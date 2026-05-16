Incendio en el Hotel Huemul de Bariloche. Foto: Instagram @splifbariloche

Un impactante incendio se desarrolló este sábado en un reconocido hotel de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche. En el lugar, varias dotaciones de bomberos intentaron controlar las llamas que se habrían expandido de manera accidental tras la quema de hojas secas en las afueras del edificio.

Se trata del hotel Huemul, ubicado en la avenida Bustillo al 1500, a tan solo un par de minutos del centro de Bariloche, frente al lago Nahuel Huapi y con vista a la cordillera de los Andes.

Incendio en el Hotel Huemul de Bariloche. Video: Mundo en Conflicto

Según el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) local, el fuego comenzó alrededor de las 15 y se inició tras una quema controlada de hojas secas en los alrededores del establecimiento, que se salió de control y tomó la estructura del edificio.

Medios locales indicaron que las llamas salían por las ventanas del hotel, mientras que destrozaron los techos de madera, los tirantes de troncos, cortinados y todo el mobiliario de las habitaciones.

Importante operativo para desactivar el incendio

Además de los bomberos de la zona, del operativo también participaron policías de Río Negro, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestaltes (SPLIF) con sede en la zona y brigadistas entrenados en el combate al fuego.

Incendio en el Hotel Huemul de Bariloche. Video: Instagram @splifbariloche

Los agentes, con varias líneas de agua, atacaron las llamas que comenzaron desde la planta baja y se extendieron por, al menos, tres pisos más.

Tanto ciudadanos como turistas que descansaban en complejos vecinos (y otros que paseaban por los alrededores del lago) tomaron fotos y videos del incidente en el hotel Huemul, las cuales se viralizaron con gran velocidad en las redes sociales.

Fuentes policiales indicaron que en un principio no se reportaron heridos, ya que el complejo hotelero implementó una rápida y efectiva evacuación de emergencia que retiró a los turistas y empleados del lugar ni bien se dieron cuenta del avance de las llamas.

Incendio en el Hotel Huemul de Bariloche. Foto: Instagram @splifbariloche

Además, la gran altura que ganó el humo y las lenguas de fuego hicieron que el incendio pusiera en alerta a todos los vecinos y visitantes: la humareda gris y algunas llamas de fuego podían verse desde los alrededores del lago y de los edificios cercanos.