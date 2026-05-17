Walt Disney Foto: Archivo

Hay una imagen que resume un capítulo sorprendente de la historia cultural argentina: Walt Disney, sonriente, vestido de gaucho. No es un meme ni una leyenda urbana: es registro histórico. En 1941, acompañado por su esposa Lillian y una comitiva de artistas de su estudio, apodada “El Grupo”, Disney recorrió el país en una gira sudamericana impulsada por la diplomacia cultural estadounidense.

El contexto lo explica todo. Con la guerra golpeando mercados y con tensiones geopolíticas en aumento, Estados Unidos buscaba reforzar vínculos con América Latina a través de la Good Neighbor Policy (Política del Buen Vecino) y del organismo Coordinator of Inter‑American Affairs (CIAA). Disney fue convocado como figura capaz de generar simpatía y, al mismo tiempo, producir material para futuras películas.

Buenos Aires, el Alvear y un “estudio” improvisado en el corazón porteño

Una de las postales más ricas de esa visita se ancla en el Alvear Palace Hotel, que funcionó como base de operaciones del equipo. Allí, según la reconstrucción histórica del Walt Disney Family Museum, artistas locales se acercaron a conocerlo y el intercambio cultural se volvió rutina: demostraciones, música, danza y bocetos se mezclaron con reuniones y cobertura mediática.

Florencio Molina Campos en Río de Janeiro para conocer a Walt Disney Foto: Gentileza ArtexArte

La escena tiene algo de película dentro de la película: Disney no fue “de paseo”. Él mismo recordó que montó “un taller” y se dedicó a observar y registrar aquello que luego podía transformarse en narrativa animada.

Los Estribos (Moreno): asado, empanadas y un Disney a caballo

Si hay un momento que cristaliza el choque entre mundos, ocurrió en Los Estribos, el rancho del matrimonio Molina Campos en Cascallares, partido de Moreno. El Archivo Prisma conserva secuencias de esa visita: Disney monta a caballo, baila, prueba asado, toca guitarra criolla y hasta comparte empanadas con Lillian.

Florencio Molina Campos en Río de Janeiro para conocer a Walt Disney Foto: Gentileza ArtexArte

Ese lugar era mucho más que un set pintoresco. Florencio Molina Campos, ilustrador central del costumbrismo pampeano, fue una referencia decisiva para el imaginario gauchesco que Disney se llevó de Argentina, aun cuando en esa jornada quien lo recibió fue Elvira, porque Florencio estaba de viaje.

Mendoza y el interior: del polo a las bodegas

La gira no se limitó a la Capital. Fuentes de divulgación histórica argentina reconstruyen que Disney también pasó por Mendoza, donde se vinculó con tradiciones locales y actividades como visitas a bodegas y deportes.

La importancia de esos tramos es menos turística y más creativa: el viaje estaba diseñado para capturar música, humor, folklore y paisajes que luego serían reelaborados por el estudio. Esa idea aparece subrayada incluso por el propio relato institucional de Disney sobre su historia regional.

“El Gaucho Goofy”: cuando la pampa entró al canon Disney

El resultado más directo del “paso argentino” se ve en Saludos Amigos (1942), una película híbrida (acción real + animación) surgida de aquella gira, donde uno de los segmentos más recordados es “El Gaucho Goofy”. Allí, Goofy es trasladado desde EE.UU. a la pampa argentina para aprender costumbres del gaucho: una traducción pop de lo que Disney observó en suelo local.

La versión yankee del Gaucho Goofy que llevó a Molina Campos a renunciar al proyecto

La película se estrenó primero en Río de Janeiro el 24 de agosto de 1942 y fue parte de una estrategia de “buena voluntad” cultural financiada y promovida en ese clima de guerra.

Y no fue un hecho aislado: la misma fuente histórica señala que el éxito de Saludos Amigos impulsó otro largometraje “hermano”, The Three Caballeros (1944), también asociado a ese esfuerzo diplomático-cultural.

El legado argentino: de la visita de 1941 a una base regional en el país

Ocho décadas después, la huella se convirtió en estructura. The Walt Disney Company Latin America sostiene oficinas en Argentina y ubica allí su sede regional, algo que la propia compañía comunica en su sitio de prensa corporativa.

En términos culturales, el vínculo también se volvió cotidiano en la pantalla: registros de archivo muestran la presentación de “El Club de Mickey Mouse” en Canal 13 en 1963, una señal de cómo los contenidos Disney fueron entrando en la televisión argentina desde temprano.

Décadas después, la marca volvió a ocupar un lugar estratégico en el prime time y las alianzas de contenidos: La Nación documentó en 2007 un acuerdo que posicionaba a Disney con exclusividad de materiales en la grilla de Canal 13, reforzando esa relación histórica con audiencias masivas.