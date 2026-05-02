Desde los paraguas hasta las cartas y el ajedrez:

Revolución de Mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Revolución de Mayo de 1810 suele contarse a partir de sus grandes protagonistas y decisiones políticas. Sin embargo, en los márgenes de esos días clave también hubo gestos cotidianos, costumbres y escenarios que dicen mucho sobre cómo se vivió ese quiebre histórico puertas adentro. Desde lo que se comía hasta cómo se pasaba el tiempo libre, estos detalles poco mencionados ayudan a entender mejor el clima social del Virreinato del Río de la Plata en el amanecer de la Argentina.

Carne, guisos y otros platos fuertes: así era el menú en mayo de 1810

Lejos de las mesas refinadas, la alimentación cotidiana en 1810 estaba marcada por la abundancia de carne vacuna. El asado, aunque distinto al actual, era una presencia habitual, al igual que los guisos espesos preparados con maíz, zapallo y legumbres. El puchero era uno de los platos más repetidos, especialmente en los sectores populares.

Revolución de Mayo de 1810

El pan no era blanco ni esponjoso como hoy, sino más rústico, y el mate ya ocupaba un lugar central en la vida diaria. Durante los días de la Revolución, muchos vecinos se acercaban a la Plaza no solo para informarse de las novedades políticas, sino también llevando consigo comida para compartir mientras aguardaban noticias del Cabildo.

Los paraguas y su rol clave durante la Revolución de Mayo

Aunque el famoso paraguas negro se convirtió en un ícono escolar, lo cierto es que en 1810 no era un objeto masivo. Se trataba de un accesorio traído de Europa y reservado a sectores acomodados. Aun así, su presencia no es un mito: algunos documentos y relatos de la época dan cuenta de su uso, especialmente ese 22 de mayo lluvioso.

Más que una curiosidad estética, el paraguas simboliza el contacto del Virreinato con las modas europeas y la vida urbana en Buenos Aires, una ciudad que comenzaba a pensarse como capital política y cultural, incluso antes de serlo formalmente.

¿Las cartas o el ajedrez?: con qué se pasaba el tiempo en el Virreinato del Río de la Plata

Sin televisión, radio ni redes sociales, el entretenimiento pasaba por encuentros cara a cara. Los juegos de mesa eran una de las principales distracciones, sobre todo las cartas y el ajedrez. El truco ya existía en versiones tempranas, y los naipes eran habituales en pulperías y casas particulares.

El ajedrez, por su parte, estaba más asociado a los sectores ilustrados y a los espacios de tertulia, donde se discutían ideas políticas, noticias de Europa y rumores sobre lo que podría ocurrir con la monarquía española. En esos tableros también se entrenaba la estrategia, una habilidad nada menor en tiempos revolucionarios.

Los sastres y las nodrizas, presentes durante la Revolución de Mayo

Detrás de los grandes nombres, hubo oficios fundamentales. Los sastres, por ejemplo, cumplían un rol clave en la confección de uniformes militares y vestimentas formales para los actos públicos. La ropa era un signo de estatus, pero también de pertenencia política.

25 de mayo 1810 - Revolución de mayo

Las nodrizas, en tanto, eran figuras habituales en las casas de familias acomodadas. Mientras los adultos participaban de reuniones o debates políticos, muchas mujeres asumían tareas de cuidado que sostenían, en silencio, la vida cotidiana durante esos días intensos.

La Plaza de la Victoria, un lugar de múltiples encuentros y actividades

Hoy conocida como Plaza de Mayo, en 1810 la Plaza de la Victoria era el corazón de la ciudad. Allí convivían vendedores ambulantes, vecinos curiosos, soldados y funcionarios. No solo fue escenario de reclamos políticos: también era un espacio social donde se intercambiaban noticias, se cerraban negocios y se celebraban fiestas religiosas.

Revolución de Mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Durante la Semana de Mayo, la Plaza se transformó en un auténtico termómetro social. La presencia constante de gente reflejó que la Revolución no fue solo un hecho de élites, sino un proceso acompañado por buena parte de la sociedad porteña.

A 216 años de aquellos días, volver sobre estos detalles cotidianos permite mirar la Revolución de Mayo desde otra perspectiva: la de una ciudad viva, atravesada por decisiones históricas, pero también por rutinas, sabores y objetos que hicieron historia desde lo pequeño.