Paraje del Partido de Roque Pérez Foto: Turismo Provincia

En el corazón rural de la provincia de Buenos Aires existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. No es un museo ni una escenografía: es una pulpería histórica que conserva intacta la esencia de la Argentina del siglo XIX y que, además, tiene un dato que la vuelve única. Su origen está directamente ligado a Juan Manuel de Rosas, una de las figuras más influyentes de la historia nacional, quien autorizó su funcionamiento cuando el país todavía se estaba formando. Hoy, más de 170 años después, ese edificio sigue en pie y se transformó en un símbolo de identidad bonaerense.

Dónde queda la pulpería histórica habilitada por Rosas

La pulpería se encuentra en el partido de Roque Pérez, una localidad del centro de la provincia de Buenos Aires conocida por su tradición rural y por haber sido cuna de Juan Domingo Perón. En las inmediaciones del antiguo paraje La Paz, este comercio de ramos generales funcionó como punto clave para la vida económica, social y cultural del campo.

Durante el siglo XIX, cuando no existían rutas asfaltadas ni centros urbanos cercanos, las pulperías cumplían un rol fundamental: eran almacén, bar, correo informal y espacio de encuentro. Allí se compraban herramientas, alimentos, velas y bebidas, pero también se intercambiaban noticias, se organizaban reuniones y se sellaban acuerdos entre vecinos.

Un permiso firmado en plena época rosista

Los registros históricos indican que esta pulpería comenzó a funcionar tras recibir una habilitación oficial durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, quien controlaba el otorgamiento de licencias en la campaña bonaerense. Ese aval no solo le permitió operar legalmente, sino que la convirtió en un establecimiento estratégico dentro del entramado rural del momento.

Construida en el año 1832 por un paisano de apellido Fillol Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Con el paso de los años, el lugar evolucionó hasta transformarse en un almacén de ramos generales, manteniendo su estructura original de ladrillos, su histórico mostrador y los característicos estantes de madera que todavía hoy pueden verse en su interior.

Tres generaciones y una historia que sigue viva

Uno de los aspectos más destacados de esta pulpería es que sigue vinculada a la comunidad local. A lo largo de las décadas, el edificio fue sostenido por distintas generaciones que entendieron su valor patrimonial, no solo como comercio, sino como testimonio vivo del pasado rural argentino.

Con el tiempo fue adquiriendo un formato de almacén de ramos generales Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Actualmente, el lugar forma parte de circuitos culturales y turísticos que buscan rescatar la historia del interior bonaerense. Visitarla es recorrer un espacio donde cada objeto cuenta una historia ligada al trabajo, la vida en el campo y las costumbres criollas.

Por qué esta pulpería sigue siendo relevante hoy

En una época dominada por la inmediatez digital, esta pulpería representa todo lo contrario: memoria, pausa y raíces. No es solo un edificio antiguo, sino un escenario real de la historia argentina, que permite comprender cómo se organizaba la vida cotidiana en tiempos de Rosas y cómo esos espacios contribuyeron a construir la identidad nacional.

Fue el mismísimo Don Juan Manuel de Rosas quien de puño y letra autorizó su apertura Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Además, su entorno natural, rodeado de caminos rurales y paisajes abiertos, convierte la visita en una experiencia que combina historia, turismo y cultura.

Un tesoro del pasado en pleno presente

La pulpería de Roque Pérez es mucho más que una curiosidad histórica. Es un recordatorio de cómo el país creció desde sus márgenes rurales y de cómo figuras clave como Juan Manuel de Rosas dejaron huella incluso en los rincones más alejados. Preservarla no solo significa conservar un edificio, sino mantener viva una parte esencial de la historia argentina.