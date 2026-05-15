Aumentos de colectivos, subtes y peajes: cuánto saldrá viajar en Buenos Aires durante junio 2026
Luego del dato de la inflación de abril, se conoció cuánto aumentará el transporte en Buenos Aires durante el sexto mes del año. Conocé a cuánto suben las tarifas.
Los colectivos en el AMBA sufrirán un aumento de entre 4,6% y 4,8% en sus boletos desde el 1° de junio, de acuerdo con el dato de la inflación del mes de abril. En este sentido, el pasaje mínimo de las líneas de colectivo que circulan en CABA será de $788,41 y en provincia de Buenos Aires será de $1015,06.
Así, la suba en las tarifas del transporte automotor acumula un alza del 54,16% en PBA y 32,38% en CABA en lo que va del año, muy por encima de la inflación acumulada del primer cuatrimestre de 12,3%. En mayo, los boletos subieron un 11,16% y 5,4% respectivamente.
Cuánto saldrá viajar en colectivo en PBA en el mes de junio
Las líneas numeradas del 200 en adelante presentarán un aumento del 4,8% a partir del lunes 1° de junio ya que en el AMBA las tarifas de transporte se actualizan por el último dato de inflación disponible más un 2% adicional. Así, las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:
- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $968,57 a $1015,06;
- Tramo de 3 a 6 km: de $1089,64 a $1141,94;
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1268,80;
- Viajes de 12 a 27 km: $1522,59.
- Viajes de más de 27 km: $1790,06.
Por otra parte, este lunes 18 de mayo comienza un cronograma de aumentos escalonados en las tarifas de los 104 colectivos de jurisdicción nacional con un 2% pasando a $714. El 15 de junio aumentarán otro 2% y costará $728,28.
Cuánto saldrá viajar en colectivo en CABA a partir del mes de junio
Las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. Y sus tarifas subirán un 4,6% con el índice vigente desde enero de ajuste a partir del IPC del INDEC sumado a un 2% en relación con la tarifa anterior.
Quienes tengan SUBE registrada pagarán el colectivo a partir del 1 de junio:
- El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $753,74 a $788,41.
- Recorrido de 3 a 6 km: $876,05.
- Recorrido de 6 a 12 km: $943,53.
- Recorrido de 12 a 27 km: $1011,07.
Aumentos en subtes y peajes de CABA
En CABA las tarifas del subte pasarán de $1490 a $1558,54 a partir del mes de junio, representando así un aumento del 4,62%.
Por su parte, los peajes aumentarán un 4,6% en CABA con el dato del IPC sumado a un 2%.
Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno
- Motocicletas: $1882,44 (y $3012,29 en hora pico).
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4518,33 (y $6403,21 en hora pico).
- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $7153,79 (y $10.542,41 en hora pico).
Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero
- Motocicletas: $1129,66 (y $1355,28 en hora pico).
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1882,44 (y $2662,06 en hora pico).
- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3388,58 (y $4894,73 en hora pico).
Alberti
- Motos: $1129,66 (y $1506,16 en hora pico).
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1430,91 (y $1807,17 en hora pico).
- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $2635,84 (y $3388,58 en hora pico).