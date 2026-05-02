Es mucho más que un templo religioso: es un testimonio vivo de más de cuatro siglos de historia argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

Antes de Buenos Aires, antes del Virreinato del Río de la Plata y mucho antes de que existiera la Argentina como Nación, Santiago del Estero ya tenía catedral. En el centro de la ciudad más antigua del país se levanta un templo que no solo resistió el paso de los siglos, sino que también fue protagonista silencioso de los momentos fundacionales de nuestra historia. La Catedral Basílica de Santiago del Estero es, hasta hoy, la iglesia católica más antigua de la Argentina que mantiene actividad religiosa continua.

El origen: evangelización y poder en el siglo XVI

La historia del templo se remonta a mediados del siglo XVI, en plena etapa de la conquista española. Santiago del Estero fue fundada oficialmente en 1553 por Francisco de Aguirre y se convirtió rápidamente en el principal centro político, administrativo y religioso del actual territorio argentino.

Fe colonial y construcción cultural que sigue latiendo en pleno siglo XXI Foto: Wikipedia

Pocos años después de la fundación de la ciudad comenzó la construcción de la primera iglesia mayor, impulsada por las órdenes religiosas que acompañaron el proceso de colonización. En 1570, Santiago del Estero fue elevada a sede episcopal, convirtiéndose en la primera diócesis del actual territorio argentino. Ese hecho le otorgó a su iglesia principal un rol central en la organización del poder colonial y de la evangelización en el norte del país.

Reconstrucciones, terremotos y permanencia

A diferencia de otros templos coloniales que desaparecieron, la Catedral Basílica fue reconstruida en distintas etapas, siempre sobre el mismo solar. Terremotos, inundaciones y el desgaste del tiempo obligaron a reformas sucesivas, especialmente durante los siglos XVII, XVIII y XIX.

La estructura actual conserva elementos de esas etapas históricas. Si bien la fachada responde a reformas de fines del siglo XIX y comienzos del XX, el trazado original del templo colonial sigue presente en su disposición interior, en muros antiguos y en espacios de culto que conservan siglos de historia religiosa.

El Señor de los Milagros: una imagen del período colonial temprano

Uno de los mayores tesoros históricos de la catedral es la imagen del Señor de los Milagros, una talla de origen colonial que data, según los historiadores, de fines del siglo XVI o comienzos del XVII. Es considerada una de las imágenes religiosas más antiguas del país.

Ubicada en la ciudad más antigua del país, la Catedral Basílica de Santiago del Estero Foto: Wikipedia

Desde hace más de 300 años, esta figura es el centro de una de las devociones más importantes del norte argentino. Cada año convoca peregrinaciones que conectan la fe popular actual con las prácticas religiosas de la época colonial.

Testigo de la historia política argentina

La Catedral Basílica no solo fue un espacio de fe. También fue escenario de momentos clave del poder civil. Durante siglos, los actos públicos más importantes se desarrollaron en torno a la plaza y al templo principal.

Criollos influyentes, autoridades coloniales, gobernadores provinciales y referentes locales participaron de ceremonias religiosas que marcaban hitos políticos. Incluso durante el proceso que llevó a la independencia, la catedral siguió siendo un punto de encuentro social y simbólico.

Del período colonial a la Argentina moderna

En 1907, el templo fue oficialmente consagrado como catedral basílica, consolidando su jerarquía dentro de la Iglesia Católica argentina. Desde entonces, se llevaron adelante nuevas restauraciones para preservar su valor patrimonial sin alterar su esencia histórica.

La iglesia más antigua de Argentina Foto: Wikipedia

Hoy, la catedral convive con una ciudad moderna, pero sigue siendo el corazón espiritual de Santiago del Estero. Allí se cruzan turistas, fieles, historiadores y vecinos que saben que ese edificio no es solo un monumento, sino una línea directa con los orígenes del país.

Un legado que no se detiene

Mientras otros templos coloniales quedaron como piezas de museo, la Catedral Basílica de Santiago del Estero continúa cumpliendo la función para la que fue creada hace más de cuatro siglos.

Es, en definitiva, la prueba tangible de que la historia argentina no empezó en el puerto, sino en el interior profundo, donde la fe, la política y la vida cotidiana se entrelazaron para dar forma a una Nación.