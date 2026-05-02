Detenido en el tiempo y con una paz sin igual:

San Miguel del Monte. Foto: Google.

En el corazón de la provincia de Buenos Aires, a la vera de la Ruta 3, emerge un destino que parece detenido en el tiempo: San Miguel del Monte, conocido simplemente como Monte. Este pintoresco pueblo bonaerense se presenta como una escapada ideal para quienes buscan desconectar del ritmo acelerado de la ciudad y sumergirse en un entorno de tranquilidad, naturaleza y tradiciones bien argentinas.

Su historia se remonta a los tiempos de la Guardia del Monte, por lo que es una de las localidades más antiguas de la provincia.

Municipalidad de San Miguel del Monte. Foto: Wikipedia.

Ya en 1864 había alcanzado la organización municipal, por lo que su tradición en cuanto a identidad y patrimonio es enorme. Y también, más allá de su pasado, Monte destaca en el presente por ser uno de los destinos más serenos y con la posibilidad de ofrecer una auténtica experiencia turística.

San Miguel del Monte. Foto: Wikipedia.

La laguna de Monte: el alma del pueblo

El corazón y el alma de Monte pasan por la laguna, un extenso espejo de agua que resulta en el punto de encuentro ideal para residentes y turistas.

Laguna de San Miguel del Monte. Foto: Google.

Allí se pueden realizar diversas actividades recreativas, como pesca deportiva, paseos en kayak o simplemente disfrutar del paisaje al aire libre, ya sea en familia o con amigos. La conexión con la naturaleza es inmediata y profunda.

Laguna de San Miguel del Monte. Foto: Wikipedia.

A lo largo de la costanera, el visitante encuentra un espacio ideal para recorrer a pie o en bicicleta, hacer ejercicio o relajarse con un mate frente al agua. Este paseo está rodeado de amplios espacios verdes, con sectores equipados con parrillas públicas y mesas, perfectos para pasar el día completo al aire libre.

Las tranquilas calles de San Miguel del Monte. Foto: Wikipedia.

Por supuesto, Monte también destaca por su gastronomía. Las tradicionales parrillas invitan a degustar carnes asadas, achuras, empanadas y platos típicos de campo que reflejan la esencia culinaria argentina. Compartir un asado junto a la laguna es, sin dudas, una experiencia imperdible.