Esquinas históricas de San Telmo Foto: Tango Show

San Telmo, el corazón antiguo de Buenos Aires, no se visita: se camina. Y en ese paseo hay una ceremonia que no falla: entrar a un café histórico, pedir un cortado (o un vermú) y mirar cómo el barrio sigue respirando detrás de los ventanales. Muchos de estos lugares integran el circuito de Bares Notables, reconocidos por su antigüedad, valor cultural y relevancia barrial, y forman parte del patrimonio vivo de la ciudad.

A continuación, un recorrido por los cafés y bares con más historia de San Telmo, con direcciones exactas y claves históricas para que tu visita sea algo más que una foto.

Guía rápida (para guardar y salir a caminar)

1) Bar El Federal (1864): la esquina donde el siglo XIX todavía atiende en la barra

Si hay un lugar que define el “entré un ratito y me quedé una hora”, es El Federal. Nació en 1864 como almacén y con el tiempo se instaló en el edificio actual, construido hacia fines del siglo XIX. El encanto no está solo en lo antiguo: está en cómo se conserva. La ciudad destaca su mobiliario tradicional y esa colección de objetos (publicidades viejas, fotos de los años 20 y 30, sifones, botellas) que arman una mini-museografía de la vida porteña. Dirección: Carlos Calvo 599, esquina Perú.

Bar El Federal. Foto: Instagram @buenosaires.ar

Tip de visita (alto disfrute, cero apuro): pedí algo simple y mirá la barra baja y los detalles; este lugar se entiende mejor con tiempo que con speedrun.

2) Bar Plaza Dorrego: la postal más famosa del barrio, pero con historia real (no solo turismo)

Frente a la Plaza Dorrego, el bar que hoy conocés como Plaza Dorrego tiene un pasado con varias vidas: el inmueble fue construido alrededor de 1880 con aire italianizante y se conoció como los “Altos de Besio”. En planta baja funcionó un almacén de ramos generales con despacho de bebidas, y el lugar fue cambiando de nombre hasta quedar como Bar Plaza Dorrego desde 1989. Por sus mesas pasaron figuras de la cultura y, además, en la planta alta funciona el taller de Juan Carlos Pallarols, orfebre reconocido por piezas como bastones de mando presidenciales.

Nació como parada de carretas, cambió varias veces de nombre Foto: Wikipedia

Dirección: Defensa 1092/94/96/98, esquina Humberto 1° 397. Dato patrimonial: cuenta con protección y fue declarado Bien de Interés Histórico Nacional (Decreto 181/2022).

3) El Hipopótamo (1909): penumbra, carteles enlozados y una esquina que nunca se rinde

En Brasil y Defensa, a metros de Parque Lezama, El Hipopótamo sostiene una continuidad rarísima en Buenos Aires: desde 1909 “siempre existió un café” en el local de Brasil 401. Antes se llamó La Estrella del Sur, con formato de almacén y despacho de bebidas, y el sitio oficial de Turismo BA describe un interior con “cierta penumbra” y carteles enlozados que son parte del ADN visual del lugar. También se lo menciona como locación de escenas filmadas y como punto de paso de figuras culturales (un detalle que refuerza su aura de “café de historias”).

El Hipopótamo. Foto: buenosaires.gob.ar

Dirección: Brasil 401 (esquina Defensa).

4) Bar Británico (1928): ventanales al parque y el culto porteño a la charla larga

El Bar Británico abrió en 1928 y ocupa la planta baja de un edificio de cinco pisos, frente al Parque Lezama. No siempre se llamó así: primero fue La Cosechera, y el nombre “Británico” se vinculó con la clientela anglosajona, en especial empleados del Ferrocarril del Sud. La misma fuente cuenta que tres gallegos (José, Pepe y Manolo) marcaron la identidad del lugar en la segunda mitad del siglo XX, cuando incluso llegó a funcionar 24 horas, y que luego se realizó una puesta en valor cuidando revestimientos y espíritu original.

Frente al Parque Lezama, el Bar Británico atraviesa casi un siglo de historia porteña. Foto: Instagram @barbritanico

Ubicación: esquina de Brasil y Defensa, frente a Parque Lezama.

5) Bar Sur (1967): el San Telmo nocturno, entre bohemia y tango

San Telmo también late de noche, y Bar Sur es una de sus cápsulas más queribles. El sitio oficial de Turismo BA lo ubica en el Casco Histórico y remarca que está abierto desde 1967, como bar notable y pionero del espectáculo nocturno. Su historia arranca con Ricardo Montesino: en 1965 soñó un club privado, se enamoró del rincón por su estilo arquitectónico y lo inauguró el 31 de enero de 1967, ambientándolo con objetos históricos (como un espejo que perteneció a la residencia de Dardo Rocha). Hoy es un punto fuerte para quienes buscan tango en un formato íntimo.

Bar Sur Foto: Turismo Buenos Aires

Dirección: Estados Unidos 299 (esquina Balcarce).