Resistió más de un siglo pero fue demolida en 1930:

¿Dónde nació y vivió Belgrano? Foto: Wikipedia

En pleno Casco Histórico porteño, a metros del Convento de Santo Domingo, existió una vivienda que hoy casi nadie puede señalar con precisión y, sin embargo, allí nació (1770) y murió (1820) Manuel Belgrano. El dato conmueve porque no se trata de una quinta lejana ni de una casa-museo: era una propiedad urbana, de patios coloniales, que atravesó más de cien años de cambios hasta desaparecer del mapa. Con el tiempo, su historia quedó atrapada en una cadena de confusiones: muchos repiten que “la demolieron en la década de 1930”, pero la investigación histórica muestra un detalle clave: la casa colonial se perdió antes y lo que se derribó hacia fines de los años ’30 fue el edificio posterior que ya había reemplazado a la vivienda original.

Supuesta fachada de la casa Foto: Wikipedia

A continuación, el recorrido completo por el solar natal del creador de la bandera: cómo era su casa, qué se construyó después, por qué se la “borró” de la memoria urbana y qué queda hoy para recordarla.

La casa natal de Manuel Belgrano: cómo era el lugar donde creció y falleció el prócer argentino

El sitio exacto está documentado en el entorno de la actual Avenida Belgrano al 430 (barrio de Monserrat), a pocas cuadras de Plaza de Mayo y muy cerca de Santo Domingo. Allí vivía la familia Belgrano: Domingo Belgrano Peri y María Josefa González Casero, y allí nació Manuel Belgrano el 3 de junio de 1770 y murió el 20 de junio de 1820, cuando regresó enfermo al hogar familiar.

Manuel Belgrano, Revolución de Mayo de 1810

¿Y cómo era esa casa? Las investigaciones de Roberto Colimodio y Alejandro Maddonni reconstruyen su organización a partir de documentos judiciales y catastrales: una casa colonial estructurada en torno a patios, con sectores de vivienda hacia el fondo y un frente con usos comerciales (almacenes), algo muy típico en la Buenos Aires de fines del siglo XVIII. Esa combinación —casa “hacia adentro” y comercio “hacia afuera”— explica por qué, incluso en su época, no era una fachada monumental sino una propiedad funcional en un área intensa de circulación.

Otro dato que alimentó la confusión pública: durante décadas circularon fotos de “la casa de Belgrano” con un balcón llamativo, pero los especialistas sostienen que esas imágenes corresponden a una propiedad vecina, no al solar donde efectivamente nació y murió el prócer.

Cómo era la antigua vivienda y un aljibe en uno de sus patios Foto: Infobae / Colimodio-Maddonni

Dato para entender la importancia del lugar: Belgrano no solo fue el creador de la bandera; también fue un protagonista político y militar de la Revolución, y su final quedó ligado para siempre a esa misma casa familiar.

La demolición en la década de 1930: qué se construyó en el terreno de este histórico inmueble

Acá está el giro que hace que esta historia sea tan “porteña”: cuando se habla de “la demolición en 1930”, muchas veces se está mezclando la desaparición de la casa colonial con la del edificio que la reemplazó.

La casa histórica vinculada a la familia Belgrano se vendió en la década de 1870 y se demolió entre 1873 y 1883 (según reconstrucciones documentales), es decir, bastante antes de 1930.

En su lugar se levantó hacia fines del siglo XIX un edificio de renta, identificado por investigadores como “Pre‑Calmer” , de estilo italianizante , con varios accesos y uso comercial/residencial.

Lo que sí se derribó en el tramo final de los años ’30 fue ese Pre‑Calmer, en un contexto urbano clave: el ensanche de la antigua calle Belgrano, proyectado por ordenanza a comienzos del siglo XX y concretado hacia fines de la década de 1930.

Hoy está el edificio Calmer Foto: Wikipedia

¿Y qué se construyó después? El resultado fue el Edificio Calmer, un exponente del racionalismo de la época, proyectado para renta y adaptado a las nuevas normativas de alturas y trazado de la avenida.

En síntesis: la casa de Belgrano ya no existía en 1930, pero la gran transformación urbana de esa década (y el ensanche efectivo de la avenida) terminó de cambiar para siempre la fisonomía del solar.

Una placa conmemorativa: el único símbolo que recuerda lo que fue el hogar de Belgrano

Si hoy alguien busca “algo” de la casa de Belgrano, se encuentra con una paradoja: no queda la vivienda, pero sí quedó la marca simbólica. En 1920, al cumplirse el primer centenario de su muerte, se colocó una placa conmemorativa en el edificio que existía entonces (el Pre‑Calmer), indicando que ese era el solar donde Belgrano había nacido y muerto.

Esa placa adquirió un valor extraordinario por un detalle poco común: según el Instituto Nacional Belgraniano y testimonios difundidos por la prensa, era “la única” que incluía un dibujo/representación de cómo era la casa, además del texto que recordaba el hecho histórico.

Placa que recuerda que allí vivió y murió Belgrano Foto: Wikipedia

En octubre de 2022 ocurrió otro golpe a la memoria urbana: la placa centenaria fue robada de la fachada del edificio, un hecho denunciado por administradores, historiadores y descendientes del prócer. En notas periodísticas se consignó incluso su tamaño aproximado (alrededor de 80 x 50 cm) y el texto alusivo al solar natal.

Además, existen otras placas posteriores que intentaron sostener el recuerdo del lugar (por ejemplo, referencias de 1941 y 2000 citadas en proyectos y documentos públicos), pero el punto central es este: en la calle, el homenaje depende casi por completo de esas marcas.

Edificio Calmer: qué es, dónde queda y qué funciona allí

El Edificio Calmer es el inmueble que hoy ocupa el solar asociado a la casa familiar donde nació y murió Manuel Belgrano. Se ubica sobre Avenida Belgrano 430, en Monserrat, a muy poca distancia del Convento de Santo Domingo (donde está el mausoleo con sus restos).

Construido hacia 1940 y vinculado al lenguaje racionalista, fue proyectado por el arquitecto Leopoldo Schwarz (según reconstrucciones históricas difundidas en medios y sitios especializados) y concebido como edificio de renta, algo típico de la primera mitad del siglo XX.

¿Y qué funciona hoy allí? Con el paso del tiempo, el Calmer se volvió un edificio de usos mixtos: departamentos residenciales y oficinas, una metamorfosis frecuente en el Centro porteño. Además, su fachada fue durante años el soporte de las placas que recordaban el solar natal de Belgrano.

Datos rápidos para ubicarlo (y entender qué estás mirando)

Dirección: Av. Belgrano 430 (Monserrat, CABA).

Qué había antes: casa colonial de la familia Belgrano → edificio de renta “Pre‑Calmer” (siglo XIX) → Calmer (c. 1940).

Señal histórica: placas conmemorativas del solar natal (con robo de la placa centenaria en 2022).

Cierre: una esquina que explica cómo Buenos Aires “devora” su propia historia

La historia de la casa de Belgrano no es solo una curiosidad: es un espejo de la ciudad. Entre epidemias, cambios de gusto arquitectónico, especulación, ensanches y “modernización”, el lugar donde nació y murió uno de los protagonistas de la independencia terminó reducido a un edificio y a unas placas. Y aun así el solar sigue teniendo una potencia simbólica enorme: caminás por esa cuadra y, si sabés mirar, la ciudad te cuenta lo que decidió olvidar.