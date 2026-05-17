La batalla que quebró el poder español en el Río de la Plata:

El combate de El Buceo Foto: Wikipedia

No fue una “simple” victoria naval: entre el 14 y el 17 de mayo de 1814, Guillermo Brown forzó a una escuadra realista superior a salir de su zona de protección, la desgastó en el Río de la Plata y selló el destino de Montevideo. Hubo persecuciones nocturnas, abordajes y hasta órdenes dadas con naipes.

Un puerto sitiado y una certeza: sin dominar el río, no había revolución posible

Montevideo era mucho más que una ciudad fortificada: era la bisagra marítima del poder español en el sur. Desde octubre de 1812, soportaba un cerco terrestre prolongado, 612 días, según los registros más citados, pero su verdadera “respiración” seguía siendo el agua: mientras entraran víveres y salieran barcos, podía resistir.

Entre el 14 y 17 de mayo de 1814, frente a las costas de Montevideo Foto: Wikipedia

Ese dato explica por qué Buenos Aires entendió algo crucial: tomar Montevideo sin cerrar el mar era casi imposible. Y explica también por qué, años después, la propia memoria institucional argentina remarcaría que la victoria naval fue determinante para el proceso emancipador.

La flota “improvisada” que terminó cambiando el mapa

La escuadrilla patriota que lideró Brown se armó con urgencias, recursos limitados y tripulaciones heterogéneas. Aun así, logró equilibrar una desventaja material con táctica y conocimiento del estuario (bancos de arena, corrientes, zonas de bajo calado). En números generales, las fuentes más consultadas señalan una relación de fuerzas relativamente pareja en artillería, pero con diferencias de experiencia y organización.

Antes del Buceo, la campaña naval ya venía caliente: el combate de Martín García (10 y 11 de marzo de 1814) fue parte del camino para asegurar posiciones y rutas en el sistema fluvial. Incluso existe un diagrama de época conservado por el Archivo General de la Nación que grafica el enfrentamiento y la importancia del control de canales.

La trampa táctica: alejar al enemigo de sus cañones

Acá está el núcleo del episodio: Brown necesitaba obligar a la fuerza realista a combatir fuera del paraguas de las baterías de Montevideo. La solución fue tan simple como audaz: simular retiradas, tensar la persecución y buscar la distancia “justa” para que el puerto dejara de ser escudo. Ese patrón aparece reiterado en los relatos del combate y en la explicación de por qué el choque se extendió en jornadas, con momentos de calma chicha que obligaron a remolques y maniobras finas.

Tres días de lucha, la pierna fracturada del Almirante Brown y una victoria épica Foto: Wikipedia

Del lado español, el problema era otro: escasez de marinería entrenada, reclutamientos forzados y coordinación deficiente. En una escena que parece escrita para cine, algunas crónicas señalan que el comandante realista Miguel de la Sierra llegó a idear un sistema de órdenes usando naipes colocados en palos y drizas para referenciar maniobras (“As de Oro”, “Rey de Palos”). Puede sonar insólito, pero ilustra el nivel de improvisación dentro de la plaza sitiada.

La herida que no detuvo a Brown y el giro decisivo

La postal más recordada es brutal: Brown herido en una pierna en plena acción y, aun así, manteniendo el mando. Distintas reconstrucciones históricas coinciden en que su liderazgo sostuvo la iniciativa patriota en el momento más delicado, cuando la definición dependía de capturar buques clave y evitar que el enemigo se replegara ordenadamente.

Almirante Guillermo Brown

El resultado fue contundente: capturas, incendios y dispersión realista. En los recuentos más difundidos se mencionan tres buques capturados, dos incendiados y cientos de prisioneros, cifras que aparecen una y otra vez en síntesis históricas del combate.

Lo que se ganó en el agua se cobró en tierra: Montevideo cayó semanas después

Con el cerco marítimo consolidado, el destino de la ciudad quedó prácticamente sellado. La caída final se concretó el 23 de junio de 1814, un desenlace que la historiografía del sitio asocia de manera directa con la pérdida del dominio naval español.

Y hay otro dato que conecta el pasado con el calendario actual: mediante el Decreto N.° 5304 (12/05/1960) se instituyó el 17 de mayo como Día de la Armada Argentina, en homenaje a este triunfo.