El Margaretha: el barco alemán que encalló en la Costa Atlántica Foto: Instagram @turismolacosta

La escena parece escrita para una serie: un casco oscuro, clavado en los bancos de arena del Cabo San Antonio, y alrededor apenas un puñado de viviendas dispersas en un territorio que todavía no era el Mar de Ajó turístico que hoy conocemos. Sin embargo, pasó de verdad. El 29 de septiembre de 1880, el buque alemán Margaretha encalló frente a la costa y quedó allí, como un mensaje en botella del siglo XIX.

Lo más desconcertante no fue el golpe contra la playa. En esa franja del Atlántico Sur, la combinación de rompientes, corrientes y bancos de arena móviles hizo que los naufragios fueran una marca de época. Lo inquietante fue otra cosa: cuando llegaron a inspeccionarlo, el barco estaba prácticamente intacto, con carga en bodega… pero sin tripulación.

Un bergantín alemán rumbo al Pacífico

Las fuentes locales ubican el origen del Margaretha en Elsfleth, Alemania, un punto ribereño ligado a la construcción naval y al comercio fluvial-marítimo. Sobre la cronología hay matices: algunos relatos mencionan que ya realizaba viajes desde 1872, mientras que otros precisan que fue botado el 12 de julio de 1873.

Apareció solo, intacto y cargado frente a una playa casi desierta Foto: Wikipedia

En cualquier caso, su travesía clave fue hacia Chile, con una ruta que preveía el paso por el Estrecho de Magallanes. Ese dato dice mucho del mundo de 1880: el Canal de Panamá todavía no funcionaba (se inauguraría recién en 1914), así que para conectar Atlántico y Pacífico, la navegación comercial dependía de rutas largas y peligrosas al sur del continente.

El Cabo San Antonio: un “imán” de naufragios en el siglo XIX

Hoy lo vemos como costa de vacaciones, pero el Cabo San Antonio fue un espacio estratégico y a la vez traicionero. Investigaciones académicas sobre la zona señalan que durante el siglo XIX hubo un auge económico que incrementó el tráfico marítimo, y ese movimiento dejó un registro amplio de pecios a lo largo de kilómetros, condicionados por procesos naturales y cambios estacionales del litoral.

A esa peligrosidad se sumaba un factor decisivo: faltaban señales costeras modernas. Recién en la década de 1890 se consolidaron referencias luminosas claves, como el Faro Punta Médanos, cuyo armado comenzó en 1891 y cuya luz se proyectó sobre el mar dos años después, en 1893. Es decir: cuando el Margaretha quedó clavado en la arena, todavía era un tramo poco “domesticado” por la infraestructura de navegación.

La versión oficial: tormenta, abandono y rescate

Los relatos coinciden en un punto: el Margaretha habría perdido el control durante un temporal y terminó encallando. El misterio empieza cuando se explica por qué llegó “solo”. La reconstrucción más aceptada indica que la tripulación, ante el riesgo, abandonó el buque en botes y luego fue rescatada por la corbeta española Paquete de Valdegas tras varios días a la deriva.

En paralelo, las crónicas cuentan que autoridades portuarias enviaron una verificación a la zona y encontraron mercadería afectada por el clima, lo que reforzó la idea de un siniestro real y no de un simple “truco” narrativo. De hecho, la rareza del barco sin gente alimentó comparaciones con casos célebres de “navíos fantasma” de la época, una clase de historia que el siglo XIX consumía con fascinación.

Lo que había en la bodega: el cargamento que vuelve política a la historia

Si el Margaretha fuera solo una postal costera, quizá habría quedado en anécdota. Pero el inventario lo vuelve historia dura: se mencionan barriles/toneles de pólvora (en torno a 700, según varias fuentes), además de muebles, maderas, aceites, azúcar, té, kerosene, pintura, planchas y hasta dos pianos.

Encalló en Mar de Ajó y dejó un misterio de 1880 Foto: Instagram @turismolacosta

¿Para qué quería Chile semejante carga explosiva? Porque en esos años Chile estaba en plena Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia (1879–1884), un conflicto que se desarrolló en varios frentes y tensionó la logística regional. Incluso, el valor del salitre estaba asociado a usos industriales que incluían fertilizantes y, en ciertos procesos, componentes vinculados a explosivos, lo que ayuda a entender por qué la pólvora era una mercancía sensible.

Del expediente a la leyenda: vino francés, teatro y frases en francés

Con el paso de los meses, el Margaretha se convirtió en un generador de relatos. Algunas versiones sostuvieron que hubo un crimen a bordo; otras, que el encallamiento fue una maniobra deliberada. Y está la leyenda más jugosa: la de los supuestos toneles de vino francés ocultos entre médanos, que décadas después habrían “brotado” cuando alguien perforó buscando agua.

También circuló una narración pintoresca sobre gente del lugar auxiliando a náufragos y un intercambio en francés que calmó el miedo inicial. Las propias fuentes locales advierten que esa escena pertenece más al folklore que al parte oficial, pero muestra cómo un naufragio puede convertirse en mitología fundacional.

La huella que todavía se ve (y se escucha)

Hoy, los restos del Margaretha aparecen de manera intermitente: el mar y la arena “lo tapan y lo destapan” según mareas y temporales. En Mar de Ajó se lo ubica como un punto de referencia turístico cerca de la intersección de la Avenida Libertador San Martín y la Costanera, recordatorio de que la historia a veces se conserva a ras de suelo, entre espuma y sal.

Y hay un objeto que ancla el relato en el presente: la campana del buque (citada como “La Margarethe”), que terminó lejos del mar y hoy se exhibe en un museo regional, como si el naufragio hubiera dejado una “voz” metálica para que el tiempo la siga tocando.

Por qué el Margaretha importa

El Margaretha no es solo una historia rara: es una puerta de entrada a la historia económica y marítima de la costa bonaerense. El registro de naufragios en el Cabo San Antonio es valioso para entender flujos comerciales, tecnologías navales, riesgos de navegación y hasta cómo los procesos costeros afectan lo que la arqueología puede observar y conservar. Además, el caso muestra el “antes” de la infraestructura moderna: faros, señalización y sistemas de ayuda a la navegación que se consolidaron luego, cuando el tráfico y los naufragios ya habían dejado cicatrices.