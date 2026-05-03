La extraña epidemia que desconcertó a Europa: cuando cientos de personas bailaron hasta enfermar Foto: Wikipedia

En julio de 1518, la ciudad de Estrasburgo, entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico, fue escenario de un episodio tan desconcertante como inquietante. Todo comenzó cuando una mujer llamada Frau Troffea salió de su casa y empezó a bailar en plena calle, sin música y sin motivo aparente.

Durante horas, su cuerpo se movió sin pausa. Al caer la noche, seguía bailando. Al día siguiente, también. Los vecinos observaron con sorpresa cómo el cansancio, el dolor y la deshidratación no lograban detenerla.

Nadie imaginó que ese acto aislado sería el inicio de una epidemia colectiva sin precedentes.

Cuando el baile se volvió una enfermedad y se propagó como un virus

En cuestión de días, otras personas comenzaron a presentar el mismo comportamiento. Bailaban de manera compulsiva, con espasmos, sudoración extrema y signos visibles de sufrimiento físico.

A finales de julio, los registros municipales mencionaban más de 30 afectados. En agosto, la cifra habría escalado a más de 400 personas, convirtiendo a Estrasburgo en una ciudad sumida en el desconcierto.

Algunos bailarines colapsaban en la calle. Otros morían por agotamiento extremo, infartos o deshidratación, aunque las cifras exactas nunca quedaron documentadas.

La decisión histórica que empeoró todo: más música y más baile

Ante la falta de explicaciones, las autoridades recurrieron a la medicina y creencias de la época. Los médicos sostenían que el cuerpo debía “liberarse” del mal a través del movimiento.

Todavía hoy intriga a historiadores, médicos y científicos. Foto: Wikipedia

La respuesta oficial fue tan insólita como trágica: contratar músicos, instalar escenarios y fomentar el baile público. Incluso se convocó a bailarines profesionales para acompañar a los enfermos.

Lejos de solucionarlo, la música multiplicó los casos. El fenómeno se expandió por plazas, mercados y barrios enteros.

Hambrunas, miedo y religión: el contexto que explica lo inexplicable

La epidemia no ocurrió en el vacío. Estrasburgo atravesaba un período crítico marcado por malas cosechas, inflación, pobreza y enfermedades como la sífilis y la lepra.

A eso se sumaba una profunda mentalidad religiosa, donde cualquier anomalía era interpretada como un castigo divino o una posesión sobrenatural. El miedo colectivo parecía impregnar todos los aspectos de la vida cotidiana.

En este contexto, muchos historiadores sostienen que el cuerpo expresó, de forma extrema, una angustia social acumulada durante años.

Un fenómeno inexplicable sacudió al continente en el siglo XVI Foto: Wikipedia

No fue un hecho aislado: otros brotes de baile en Europa

Aunque el episodio de 1518 es el más famoso, no fue el único. Existen registros de fenómenos similares desde el siglo XI.

En 1021 , en Kölbigk, decenas de personas bailaron frente a una iglesia durante horas.

En 1374, una ola de casos se extendió por el valle del Rin, afectando ciudades de Alemania y los Países Bajos.

Estos episodios eran conocidos como coreomanía o baile de San Vito, y se repetían con patrones similares en distintas regiones de Europa.

¿Histeria colectiva o intoxicación? Las teorías modernas

Los estudios actuales proponen dos grandes hipótesis. La principal es la psicosis colectiva, provocada por estrés extremo, miedo religioso y presión social.

Otra teoría apunta al ergotismo, una intoxicación causada por un hongo presente en el centeno, capaz de generar alucinaciones y convulsiones. Sin embargo, muchos expertos la descartan, ya que el dolor físico que provoca haría imposible bailar durante días.

Un misterio del pasado que sigue interpelando al presente

Cinco siglos después, la Epidemia de Baile de 1518 sigue siendo un caso de estudio clave para comprender fenómenos de salud mental colectiva, comportamiento social y errores en la gestión de crisis.

Una historia tan extraña como real que recuerda que, incluso en los períodos más racionales de la humanidad, el miedo y la incertidumbre pueden tomar el control del cuerpo.