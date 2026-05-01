Origen del cheesecake. Foto: Gemini IA.

El cheesecake es uno de los postres más amados en todo el mundo, pero mucho antes de convertirse en lo que es hoy, tenía un origen muy distinto. Su historia se remonta a la Antigua Grecia, donde formaba parte de la alimentación de los atletas que participaban en los Juegos Olímpicos.

El origen del cheesecake en la Antigua Grecia

Se cree que el primer antecedente del cheesecake surgió alrededor del año 2000 a.C. en la isla de Samos. Allí, los griegos preparaban una mezcla simple a base de queso, harina y miel, que luego se cocinaba hasta obtener una especie de torta.

Este alimento no solo era considerado un postre, sino también una fuente de energía. De hecho, en los primeros Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia, celebrados en Olimpia, el cheesecake se ofrecía a los atletas como una preparación nutritiva antes de competir.

Cheesecake de frutos Foto: Freepik

Un alimento energético para los atletas

A diferencia de las versiones actuales, el cheesecake original tenía una función más práctica que indulgente. Gracias a sus ingredientes —ricos en proteínas y carbohidratos—, era ideal para aportar energía rápida y sostener el esfuerzo físico.

Incluso hay registros de que este postre también se servía en celebraciones como bodas, lo que muestra que ya tenía un lugar importante en la cultura gastronómica griega.

De Grecia a Roma y del mundo antiguo a la actualidad

Con la expansión del Imperio Romano, la receta fue adoptada y modificada por los romanos, quienes la difundieron por toda Europa. Con el paso del tiempo, cada región fue incorporando sus propios ingredientes y técnicas, dando lugar a múltiples versiones.

Origen del cheesecake. Foto: ChatGPT.

Siglos más tarde, el cheesecake evolucionó hasta convertirse en el postre cremoso que conocemos hoy, especialmente con la incorporación del queso crema en recetas modernas.

El cheesecake hoy: un clásico global

En la actualidad, el cheesecake es un ícono de la pastelería internacional, con variantes que van desde las más clásicas hasta opciones gourmet. Uno de los más famosos es el estilo neoyorquino, que se popularizó en Estados Unidos y conquistó al mundo.

Lo que pocos saben es que detrás de cada porción hay una historia milenaria: la de un alimento que nació como energía para atletas y terminó convirtiéndose en un símbolo del placer gastronómico.