: Foto generada con IA Canal 26

En el corazón de San Nicolás, entre Avenida Corrientes y Florida, se erige un edificio que encierra mucho más que lujo arquitectónico. El Palacio Elortondo Alvear no solo deslumbra por su estilo y presencia urbana: está construido sobre un terreno que, según la tradición histórica, habría sido hogar de la primera pobladora de Buenos Aires. Su historia conecta los orígenes de la ciudad con la construcción de la identidad porteña moderna.

Un solar con memoria fundacional

Cuando Juan de Garay realizó el reparto de solares en 1583, el lote número 87 fue asignado a Ana Díaz, quien instaló allí una pulpería. Fue la única mujer reconocida como “vecina” dentro del grupo fundador de la actual Ciudad de Buenos Aires, un dato que la convierte en una figura excepcional para la historia colonial. Su nombre quedó asociado para siempre al origen porteño y hoy dos placas de bronce, colocadas en 1971 y 1989, la homenajean como la Primera Pobladora de Buenos Aires. Ya entrado el siglo XIX, la propiedad pasó a manos del comerciante Esteban Villanueva, luego fue heredada por su hija Justa Villanueva de Armstrong y, más tarde, por su nieta Isabel Armstrong de Elortondo.

Un edificio aristocrático en San Nicolás se levanta sobre el solar donde habría vivido la primera pobladora Foto: Wikipedia

El edificio perteneció posteriormente a Federico Elortondo y a Isabel Armstrong, hija de Thomas Armstrong, una pareja muy activa en la vida social de la época. La residencia fue escenario de fastuosas reuniones que reunían a la alta sociedad porteña, aunque el evento más recordado fue el casamiento de Carlos María Diego de Alvear y María de las Mercedes de Elortondo, celebrado el 19 de mayo de 1882. Más allá de esas celebraciones, la propiedad se consolidó como una de las primeras residencias palaciegas de Buenos Aires y una de las más lujosas de su tiempo. En aquellos años, la actual Avenida Corrientes era apenas una calle angosta, que recién sería ensanchada entre 1930 y 1936, transformando definitivamente el paisaje urbano que rodea al histórico edificio.

El auge de la aristocracia porteña

El origen exacto del proyecto arquitectónico sigue envuelto en un halo de misterio. No se sabe con precisión cuándo se diseñó el edificio, en qué años se desarrolló su construcción ni en qué momento fue concluido, aunque los especialistas coinciden en que el proceso habría tenido lugar entre 1870 y 1880. El matrimonio entre Carlos María Diego de Alvear y María de las Mercedes de Elortondo, celebrado en 1882, permite inferir que el palacio ya estaba finalizado o al menos muy avanzado hacia el cierre de esa década. Tampoco está documentada de manera concluyente la autoría del diseño. Algunas versiones atribuyen la obra al ingeniero y arquitecto inglés Edward Taylor, aunque el arqueólogo urbano Daniel Schávelzon descarta esa hipótesis: la fachada excesivamente recargada y ciertos detalles ornamentales se alejan de la impronta austera y funcional que caracterizó las obras de Taylor en Buenos Aires.

El edificio respondió al esquema habitacional típico de la segunda mitad del siglo XIX: una residencia ubicada en los pisos superiores y locales comerciales en la planta baja. Así, el palacio convivió desde temprano con la actividad cotidiana de la ciudad.

El palacio que revela secretos de Buenos Aires Foto: Wikipedia

Arquitectura que dialoga con la ciudad

Pero uno de los capítulos más recordados llegó en 1922, con la apertura del Café de Gérard, célebre en la memoria porteña como el “café de las cuatro p”. El apodo no era casual: por sus mesas pasaba una fauna diversa y provocadora, integrada por políticos, periodistas, poetas y personajes de los márgenes. Además, el café se habría convertido en uno de los primeros espacios de Buenos Aires donde comenzó a escucharse jazz, marcando una ruptura cultural en una ciudad todavía anclada a las tradiciones europeas.

Hacia fines de la década de 1930, el local fue ocupado por Casa Mayorga, dedicada a la venta de artículos de cuero. El comercio logró una permanencia poco habitual en una ciudad en constante transformación y se mantuvo durante varias décadas, hasta su cierre definitivo, cuando el paisaje urbano de la avenida ya era otro.

El giro más brusco en la historia del edificio llegó con la llegada de Burger King a la Argentina en 1989. La cadena internacional adquirió la propiedad y encaró una remodelación integral a cargo del estudio Carlos María Miguens y Asociados. La intervención eliminó gran parte de los ambientes originales y modificó severamente la fachada histórica. La sucursal fue inaugurada en diciembre de 1994, con un evento mediático encabezado por el conductor Julián Weich, quien fue presentado simbólicamente como “padrino del edificio”.

Una joya arquitectónica que aún siguen latiendo en la ciudad Foto: Wikipedia

Entre leyendas, historia y presente

Como todo edificio histórico, el palacio está rodeado de relatos y leyendas urbanas. Algunos aseguran que aún se percibe la “presencia” de los antiguos habitantes del solar; otros destacan la energía particular del lugar, producto de siglos de historia superpuesta. Verdaderas o no, estas historias refuerzan su atractivo y lo convierten en un punto de interés tanto para especialistas como para curiosos.

En una ciudad que muchas veces avanza sin mirar atrás, el Palacio Elortondo Alvear invita a detenerse y pensar: ¿cuántas Buenos Aires conviven en un mismo espacio? Desde la primera pobladora hasta la aristocracia de principios del siglo XX, este edificio resume, en piedra y memoria, el largo camino de la ciudad.

Condensa en una sola fachada siglos de historia, poder y memoria urbana Foto: Wikipedia

Por qué sigue siendo clave para entender Buenos Aires

Hablar del Palacio Elortondo Alvear no es solo hablar de arquitectura. Es hablar de género, de poder, de ciudad y de memoria colectiva. Es entender que Buenos Aires se construyó sobre historias invisibilizadas y sobre sueños de grandeza importados, pero también sobre la capacidad de reinventarse.

Hoy, su sola presencia recuerda que el pasado no está enterrado: sigue vivo, latiendo en cada esquina.