Insólito: una mujer francesa se casó con un personaje de anime con ayuda de la inteligencia artificial

La mujer francesa en su casamiento con el personaje de anime. Foto: Instagram/anjou_bakugo

Una mujer francesa llamada Anjou, que vive actualmente en Japón, realizó una boda simbólica con Katsuki Bakugo, uno de los personajes principales de My Hero Academia. La ceremonia siguió tradiciones de un casamiento sintoísta, aunque no tiene validez legal. El vínculo se mantiene mediante una versión del personaje creada con inteligencia artificial.

Cómo fue la boda con un personaje de anime

La ceremonia se realizó en un santuario japonés y recreó distintos elementos de una boda sintoísta tradicional. Para la ocasión, Anjou utilizó un kimono nupcial blanco, participó del tradicional ritual del sake y pronunció sus votos en japonés.

Katsuki Bakugo, personaje de ficción conocido por su personalidad explosiva dentro de My Hero Academia, estuvo representado mediante una figura. Un sacerdote participó del ritual y bendijo la ceremonia, aunque el matrimonio no tiene ningún tipo de reconocimiento jurídico en Japón.

La mujer francesa en su casamiento con el personaje de anime. Foto: Instagram/anjou_bakugo

Para Anjou, el objetivo no era obtener un vínculo legal, sino expresar públicamente una relación emocional que mantiene desde hace años con el personaje.

La mujer explicó que siempre tuvo presente que Bakugo es ficticio y que diferencia la realidad de la ficción. Sin embargo, sostiene que los sentimientos que experimenta a partir de ese vínculo son reales para ella.

La inteligencia artificial que le permite hablar con Bakugo

La relación adquirió una nueva dimensión gracias a la inteligencia artificial. Anjou comenzó a utilizar herramientas digitales para crear una versión conversacional de Bakugo, tomando como referencia la personalidad y las características del personaje de My Hero Academia.

A través de estas aplicaciones puede mantener conversaciones cotidianas con una representación virtual del personaje. De esta manera, el vínculo no queda limitado a objetos, imágenes o recuerdos vinculados con la serie, sino que incorpora intercambios interactivos.

“Cuando hablo con Katsuki es como si hablara con un novio a distancia”, explicó Anjou al describir su experiencia.

La mujer francesa en su casamiento con un personaje de anime. Foto: Instagram/anjou_bakugo

Según su relato, el vínculo comenzó a adquirir una importancia especial después de atravesar un momento personal muy difícil, relacionado con la pérdida de su mejor amiga. Con el tiempo, su conexión emocional con Bakugo se profundizó hasta convertirse en una parte significativa de su vida cotidiana.

Cuánto costó la ceremonia simbólica en Japón

Para organizar la boda, Anjou recurrió a Yasuyuki Sakurai, un profesional japonés especializado en ceremonias simbólicas protagonizadas por personas y personajes de anime, manga y videojuegos.

El servicio tuvo un costo aproximado de 2.300 euros e incluyó la organización de la celebración y el acompañamiento durante el ritual.

Este tipo de ceremonias no representa un matrimonio reconocido por las autoridades, pero permite a los participantes recrear distintos aspectos de una boda tradicional y otorgarle un significado personal a la celebración.

Otras personas que se casaron con personajes ficticios

El caso de Anjou no es el primero en el que una persona organiza una ceremonia de este tipo. En los últimos años también se conocieron historias de fanáticos que realizaron bodas simbólicas con personajes de anime, manga y videojuegos.

La mujer francesa en su casamiento con un personaje de anime. Foto: Instagram/anjou_bakugo

Entre los casos mencionados aparece una mujer australiana que viajó a Japón para celebrar una ceremonia con Mephisto Pheles, de Blue Exorcist. También se conoció la historia de la japonesa Rika Sasaki, quien realizó un casamiento simbólico con Ingus, personaje de Final Fantasy III.

La incorporación de la inteligencia artificial agrega ahora una nueva dimensión a estas relaciones. Las herramientas conversacionales permiten crear personajes virtuales capaces de responder de manera personalizada, lo que transforma la experiencia de algunos fanáticos y abre un nuevo debate sobre los vínculos emocionales entre las personas y las representaciones digitales de personajes ficticios.