La bandera británica que Argentina tiene como trofeo Foto: argentina.gob

Hay una pared en Córdoba que guarda una provocación silenciosa: una bandera británica de grandes dimensiones, capturada el 2 de abril de 1982 en las Islas Malvinas y conservada como trofeo de guerra en la Sala Malvinas de la Escuela de Aviación Militar. Según el relato que circula dentro del propio museo, esa bandera apareció en un cofre durante las primeras horas del desembarco, cuando los comandos del Hércules C-130 TC-68 formaron parte del asalto aéreo inicial.

Pero no es solo una anécdota histórica, esto se convierte en un puente entre dos siglos de historia argentina: también hay emblemas patrios que, según la memoria oral del regimiento, los británicos querían recuperar para romper una supuesta “maldición” vinculada a una bandera perdida en las Invasiones Inglesas.

Luis Cabral, un ex combatiente que con 19 años integró el Regimiento de Infantería 4, sostiene que durante el conflicto de 1982 circulaba una obsesión enemiga: hallar la bandera asociada a la vieja derrota británica en el Río de la Plata, una deuda de honor que habría sobrevivido generación tras generación. Y que, por eso, cuando se desató la guerra, varios argentinos entendieron rápido qué objeto podía convertirse en “trofeo” y qué símbolo no debía caer en manos británicas.

La “herida” de 1806: cuando una bandera cayó y quedó exhibida en Buenos Aires

Para entender el peso de esta historia hay que volver a 1806. Las invasiones británicas al Río de la Plata fueron dos intentos fallidos de ocupar territorios del Virreinato, con un primer golpe que logró tomar Buenos Aires por un período breve y una segunda ofensiva que terminó en capitulación tras combates urbanos.

En esa primera campaña aparece un nombre clave: el 71st (Highland) Regiment of Foot, una unidad escocesa del ejército británico. El propio National Army Museum confirma que el 1º Batallón participó del intento sobre Buenos Aires en 1806 y fue capturado en el marco de esa operación.

Las banderas capturadas hace 220 años Foto: Wikipedia

En la tradición militar británica, las “colours” (banderas regimentales) no son decoración: funcionan como talismanes de identidad y honor. De hecho, se consideraba una mancha que fueran capturadas por el enemigo, razón por la cual se las protegía con especial celo.

Y hay un dato que vuelve tangible la leyenda: la bandera del 1st Battalion, 71st Regiment of Foot figura como capturada en 1806 y exhibida como trofeo en el Convento de Santo Domingo, en Buenos Aires. Ese tipo de trofeo explica por qué, en la memoria de algunos veteranos, la palabra “maldición” aparece como metáfora (o mito) para describir un “honor” pendiente.

Un “australiano” con billetera abierta: la escena que encendió las alarmas

La historia se pone de película en los ‘90, una vez finalizado el coflicto bélico: un hombre que se presentó como coleccionista australiano volvió tres veces con ofertas cada vez más altas por ese paño. Primero habló de 5.000 dólares, después subió a 50.000 y, en la tercera visita, tiró una cifra que ya olía a operación diplomática encubierta: dos millones de libras esterlinas.

Salas Históricas de la Escuela de Aviación Militar Foto: La Voz

El “no” fue rotundo. Y la respuesta, con ADN Malvinas: si la quiere, no es por plata; dígales que lo único que queremos son nuestras tierras. Esa anécdota reforzó lo que el objeto ya gritaba sin hablar: no era una reliquia decorativa, sino un símbolo en disputa.

El detalle que irrita más: la bandera quedó “al revés”

Como si faltara algo, el visitante dejó una última puntada irónica: les señaló que la bandera estaba desplegada al revés, con el dobladillo en el lado incorrecto. Consultadas las autoridades, la orden fue casi una frase para encuadrar: “déjenla así”, porque si molesta que esté allí, molestará más que esté allí y encima “al revés”. Y el supuesto coleccionista no volvió.

Córdoba y Buenos Aires, guardianas de banderas británicas

El deseo británico de llevarse aquel símbolo de derrota definitiva en 1807 quedó en eso, dejaron así a la Argentina con tres banderas británicas en su poder: una en suelo cordobés y dos en Buenos Aires en el Convento de Santo Domingo.

“Sala de Honor” y “Sala Malvinas Capitán PM Omar Jesús Castillo" Foto: La Voz

En la capital argentina, el Convento/Basílica está asociado a ese capítulo: allí se recuerda el voto de Santiago de Liniers a la Virgen del Rosario y la ofrenda de banderas tras la Reconquista, en una ceremonia solemne. Y no es un hilo suelto: el propio Ejército explica que el nombre “Operación Rosario” retoma esa memoria de 1806–1807, cuando criollos y españoles se pusieron bajo la advocación del Rosario frente al invasor.

En el mundo de los Estados, los símbolos funcionan como documentos emocionales: un trofeo puede doler más que un parte de guerra, porque condensa derrota, relato y memoria en un solo objeto. Por eso, la obsesión por “comprarla” no se lee como capricho: se parece más a un intento de reordenar el museo de la historia. Y ahí Argentina responde con un gesto casi didáctico: no se negocia lo que representa.