Detenido en el tiempo y con una paz sin igual: cómo es este pueblo de Buenos Aires, con laguna, naturaleza y una oferta gastronómica excelente
Un refugio bonaerense donde la historia, la laguna y la tradición gaucha se combinan para ofrecer descanso, naturaleza y una experiencia auténtica a pocos kilómetros de la Ciudad.
En el corazón de la provincia de Buenos Aires, a la vera de la Ruta 3, emerge un destino que parece detenido en el tiempo: San Miguel del Monte, conocido simplemente como Monte. Este pintoresco pueblo bonaerense se presenta como una escapada ideal para quienes buscan desconectar del ritmo acelerado de la ciudad y sumergirse en un entorno de tranquilidad, naturaleza y tradiciones bien argentinas.
Su historia se remonta a los tiempos de la Guardia del Monte, por lo que es una de las localidades más antiguas de la provincia.
Ya en 1864 había alcanzado la organización municipal, por lo que su tradición en cuanto a identidad y patrimonio es enorme. Y también, más allá de su pasado, Monte destaca en el presente por ser uno de los destinos más serenos y con la posibilidad de ofrecer una auténtica experiencia turística.
La laguna de Monte: el alma del pueblo
El corazón y el alma de Monte pasan por la laguna, un extenso espejo de agua que resulta en el punto de encuentro ideal para residentes y turistas.
Allí se pueden realizar diversas actividades recreativas, como pesca deportiva, paseos en kayak o simplemente disfrutar del paisaje al aire libre, ya sea en familia o con amigos. La conexión con la naturaleza es inmediata y profunda.
A lo largo de la costanera, el visitante encuentra un espacio ideal para recorrer a pie o en bicicleta, hacer ejercicio o relajarse con un mate frente al agua. Este paseo está rodeado de amplios espacios verdes, con sectores equipados con parrillas públicas y mesas, perfectos para pasar el día completo al aire libre.
Por supuesto, Monte también destaca por su gastronomía. Las tradicionales parrillas invitan a degustar carnes asadas, achuras, empanadas y platos típicos de campo que reflejan la esencia culinaria argentina. Compartir un asado junto a la laguna es, sin dudas, una experiencia imperdible.