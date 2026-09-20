El informe de la CONADEP: Ernesto Sábato y el documento que cambió la historia argentina

Informe CONADEP Foto: captura informe

El 20 de septiembre de 1984, Ernesto Sábato entregó el documento que cambió la historia argentina. El escritor puso en manos del presidente Raúl Alfonsín una investigación decisiva sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura. El informe “Nunca Más” rompió el silencio y se convirtió en una pieza fundamental para el Juicio a las Juntas.

Ernesto Sábato entregó el documento que cambió la historia argentina Foto: captura informe

La imagen quedó grabada en la historia argentina. Aquel documento era el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida como CONADEP. Posteriormente, su contenido fue publicado bajo el título “Nunca Más”, una expresión que se transformaría en un símbolo de la defensa de la democracia y los derechos humanos.

La creación de la CONADEP

Raúl Alfonsín asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 1983, después de siete años de dictadura. Cinco días más tarde, ordenó mediante el Decreto 187 la creación de la CONADEP, cuyo objetivo era investigar las graves violaciones a los derechos humanos, recibir denuncias y reunir pruebas sobre el destino de las personas desaparecidas.

El informe de la Conadep que recopiló los horrores de la dictadura militar Foto: captura informe

La comisión quedó presidida por Ernesto Sábato y estuvo integrada por personalidades provenientes de distintos ámbitos. Entre ellas se encontraban René Favaloro, Magdalena Ruiz Guiñazú, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer y Jaime de Nevares. Graciela Fernández Meijide, por su parte, tuvo una participación central en la recepción de denuncias.

Durante meses, sus integrantes escucharon a sobrevivientes y familiares, analizaron documentación e inspeccionaron lugares utilizados como centros clandestinos. Cada testimonio permitió reconstruir una parte del sistema de secuestro, tortura, desaparición y exterminio organizado desde el Estado.