El caserón que vive debajo de Palermo Foto: Archivo General de la Nación

Hay un detalle que incomoda: Buenos Aires es experta en camuflar su pasado con verde, monumentos y domingos al sol. Y en Palermo existió una construcción que fue, a la vez, casa, sede de gobierno y símbolo político: el Caserón de Rosas.

Dónde estaba exactamente: una coordenada con memoria

La residencia se levantaba en el área del actual Parque Tres de Febrero, en la zona del cruce de Avenida del Libertador y Avenida General Sarmiento, un punto clave para ubicarla hoy caminando por Palermo. Algunas reconstrucciones la sitúan dentro del entorno de la actual Plaza Sicilia y sus inmediaciones, en pleno corazón de los Bosques.

Ese dato no es menor: el Parque, inaugurado oficialmente en 1875, fue pensado como gran espacio público y su nombre (“Tres de Febrero”) recuerda la derrota de Rosas en Caseros. En otras palabras: el mismo territorio donde el poder rosista se mostró en grande terminó resignificado como paseo público y, también, como gesto político de época.

Cómo era el Caserón: grande, estratégico y hecho para durar

No era una “casita de campo”. Las descripciones más citadas lo presentan como un edificio de una planta, con gran perímetro rectangular, patios y galerías, y un conjunto de dependencias anexas (maestranza, talleres, áreas de servicio) que lo convertían en algo parecido a un pequeño complejo autosuficiente. Incluso se menciona que el predio total rondaba más de 500 hectáreas, una escala difícil de imaginar con la Palermo actual.

Juan Manuel de Rosas

El terreno era bajo y anegadizo; por eso aparecen referencias a obras de relleno, drenajes y canales para hacerlo habitable y funcional. Esa “ingeniería” doméstica explica por qué el lugar terminó siendo, más tarde, una pieza fácil de integrar a un parque: ya había una lógica de caminos, agua y paisajismo instalada en el área.

Del hogar al emblema: lo que pasó después de 1852

Tras la caída de Rosas en 1852, el caserón cambió de manos y de sentido. Parte del relato histórico coincide en que la residencia tuvo usos institucionales: se menciona su etapa como sede vinculada al Colegio Militar y luego a la Escuela Naval, en un proceso que transformó el edificio en infraestructura del Estado, ya lejos del “hogar” original.

Vista del caserón de Rosas Foto: Wikipedia

En paralelo, el entorno también se reconfiguró políticamente. El Gobierno porteño resume ese giro con un hito clave: la expropiación de propiedades asociadas a Rosas y la posterior consolidación del Parque como espacio de uso público, con leyes y transferencias que lo fueron ampliando y gestionando hasta su fisonomía moderna.

La noche de la dinamita: por qué lo demolieron en 1899

Si te preguntás por qué no queda “ni una pared” visible, la respuesta es brutal y literal: el caserón fue demolido con piqueta y dinamita a fines del siglo XIX. Diversas crónicas ubican el episodio en la madrugada del 3 de febrero de 1899, con una decisión municipal impulsada bajo la intendencia de Adolfo Bullrich, buscando que al amanecer del aniversario de Caseros ya no quedara rastro del edificio.

En este lugar se levantaría Plaza Italia Foto: Wikipedia

El dato más revelador no es la técnica, sino el mensaje: se trató de una demolición cargada de simbolismo político. Un siglo XIX que todavía discutía identidades (federalismo, liberalismo, nación) eligió resolver parte de esa tensión borrando un ícono urbano. Incluso se narran multitudes, clima de espectáculo y leyendas alrededor de “tesoros” o recuerdos arrancados de las ruinas.

Qué queda hoy: pistas a cielo abierto y una guía para encontrar el lugar

Aunque el caserón desapareció, el sitio conserva “marcas” en el paisaje: una de las referencias más citadas es que, cerca de donde estuvo la residencia, se instaló el Monumento a Sarmiento, obra de Auguste Rodin, inaugurado en 1900, en el área del Parque. Ese monumento funciona como brújula histórica: te deja parado en una zona donde la ciudad eligió “tapar” una memoria con otra.

Si querés hacer el recorrido, la escena es esta: llegás al eje Libertador–Sarmiento, caminás por los Bosques y pensás que, bajo ese verde prolijo, hubo una residencia que condensó poder provincial, usos militares y, finalmente, un derribo programado para que coincidiera con una fecha política. Palermo, de repente, no es solo Palermo.