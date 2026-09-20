ANSES confirmó quiénes cobran del 21 al 25 de septiembre: fechas según el DNI y montos con bono

ANSES jubilados Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará durante la semana del lunes 21 al viernes 25 de septiembre de 2026 con el depósito de jubilaciones, pensiones y diferentes prestaciones sociales.

El cronograma fue organizado, como sucede habitualmente, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Por eso, antes de dirigirse al banco o intentar retirar el dinero, cada beneficiario deberá revisar qué jornada le corresponde.

Durante estos cinco días se completará el pago de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Al mismo tiempo, comenzará el calendario destinado a quienes reciben un ingreso previsional superior a ese monto.

También habrá acreditaciones correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo.

ANSES: quiénes cobran el lunes 21 de septiembre

El lunes 21 será una fecha importante porque marcará la finalización del calendario mensual para varios grupos que cobran en función de un único número de documento.

Ese día recibirán su dinero los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 9.

Titulares de la AUH con documentos terminados en 9.

Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 9.

Titulares de la Asignación por Embarazo cuyo documento termina en 7.

En el caso de las jubilaciones mínimas, la acreditación del lunes permitirá cerrar el cronograma iniciado el 8 de septiembre. Para la AUH y la Asignación Familiar por Hijo también será la última jornada del esquema establecido según el número final del documento.

Jubilados que superan el haber mínimo: calendario del 22 al 25

A partir del martes 22 de septiembre comenzarán a recibir sus haberes los jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo.

Las fechas confirmadas para esa semana son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

El cronograma de este grupo no finalizará esa semana. Los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9 tendrán su fecha de cobro el lunes 28 de septiembre, según el calendario mensual difundido para estas prestaciones.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre de 2026

Los haberes previsionales y diferentes prestaciones tuvieron en septiembre una actualización del 2,11%.

Con este incremento, el haber mínimo se ubicó en $428.633,20. A esa suma se agrega el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que los jubilados y pensionados alcanzados por el refuerzo pueden recibir un ingreso total de $498.633,20 durante el mes.

El bono completo corresponde a quienes cobran el haber mínimo. Para los beneficiarios con ingresos superiores, su eventual complemento se determina hasta alcanzar el tope establecido. Por ese motivo, el monto acreditado puede variar según la prestación y el haber de cada titular.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: la fecha que falta

El calendario de septiembre para la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo comenzó el martes 8 y avanzó progresivamente según la terminación del documento.

Durante la semana comprendida entre el 21 y el 25 solamente queda pendiente un grupo:

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

De esta forma, el organismo previsional completará el cronograma mensual de ambas asignaciones al comienzo de la semana.

Asignación por Embarazo: quiénes reciben el pago

La liquidación de la Asignación por Embarazo continuará durante los primeros tres días de la semana. Las beneficiarias deberán observar el último número de su DNI para conocer la jornada asignada:

DNI terminado en 7: lunes 21 de septiembre.

DNI terminado en 8: martes 22 de septiembre.

DNI terminado en 9: miércoles 23 de septiembre.

Con el depósito destinado a los documentos terminados en 9 se completará el esquema de septiembre de esta prestación.

Prestación por Desempleo: fechas de pago según el documento

Los titulares de la Prestación por Desempleo también comenzarán a cobrar durante esta semana. El dinero será depositado de acuerdo con el siguiente orden:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

Los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9 deberán consultar el cronograma completo para identificar la fecha asignada fuera del período comprendido entre el lunes 21 y el viernes 25.

Por otra parte, las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas cuentan con un período de pago más extenso. Según el calendario informado, las acreditaciones para todas las terminaciones de documento permanecerán habilitadas hasta el 9 de octubre de 2026.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden verificar la información individual sin necesidad de acercarse a una oficina. Para hacerlo deben ingresar en Mi ANSES, desde el sitio oficial o mediante la aplicación para teléfonos celulares.

El acceso requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma se puede consultar la fecha correspondiente, el lugar de cobro, los recibos de haberes y las prestaciones que se encuentran activas.

Antes de realizar un trámite presencial, se recomienda revisar nuevamente la liquidación y los datos bancarios registrados. Esto permite comprobar el monto depositado y detectar cualquier diferencia vinculada con la prestación.