Fiestas con historia en Buenos Aires Foto: diarioresumen

Este fin de semana no es uno más: el calendario cae perfecto y arma un finde largo que desemboca en el lunes 25 de mayo, feriado inamovible en Argentina. Y detrás de los pastelitos, las escarapelas y el locro hay una historia breve, intensa y muy porteña: una semana de rumores, decisiones urgentes y un Cabildo que terminó abriendo la puerta al primer gobierno local.

Una pregunta para arrancar: ¿qué celebramos exactamente el 25 de Mayo?

El 25 de mayo de 1810, en Buenos Aires, se produjo un quiebre político clave: la dimisión del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la conformación de la Primera Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Esa Junta, además, se presentó como un gobierno “en nombre de Fernando VII”, una fórmula política típica del momento para sostener legitimidad en un contexto de crisis de autoridad en España.

Revolución de Mayo de 1810

Dicho sin manuales: no fue “independencia” de un día para el otro, pero sí fue el comienzo de un proceso que cambió el tablero: nuevas autoridades, nuevas discusiones y un camino que terminaría, años más tarde, en la independencia formal.

La Semana de Mayo, en versión “serie”: tensión, plaza y decisiones

Si la Semana de Mayo fuera una serie, el episodio final sería el 25: la ciudad expectante, el Cabildo como escenario y una presión social que ya no era susurro. Lo que se definía no era solo un nombre en un cargo: se discutía quién mandaba, en nombre de quién, y con qué respaldo. En ese desenlace se consolidó la Primera Junta, con vocales como Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Juan Larrea y Domingo Matheu.

Y por eso la fecha sigue siendo un punto fijo: el 25 de mayo figura como feriado nacional inamovible, y este año cae lunes, pegándose al sábado 23 y domingo 24 para armar el descanso extendido.

¿Y los pastelitos? Historia comestible

Hay tradiciones que funcionan como cápsulas de memoria: el mate que circula, el locro que se comparte y los pastelitos criollos que aparecen como si fueran parte del mobiliario patrio.

Pastelitos Foto: María Beatriz Perez en Cookpad

Los pastelitos están especialmente asociados a las fechas patrias en Argentina y a una imagen muy instalada: vendedoras ambulantes y canastas, con el pregón clásico de época: “¡pastelitos calientes que queman los dientes!” Más allá del mito y la postal escolar, lo interesante es lo que simbolizan: comida callejera, celebración popular y ritual compartido. Porque el 25 de Mayo, además de una fecha, es una forma de juntarnos alrededor de lo simple.

Qué hacer este fin de semana largo: 9 planes criollos cerca de Buenos Aires

Si te tienta celebrar sin irte “tan lejos”, hay festivales y fiestas regionales armados a medida del finde patrio: gastronomía criolla, ferias, folklore y actividades al aire libre. A continuación, una guía rápida con opciones destacadas cerca de Buenos Aires (ideal para ir y volver, o para mini-escapada).

1) Chascomús: “campo + caballos + torneo de pato” (22 al 24)

Una expo con cruce campo/ciudad, torneos y feria gastronómica.

2) Dolores: Fiesta de la Torta Argentina (22 al 25)

Un clásico bonaerense con concurso, degustaciones y patio gastronómico.

3) San Isidro: Fiesta de las Provincias Argentinas (23 al 25)

Un “viaje por el país” en un predio, con cultura y comida de distintas provincias.

4) San Isidro: Expo Mate (23, 24 y 25, 11 a 19)

Talleres, catas, stands y actividades. El mate como protagonista total.

5) Villa Gesell: “La Criolla” (23 al 25)

Tradición y folklore frente al mar: danzas, música y comida típica.

6) Capitán Sarmiento: Fiesta gastronómica (23 al 25)

Platos criollos, payadores, desfiles y propuesta familiar.

7) Pilar: Huayra, Fiesta de Folklore (24)

Una “noche patria” con música/danza y gastronomía regional.

8) Magdalena: Fiesta del Cordero (24)

El ritual del fuego: almuerzo criollo y corderos al asador.

9) General Madariaga: Fiesta Patria (24)

Destrezas criollas, clima de tradición y celebración vinculada a la Fiesta del Gaucho.

Mini guía “modo práctico”: cómo elegir tu plan ideal

Si vas por comida + feria: Dolores y Capitán Sarmiento suelen ser apuesta segura.

Si querés algo cerca y sin logística: San Isidro (Provincias + Expo Mate) es comodísimo por acceso y horarios.

Si querés escapada con aire de viaje: Villa Gesell o Madariaga te cambian el paisaje y suman tradición.

Fiesta de la Torta Argentina. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

La clave del 25: una historia de plaza que termina en mesa larga

Hay algo muy argentino en esta fecha: se recuerda una jornada política intensa, pero se celebra de un modo cotidiano, doméstico y colectivo. El 25 de mayo de 1810 instaló una autoridad local y abrió un camino político nuevo. Y, con los años, la conmemoración fue encontrando su lenguaje más directo: comida criolla, folklore, ferias y encuentros que funcionan como una forma de decir “acá estamos”, incluso cuando cada uno llega con su propio ritmo.

Este fin de semana largo, entonces, no se trata solo de “qué hacer”: se trata de cómo lo hacemos. Con mate, con bombos, con sobremesa, con un postre que cruje y chorrea almíbar. Y con una historia que, cada mayo, vuelve a latir en la plaza… y también en la cocina.