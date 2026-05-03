Conserva la huella personal de un intelectual clave de la cultura argentina del siglo XX Foto: Instagram @museolarreta

Hay lugares en Buenos Aires que funcionan como portales temporales. Basta cruzar una puerta para que el ruido urbano se diluya y la historia empiece a hablar en voz baja. El Museo de Arte Español Enrique Larreta es uno de ellos. Enclavado en el corazón del barrio de Belgrano, este espacio no solo reúne una de las colecciones de arte español más importantes de América Latina, sino que además conserva la huella personal de un intelectual clave de la cultura argentina del siglo XX.

El museo está ubicado en Avenida Juramento 2291, a metros de Vuelta de Obligado, en una zona atravesada por la historia porteña y muy cerca de la tradicional Iglesia de la Inmaculada Concepción, conocida como “la Redonda”. Hoy cuesta imaginarlo, pero a fines del siglo XIX este sector era una zona de quintas y residencias de veraneo de la elite porteña.

De casa familiar a museo público: una historia con identidad

La casona que hoy alberga el museo fue construida en 1886 por el arquitecto Ernesto Bunge como residencia de verano de una familia acomodada. Años más tarde, en 1903, pasó a manos de Enrique Larreta, escritor, diplomático y ferviente admirador de la cultura española, quien la recibió como regalo de bodas. Con el tiempo, Larreta transformó la vivienda en un auténtico “palacio castellano” de estilo neocolonial, inspirado en sus viajes por España y asesorado por el arquitecto Martín Noel, pionero del rescate de las tradiciones arquitectónicas hispánicas en Argentina.

Un recorrido por cinco siglos de historia española en CABA Foto: Instagram @museolarreta

Tras la muerte de Larreta en 1961, el Estado porteño adquirió la propiedad y la inauguró oficialmente como museo en 1962, cumpliendo así el deseo implícito del escritor de preservar y difundir su valiosa colección de arte.

Un recorrido por cinco siglos de arte español

El acervo del Museo Larreta abarca obras que van desde la Edad Media hasta comienzos del siglo XX. Pinturas, esculturas, retablos, armas, cerámicas, textiles y mobiliario permiten reconstruir distintos momentos del arte español, con fuerte presencia de los períodos renacentista y barroco.

Enclavado en el corazón del barrio de Belgrano Foto: Instagram @museolarreta

Entre las piezas más destacadas se encuentran imágenes religiosas talladas en madera, retablos policromados del siglo XVI y XVII, y una singular colección de objetos de uso cotidiano que ayudan a comprender la vida doméstica de la España histórica. También se conservan trajes regionales españoles que formaron parte de la visita de Eva Duarte de Perón a España en 1947, un detalle que conecta al museo con la historia política y cultural argentina del siglo XX.

El jardín andaluz: un oasis histórico en la ciudad

Uno de los grandes tesoros del museo está al aire libre. Su jardín andaluz, inspirado en los patios del sur de España y en la tradición islámica, es considerado uno de los más bellos de Buenos Aires. Allí conviven fuentes, senderos de grava, azulejos y especies centenarias, como una glicina histórica y un ejemplar de ginkgo biloba, que refuerzan esa sensación de estar lejos del ritmo frenético porteño.

No es casual que este jardín sea hoy escenario de actividades culturales, lecturas, talleres literarios y conciertos que reafirman el espíritu del museo como espacio vivo y en permanente diálogo con el presente.

Este espacio no solo reúne una de las colecciones de arte español más importantes de América Latina Foto: Instagram @museolarreta

Un museo que sigue escribiendo historia

Más que un museo tradicional, el Larreta es una experiencia. Un lugar donde la arquitectura, el arte y la literatura se entrelazan para contar una historia compartida entre España y la Argentina. Visitarlo es entender cómo una pasión personal se transformó en patrimonio colectivo.

En tiempos de consumo rápido de contenidos, este museo propone lo contrario: detenerse, observar y escuchar al pasado. Y quizás por eso, sigue siendo una de las joyas culturales mejor guardadas de Buenos Aires.