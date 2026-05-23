Recorridos con historia del 25 de Mayo Foto: Provincia de Buenos Aires

Si el 25 de Mayo te despierta algo más que ganas de locro, acá va un plan distinto: salir a la ruta y leer la historia con los pies. Porque la Revolución no fue solo una semana agitada en Buenos Aires: fue un mensaje que se expandió por caminos de posta, puertos estratégicos y pueblos donde todavía se respira ese aire colonial que ayuda a imaginar cómo se construyó el “primer nosotros”.

El 25 de mayo de 1810, con apoyo popular y del Regimiento de Patricios, renunció el virrey Cisneros y se formó la Primera Junta, presidida por Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Esa escena es el origen simbólico; estas escapadas, la forma de entender cómo se vivía, se viajaba y se defendía el territorio en tiempos del Virreinato y los primeros años patrios.

A continuación, cinco destinos en la provincia de Buenos Aires para seguir esa huella con mapa, mate y mirada curiosa.

1) Luján: el “mini-virreinato” bonaerense que podés recorrer a pie

Dónde queda

En la ciudad de Luján, con un casco histórico donde todo queda cerca.

Por qué conecta con el 25 de Mayo

Si querés entender cómo funcionaban las instituciones coloniales (y cómo se discutía el poder), este es el lugar. El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo reúne tres Monumentos Históricos Nacionales: el Cabildo de la Villa de Luján, la Casa del Virrey y la Casa de Josefa Galarza (arquitectura civil colonial urbana).

Casco histórico en Luján Foto: Provincia de Buenos Aires

Qué ver (imperdibles)

Cabildo de la Villa de Luján : para imaginar el pulso político-administrativo de época.

Casa del Virrey : otra pieza clave del relato colonial dentro del mismo predio.

Sumá el circuito interno: Museo Colonial e Histórico, Museo de Transportes, Salón del Automóvil y archivos/bibliotecas del complejo (ideal si vas con chicos o si llueve).

Dato útil: el complejo está en Lezica y Torrezuri 917 y publica horarios por día (incluye fines de semana y feriados).

2) Ensenada: Fuerte Barragán, el lugar donde la Patria aprendió a mirar el río

Dónde queda

En Ensenada, sobre Camino Almirante Brown (zona Regatas).

Por qué conecta con el 25 de Mayo

Porque la Revolución no se sostenía sin puertos y defensas. El sitio fue estratégico desde temprano: la Ensenada de Barragán funcionó como embarcardero alternativo y a lo largo del siglo XVIII se levantaron baterías para contener invasiones y contrabando. Además, el fuerte fue reconstruido en 1801 y en 1806 resistió un desembarco inglés; es decir, está pegado a los antecedentes militares que condicionaron el clima político de 1810. Y hay un guiño directo a los protagonistas: Mariano Moreno partió desde allí en 1811 en misión diplomática en la fragata inglesa “Fame”.

Ensenada Foto: Provincia de Buenos Aires

Qué ver

Trazado, torre y base de ladrillos originales , con reconstrucción fechada hacia 1800/1801 según los registros locales.

El lugar es Monumento Histórico Nacional por decreto (1942) y también figura como Monumento Histórico Provincial (1992, según Ensenada).

Entrada libre y gratuita (según el circuito turístico municipal).

3) Capilla del Señor: un pueblo “detenido en el tiempo” para viajar al siglo XVIII

Dónde queda

En Capilla del Señor, cabecera del partido Exaltación de la Cruz.

Por qué conecta con el 25 de Mayo

No por una batalla puntual, sino por el escenario perfecto: calles, escala y arquitectura que conservan la idea de “campaña” de fines del período colonial. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XVIII y el partido fue fundado en 1784, con Capilla del Señor como cabecera. El sello patrimonial es fuerte: fue declarada Bien de Interés Histórico Nacional (1994).

Capilla del Señor, un pueblo lleno de historia. Foto: Instagram @solesdecampo

Qué ver

Recorrer el casco histórico con pausa: acá la foto sale sola (faroles, fachadas, ritmo de pueblo). (Descripción experiencial, sin dato duro)

Buscar huellas culturales como el recuerdo del semanario El Monitor de la Campaña (fundado el 19 de junio de 1871, hito local).

Si te gusta el “turismo de iglesia y archivo”, el relato del pueblo está anclado en su construcción religiosa original.

4) San Antonio de Areco: postas, Camino Real y la Argentina criolla que siguió después

Dónde queda

En San Antonio de Areco, al norte bonaerense; desde Buenos Aires se llega por Ruta Nacional 8 (120 km) o por RN 7 + RP 41 (135 km).

Por qué conecta con el 25 de Mayo

Porque en 1810 las noticias y decisiones viajaban por rutas y postas. Areco fue paso obligado en la ruta entre el Alto Perú y Buenos Aires, funcionando como posta comercial en época colonial. Si querés imaginar a un mensajero apurando el caballo para llevar novedades políticas, este paisaje ayuda.

El evento "En Petiso por Areco" en San Antonio de Areco. Foto: Gentileza Clarín

Qué ver

Plaza Arellano y la Parroquia San Antonio de Padua (la iglesia se terminó en 1730, originalmente como capilla).

La ribera y el clásico Puente Viejo (construido en 1857, ícono local).

Pulpería “La Blanqueada” y el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, que recrea vida rural y cultura de hacienda (útil para entender el “después” de 1810: gauchos, oficios, sociabilidad).

5) 25 de Mayo (la ciudad): cuando la efeméride se vuelve territorio

Dónde queda

En la ciudad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires (partido homónimo).

Por qué conecta con el 25 de Mayo

Porque acá el nombre no es decoración: es identidad. Y el recorrido mezcla historia local con patrimonio cultural que muestra cómo se construyó “lo argentino” durante el siglo XIX y XX.

Iglesia en 25 de Mayo Foto: Provincia de Buenos Aires

Qué ver

Iglesia Nuestra Señora del Rosario : tras el incendio de una antigua capilla (1859), el municipio convocó recursos en 1867; la piedra fundamental se colocó el 19 de abril de 1868 y se inauguró el 7 de octubre de 1869 .

Plaza Mitre : corazón de la ciudad, rodeada de edificios públicos y culturales.

Museo Paula Florido (Historia y Ciencias Naturales): la idea nace hacia 1944 y se inaugura oficialmente el 15 de septiembre (según la reseña turística), con piezas históricas y curiosidades como la volanta atribuida a Hipólito Yrigoyen.

Parque Laguna Mulitas: espejo de agua de 128 hectáreas y actividades al aire libre (pesca, náutica, senderos).

Cómo armar tu “Ruta 25 de Mayo” (2 días / 1 noche)