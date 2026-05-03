Encendió la primera chispa revolucionaria que marcaría el rumbo de la independencia regional Foto: Foto generada con IA Canal 26

Mucho antes del 25 de Mayo de 1810 en Buenos Aires, Sudamérica ya había dado su primer grito revolucionario. Fue en Chuquisaca, actual Sucre (Bolivia), el 25 de mayo de 1809, cuando un levantamiento popular desafió por primera vez el poder colonial español y abrió una grieta que ya no volvería a cerrarse. Ese episodio, muchas veces relegado en los manuales escolares, es considerado por numerosos historiadores como la verdadera primera Revolución de Mayo del continente.

Comprender qué ocurrió en Chuquisaca no solo reordena el calendario de la independencia, sino que también revela el carácter regional, profundo y popular de los procesos emancipadores en América del Sur.

Qué fue la Revolución de Chuquisaca y por qué es clave en nuestra historia

La Revolución de Chuquisaca de 1809 fue un levantamiento político y social contra las autoridades coloniales españolas, ocurrido en el corazón del Alto Perú, uno de los centros administrativos más importantes del Imperio español en América.

Chuquisaca albergaba la Real Audiencia de Charcas, una de las instituciones judiciales más poderosas del Virreinato del Río de la Plata. Allí, criollos ilustrados, universitarios, abogados y sectores populares comenzaron a cuestionar la legitimidad del poder colonial tras un hecho clave: la caída del rey Fernando VII ante la invasión napoleónica en España.

Bajo el principio jurídico del “poder vuelve al pueblo ante la ausencia del rey”, los revolucionarios depusieron al presidente de la Audiencia, Ramón García León de Pizarro, y conformaron una junta local. Aunque formalmente juraban lealtad al rey cautivo, en los hechos rompieron con la cadena de mando colonial.

El 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca, un levantamiento popular desafió al poder colonial español Foto: Foto generada con IA Canal 26

Este acto es clave porque:

Fue el primer levantamiento exitoso contra una autoridad española en Sudamérica .

Introdujo ideas de soberanía popular y autogobierno .

Sirvió de antecedente directo para La Paz (julio de 1809) y Buenos Aires (mayo de 1810).

4 puntos clave para comprender este levantamiento popular de 1809

1. Un contexto internacional explosivo

La Revolución de Chuquisaca no puede entenderse sin la crisis global del Imperio español. La invasión de Napoleón a la península ibérica dejó un vacío de poder que deslegitimó a los funcionarios coloniales.

2. El rol de las élites ilustradas

Intelectuales formados en la Universidad San Francisco Xavier difundían ideas de la Ilustración, el derecho natural y la soberanía de los pueblos. Chuquisaca era un foco intelectual adelantado a su tiempo.

3. Apoyo popular decisivo

No fue solo un movimiento de escritorio. El pueblo tomó las calles, rodeó edificios oficiales y defendió la destitución del presidente de la Audiencia, otorgando legitimidad social al levantamiento.

4. Un mensaje que cruzó fronteras

Las noticias del 25 de mayo de 1809 se propagaron rápidamente. La chispa revolucionaria cruzó el Alto Perú y llegó al Río de la Plata, influyendo en los acontecimientos de 1810.

Buenos Aires antes de la gran ola migratoria Foto: Archivo

Qué pasó después de la Revolución de Chuquisaca

La experiencia revolucionaria de Chuquisaca fue breve pero trascendental. Meses después, las fuerzas realistas retomaron el control y persiguieron a muchos de sus protagonistas. Hubo represiones, cárceles y ejecuciones, una escena que se repetiría en distintos puntos del continente.

Sin embargo, el retroceso militar no anuló su impacto histórico. La revolución dejó algo mucho más poderoso que un gobierno local: una idea irreversible. Desde ese momento, quedó demostrado que el orden colonial podía ser desafiado y que el poder ya no era incuestionable.

Cuando en Buenos Aires estalló la Revolución de Mayo de 1810, muchos de sus líderes conocían lo sucedido en Chuquisaca y La Paz. El proceso independentista no fue un hecho aislado ni espontáneo, sino una cadena de acontecimientos conectados, iniciada en 1809.

Hoy, más de dos siglos después, reconocer a Chuquisaca como la primera Revolución de Mayo de Sudamérica no quita mérito a 1810, sino que amplía la mirada y devuelve protagonismo a una región fundamental en la historia continental.

Porque la independencia no empezó en un solo lugar: empezó cuando los pueblos se animaron a pensar que podían gobernarse por sí mismos. Y eso, en Sudamérica, ocurrió por primera vez un 25 de mayo de 1809.