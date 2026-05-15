Aumento de colectivo Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Los colectivos en el AMBA sufrirán un aumento de entre 4,6% y 4,8% en sus boletos desde el 1° de junio, de acuerdo con el dato de la inflación del mes de abril. En este sentido, el pasaje mínimo de las líneas de colectivo que circulan en CABA será de $788,41 y en provincia de Buenos Aires será de $1015,06.

Así, la suba en las tarifas del transporte automotor acumula un alza del 54,16% en PBA y 32,38% en CABA en lo que va del año, muy por encima de la inflación acumulada del primer cuatrimestre de 12,3%. En mayo, los boletos subieron un 11,16% y 5,4% respectivamente.

Cuánto saldrá viajar en colectivo en PBA en el mes de junio

Las líneas numeradas del 200 en adelante presentarán un aumento del 4,8% a partir del lunes 1° de junio ya que en el AMBA las tarifas de transporte se actualizan por el último dato de inflación disponible más un 2% adicional. Así, las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $968,57 a $1015,06;

Tramo de 3 a 6 km: de $1089,64 a $1141,94 ;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1268,80 ;

Viajes de 12 a 27 km: $1522,59 .

Viajes de más de 27 km: $1790,06.

SUBE Foto: Argentina.gob.ar

Por otra parte, este lunes 18 de mayo comienza un cronograma de aumentos escalonados en las tarifas de los 104 colectivos de jurisdicción nacional con un 2% pasando a $714. El 15 de junio aumentarán otro 2% y costará $728,28.

Cuánto saldrá viajar en colectivo en CABA a partir del mes de junio

Las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. Y sus tarifas subirán un 4,6% con el índice vigente desde enero de ajuste a partir del IPC del INDEC sumado a un 2% en relación con la tarifa anterior.

Quienes tengan SUBE registrada pagarán el colectivo a partir del 1 de junio:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $753,74 a $788,41 .

Recorrido de 3 a 6 km: $876,05.

Recorrido de 6 a 12 km: $943,53 .

Recorrido de 12 a 27 km: $1011,07.

Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

Aumentos en subtes y peajes de CABA

En CABA las tarifas del subte pasarán de $1490 a $1558,54 a partir del mes de junio, representando así un aumento del 4,62%.

Por su parte, los peajes aumentarán un 4,6% en CABA con el dato del IPC sumado a un 2%.

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas: $1882,44 (y $3012,29 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4518,33 (y $6403,21 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $7153,79 (y $10.542,41 en hora pico).

Aumentan los peajes en autopistas. Foto: IA/Canal26

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas: $1129,66 (y $1355,28 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1882,44 (y $2662,06 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3388,58 (y $4894,73 en hora pico).

Alberti