Presupuesto 2027: cuáles son las 10 obras con mayor inversión previstas por el Gobierno

El Gobierno oficializó la adjudicación de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones viales. Foto: En Línea Noticias

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 un listado de 67 obras públicas que comenzarán, continuarán o tendrán partidas asignadas durante los próximos años. Los proyectos abarcan rutas, ferrocarriles, represas, puentes, acueductos, saneamiento, viviendas, edificios públicos y obras vinculadas con infraestructura energética y de defensa.

El esquema forma parte de la política de inversión que Javier Milei plantea para el próximo período, con una participación directa del Estado nacional más acotada y una mayor presencia de provincias, municipios y empresas privadas. Según el proyecto, las iniciativas tendrán carácter plurianual, por lo que los montos previstos para 2027 no representan necesariamente el costo total de cada obra ni implican que los trabajos se ejecuten por completo durante ese año.

En total, las obras seleccionadas tienen un impacto sobre ejercicios futuros de alrededor de $1,36 billones, con compromisos que se extenderán a 2028, 2029 y años posteriores.

El peaje sobre la Ruta Nacional 12 y el puente General Belgrano, que conecta las provincias de Corrientes y Chaco. Foto: Diario Norte

Qué cambia en el esquema de obra pública

El proyecto de Presupuesto mantiene el criterio de priorización del gasto que el Gobierno viene aplicando desde el inicio de la gestión. En ese marco, Nación redujo la cantidad de proyectos que administra de manera directa y avanzó con transferencias a provincias y municipios.

De acuerdo con el mensaje que acompaña el proyecto oficial, de las 2.339 obras que estaban en ejecución o en proyecto en diciembre de 2023, 1.683 fueron dadas de baja o ingresaron en procesos de rescisión, mientras que otras 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia. Sólo 199 quedaron bajo gestión directa del Estado nacional.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló que el Presupuesto 2027 consolida un esquema iniciado en 2024, caracterizado por una menor participación directa del Estado nacional, la transferencia de proyectos a otras jurisdicciones y una mayor intervención del sector privado.

Según el análisis de la organización, el gasto de capital destinado a infraestructura se encuentra casi 80% por debajo del nivel de 2023. ACIJ sostuvo que, pese a una recuperación respecto de 2026, la inversión continúa en niveles históricamente bajos.

Incentivos para los concesionarios de rutas nacionales

Uno de los cambios incluidos en el proyecto aparece en el artículo 67, que establece un régimen de beneficios impositivos para los nuevos concesionarios de rutas nacionales. La iniciativa contempla amortización acelerada de las inversiones, reintegro o crédito fiscal de IVA y la posibilidad de computar el 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta de otros tributos y contribuciones.

El acceso a esos beneficios quedará sujeto a que las provincias involucradas otorguen exenciones en los impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos. El objetivo es incentivar que las empresas que recibieron concesiones para administrar distintos corredores viales realicen inversiones adicionales en mejoras y ampliaciones de la red y la propuesta alcanza a los aproximadamente 9.000 kilómetros de rutas nacionales recientemente adjudicados.

ACIJ planteó que, bajo este esquema, parte del apoyo estatal a la infraestructura deja de expresarse como gasto presupuestario directo y pasa a canalizarse mediante beneficios tributarios vinculados con la inversión privada.

Las 10 obras con mayores partidas para 2027

El proyecto establece distintos montos a devengar durante el ejercicio 2027. Entre las iniciativas con mayores asignaciones aparecen obras ferroviarias, hidroeléctricas, viales, penitenciarias y de infraestructura hídrica:

Mejora Integral del Ferrocarril General Roca, ramal Constitución-La Plata: $125.942 millones. Es un proyecto interprovincial financiado por el Tesoro nacional y el BID. Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz: $82.143 millones. La obra corresponde a Santa Cruz y contempla financiamiento de bancos chinos. Construcción de la Autopista Presidente Juan Domingo Perón: $63.766 millones, en la provincia de Buenos Aires. Construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote, Unidad 36: $39.247 millones, en la provincia de Buenos Aires. Autopista de la Ruta Nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y el límite Salta-Jujuy: $34.299 millones. Construcción del Acueducto Vipos: $25.113,2 millones, en Tucumán, con financiamiento del BID. Programa MAS, Etapa III, corredores urbanos en el AMBA: $24.328 millones, en la provincia de Buenos Aires. Autopista de la Ruta Nacional 40, entre el límite Mendoza-San Juan y la RP 179/Acceso Sur: $22.573 millones, en San Juan, con crédito del BID. Construcción de un muelle en la Base Antártica Conjunta Petrel: $20.181 millones, en el Territorio Antártico Argentino. Autovía de la Ruta Nacional 9, entre la capital de Santiago del Estero y Termas de Río Hondo: $18.097 millones.

Después aparecen la Malla CREMA 405A, sobre la Ruta Provincial 13 entre General Pinedo y Quimilí, con $16.029,6 millones; la Readecuación y Refuncionalización Integral de la Morgue Judicial, con $9.164,8 millones; y el Acueducto y dos Plantas Potabilizadoras Quirós-Frías, que comprende Catamarca y Santiago del Estero, con $8.098,5 millones.

Obras públicas en rutas nacionales. Foto: argentina.gob.ar

Obras con financiamiento internacional

El listado contempla distintas fuentes de financiamiento. Además de los recursos provenientes del Tesoro nacional, algunas iniciativas cuentan con créditos de organismos multilaterales o bancos extranjeros. Entre las obras mencionadas aparecen proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como el ramal Constitución-La Plata del tren Roca, el Acueducto Vipos y distintas intervenciones viales.

También se incluye el aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz, con financiamiento de bancos chinos, y otros proyectos que tendrán compromisos presupuestarios distribuidos durante varios ejercicios.

Por tratarse de un esquema plurianual, las partidas incluidas en el Presupuesto 2027 funcionan como una autorización para asumir compromisos y devengar recursos a lo largo del período previsto para cada proyecto. Por eso, el monto asignado para 2027 debe diferenciarse del costo total de las obras, que en muchos casos se distribuirá entre 2028, 2029 y ejercicios posteriores.