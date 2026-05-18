Los cuatro símbolos patrios de Argentina Foto: redes

Hay países que se reconocen con tres llaves: bandera, escudo e himno. Argentina, en cambio, suma una cuarta pieza que no es decorativa ni menor: la escarapela. Y ese detalle es una rareza en el mundo: no es habitual que un país sostenga una “insignia” de este tipo como emblema identitario tan extendido y con efeméride propia.

A simple vista, parecen símbolos “de manual”. Pero si uno se mete en las fechas, los decretos y el contexto, aparece algo más interesante: los cuatro nacen de una urgencia política y militar en plena Revolución y construcción de Estado.

Por qué Argentina habla de “cuatro símbolos patrios”

En el uso escolar e institucional argentino se repite la lista de cuatro: Bandera, Escudo, Himno y Escarapela. Lo llamativo es que incluso en sitios oficiales se aclara un matiz: la escarapela “no es propiamente un símbolo nacional”, pero “evidencia nuestra identidad patria”. Esa frase explica la singularidad: Argentina la adopta como emblema de nacionalidad, la usa masivamente y la celebra cada 18 de mayo.

1) La escarapela: el primer gesto y el más subestimado

Rosario, febrero de 1812. El problema no era poético: era práctico. Manuel Belgrano pide un distintivo común para uniformar al Ejército revolucionario y distinguirlo del enemigo. El dato firme que sostienen los documentos es doble y preciso:

13 de febrero de 1812: Belgrano solicita al Triunvirato establecer una escarapela nacional.

18 de febrero de 1812: el Triunvirato reconoce su uso y fija los colores blanco y azul celeste, abolida la roja “con que antiguamente se distinguían”.

18 de mayo, Día de la Escarapela Foto: Imagen ilustrativa Canal 26

¿Y el diseño? No hay una “acta” que lo cierre para siempre: los documentos sobre el origen y la razón de los colores son imprecisos. Aun así, investigaciones citadas por el Estado señalan un detalle poco contado: el primer formato habría tenido centro celeste y corona blanca, y nació con un uso netamente militar antes de expandirse al mundo civil.

Cómo se usa (la tradición que se mantiene): del lado izquierdo del pecho o en la solapa.

Dato que la vuelve “única”: no es frecuente que una escarapela tenga tanta vida pública en el repertorio simbólico de un país. Argentina la convirtió en un “símbolo de pertenencia” cotidiano y calendarizado.

2) La Bandera: nace de la escarapela y casi la hacen desaparecer

La historia de la Bandera argentina está atada con hilo directo a la escarapela: Belgrano la crea basándose en los mismos colores pocos días después. Según el recorrido educativo oficial, la primera bandera no era idéntica a la actual: tenía dos franjas blancas y una azul en el medio.

La bandera fue izada por primera vez en 1812 Foto: Gobierno argentino

27 de febrero de 1812: se iza por primera vez en Rosario, a orillas del Paraná, y Belgrano hace jurarla a sus tropas.

El gobierno le ordena luego ocultar la bandera (un episodio que muestra la tensión diplomática del momento).

20 de julio de 1816: el Congreso de Tucumán la consagra con los colores “celeste y blanco”.

25 de febrero de 1818: se ratifica y se incorpora el Sol en el centro como bandera de guerra/oficial.

3) El Escudo: del sello de la Asamblea a la marca institucional del país

A diferencia de la bandera el Escudo nace como una necesidad burocrática: autenticar actos gubernativos sin las armas reales del Virreinato. El origen oficial es claro: es la reproducción del sello de la Soberana Asamblea General Constituyente y se ordena el 12 de marzo de 1813.

Escudo Nacional argentino. Foto: cultura.gob

Además, hay un dato fascinante: ya existen testimonios tempranos de uso del sello en cartas de ciudadanía de febrero de 1813 conservadas como evidencia histórica.

¿Y qué significan sus elementos? En la explicación cultural oficial se repiten claves: manos unidas (unión), gorro frigio (libertad), pica (decisión de defenderla), sol naciente (nueva nación), laureles (triunfo).

4) El Himno: una marcha, una tertulia y una versión “recortada” por decreto

El Himno también tiene una biografía con giros. En el relato oficial, Vicente López y Planes comienza a escribir estrofas en 1812, motivado por una obra teatral, y la Asamblea aprueba en 1813 la Marcha Patriótica con música de Blas Parera. La tradición ubica una primera interpretación en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, aunque el propio texto estatal marca el matiz: tradición, no prueba documental absoluta.

Himno Nacional Argentino Foto: Foto ilustrativa Canal 26

La versión que cantamos hoy también es el resultado de ediciones:

1847: aparece mencionada como “Himno Nacional Argentino” en una publicación.

1860: Juan Pedro Esnaola realiza un arreglo que se mantiene como base musical.

1900: un decreto firmado por Julio A. Roca establece que se cante solo una parte (primera y última cuarteta y coro).

1944: el Decreto 10.302 fija patrones y ratifica la versión oficial utilizada.

Himno Nacional Argentino

Cronología

18/02/1812: Escarapela reconocida oficialmente (Belgrano la pidió el 13/02).

27/02/1812: Primera izada de la Bandera en Rosario.

12/03/1813: Escudo ordenado por la Asamblea.

11/05/1813: Marcha Patriótica aprobada (Himno).

La escarapela, el “detalle” que vuelve distinto al país

En tiempos donde todo compite por atención, Argentina conserva un símbolo que no depende de mástiles ni partituras: se prende en el pecho. Y eso no es menor: funciona como señal inmediata de pertenencia, nació por necesidad militar, se volvió gesto civil y hoy tiene su propio día. Por eso, cuando decimos que Argentina tiene cuatro símbolos patrios, estamos diciendo algo más profundo: que la identidad nacional también se construye con lo pequeño, lo repetido, lo cotidiano.